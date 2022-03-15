13:44 15.03.2022 (обновлено: 14:44 15.03.2022)
В Гидрометцентре предупредили об аномальных морозах
Научный руководитель Гидрометцентра Вильфанд предупредил об аномальных морозах в России
Морозный день. Архивное фото
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Из-за мощного антициклона в Центральной России, Поволжье, на Урале и в Западной Сибири в ближайшие дни установятся аномальные морозы, рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
"Аномалия семь-десять градусов — это опасное погодное явление <...> Над большей частью территории страны преобладает антициклональная циркуляция. Мощный антициклон занимает огромную территорию Европейской части страны, Урала и Западной Сибири. Аномалии также на очень большой территории. В Центральном федеральном округе с 16 по 19 марта — аномалии на семь-девять градусов ниже нормы. Минимальные значения — 13-18 градусов мороза. Это очень низкие температуры для марта", — сказал он.
По словам специалиста, в Приволжье отклонение от нормы составит от семи до десяти градусов: по ночам температура опустится до минус 17 — минус 22. В Ростовской области ночью ожидается до минус 13, в Краснодарском крае — до восьми градусов ниже нуля.
Кроме того, будет холодно в Омской, Курганской и Челябинской областях — там ожидается до минус 15 градусов, а в некоторых регионах Урала — до минус 27.
"Для этих регионов такие температуры даже в январе редко бывают", — сказал Вильфанд.
Даже в Сочи будет не выше нуля, заключил он.