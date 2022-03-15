https://ria.ru/20220315/mks-1778180325.html

"Роскосмос" прорабатывает новые варианты эксплуатации МКС

"Роскосмос" прорабатывает новые варианты эксплуатации МКС - РИА Новости, 15.03.2022

"Роскосмос" прорабатывает новые варианты эксплуатации МКС

"Роскосмос" прорабатывает новые варианты дальнейшей эксплуатации Международной космической станции (МКС), расходы на нее приходится регулярно пересматривать,... РИА Новости, 15.03.2022

2022-03-15T03:17

2022-03-15T03:17

2022-03-15T03:23

наука

космос - риа наука

россия

дмитрий рогозин

роскосмос

международная космическая станция (мкс)

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МОСКВА, 15 мар – РИА Новости. "Роскосмос" прорабатывает новые варианты дальнейшей эксплуатации Международной космической станции (МКС), расходы на нее приходится регулярно пересматривать, так как проект подвержен влиянию внешних обстоятельств, в том числе внеотраслевых, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы "Роскосмоса" Дмитрий Струговец.Ранее "Роскосмос" определил новые приоритеты в области космических проектов. В частности, госкорпорация объявила о планах оптимизировать затраты на реализацию проекта МКС."Стоит заметить, что, как практически любой большой проект, МКС подвержена влиянию внешних, внеотраслевых обстоятельств, поэтому расходы на её обслуживание подлежат регулярному пересмотру", - добавил он.Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин на днях сообщил, что госкорпорация направит письменные требования NASA, Канадскому и Европейскому космическим агентствам о снятии с входящих в нее предприятий незаконных санкций.Позднее он уточнил, что в письмах содержатся предложения инициировать внутригосударственную проработку вопроса снятия санкций с российских предприятий и сообщить о принятом решении до конца марта. После этого Россия примет решение по срокам завершения нашего сотрудничества на МКС.

https://radiosputnik.ria.ru/20220314/rogozin-1778165551.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

космос - риа наука, россия, дмитрий рогозин, роскосмос, международная космическая станция (мкс)