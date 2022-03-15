https://ria.ru/20220315/moroz-1778249235.html

В Гидрометцентре предупредили об аномальных морозах

В Гидрометцентре предупредили об аномальных морозах - РИА Новости, 15.03.2022

В Гидрометцентре предупредили об аномальных морозах

Из-за мощного антициклона в Центральной России, Поволжье, на Урале и в Западной Сибири в ближайшие дни установятся аномальные морозы, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 15.03.2022

2022-03-15T13:44

2022-03-15T13:44

2022-03-15T14:44

общество

россия

гидрометцентр

роман вильфанд

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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Из-за мощного антициклона в Центральной России, Поволжье, на Урале и в Западной Сибири в ближайшие дни установятся аномальные морозы, рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд."Аномалия семь-десять градусов — это опасное погодное явление <...> Над большей частью территории страны преобладает антициклональная циркуляция. Мощный антициклон занимает огромную территорию Европейской части страны, Урала и Западной Сибири. Аномалии также на очень большой территории. В Центральном федеральном округе с 16 по 19 марта — аномалии на семь-девять градусов ниже нормы. Минимальные значения — 13-18 градусов мороза. Это очень низкие температуры для марта", — сказал он.По словам специалиста, в Приволжье отклонение от нормы составит от семи до десяти градусов: по ночам температура опустится до минус 17 — минус 22. В Ростовской области ночью ожидается до минус 13, в Краснодарском крае — до восьми градусов ниже нуля.Кроме того, будет холодно в Омской, Курганской и Челябинской областях — там ожидается до минус 15 градусов, а в некоторых регионах Урала — до минус 27."Для этих регионов такие температуры даже в январе редко бывают", — сказал Вильфанд.Даже в Сочи будет не выше нуля, заключил он.

https://ria.ru/20220314/pogoda-1777989280.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, гидрометцентр, роман вильфанд