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"Роскосмос" прорабатывает новые варианты эксплуатации МКС - РИА Новости, 15.03.2022
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Наука
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"Роскосмос" прорабатывает новые варианты эксплуатации МКС
"Роскосмос" прорабатывает новые варианты эксплуатации МКС - РИА Новости, 15.03.2022
"Роскосмос" прорабатывает новые варианты эксплуатации МКС
"Роскосмос" прорабатывает новые варианты дальнейшей эксплуатации Международной космической станции (МКС), расходы на нее приходится регулярно пересматривать,... РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T03:17
2022-03-15T03:23
наука
космос - риа наука
россия
дмитрий рогозин
роскосмос
международная космическая станция (мкс)
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МОСКВА, 15 мар – РИА Новости. "Роскосмос" прорабатывает новые варианты дальнейшей эксплуатации Международной космической станции (МКС), расходы на нее приходится регулярно пересматривать, так как проект подвержен влиянию внешних обстоятельств, в том числе внеотраслевых, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы "Роскосмоса" Дмитрий Струговец.Ранее "Роскосмос" определил новые приоритеты в области космических проектов. В частности, госкорпорация объявила о планах оптимизировать затраты на реализацию проекта МКС."Стоит заметить, что, как практически любой большой проект, МКС подвержена влиянию внешних, внеотраслевых обстоятельств, поэтому расходы на её обслуживание подлежат регулярному пересмотру", - добавил он.Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин на днях сообщил, что госкорпорация направит письменные требования NASA, Канадскому и Европейскому космическим агентствам о снятии с входящих в нее предприятий незаконных санкций.Позднее он уточнил, что в письмах содержатся предложения инициировать внутригосударственную проработку вопроса снятия санкций с российских предприятий и сообщить о принятом решении до конца марта. После этого Россия примет решение по срокам завершения нашего сотрудничества на МКС.
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космос - риа наука, россия, дмитрий рогозин, роскосмос, международная космическая станция (мкс)
03:17 15.03.2022 (обновлено: 03:23 15.03.2022)
 
"Роскосмос" прорабатывает новые варианты эксплуатации МКС

Представитель "Роскосмоса" Струговец: корпорация прорабатывает варианты эксплуатации МКС

© Фото : Роскосмос/petr.v.dubrovМКС
МКС - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
© Фото : Роскосмос/petr.v.dubrov
МКС
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МОСКВА, 15 мар – РИА Новости. "Роскосмос" прорабатывает новые варианты дальнейшей эксплуатации Международной космической станции (МКС), расходы на нее приходится регулярно пересматривать, так как проект подвержен влиянию внешних обстоятельств, в том числе внеотраслевых, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы "Роскосмоса" Дмитрий Струговец.
Ранее "Роскосмос" определил новые приоритеты в области космических проектов. В частности, госкорпорация объявила о планах оптимизировать затраты на реализацию проекта МКС.
"Прорабатываются различные варианты дальнейшей эксплуатации российского сегмента Международной космической станции, в том числе в рамках складывающихся новых условий международной кооперации", - сказал Струговец.
"Стоит заметить, что, как практически любой большой проект, МКС подвержена влиянию внешних, внеотраслевых обстоятельств, поэтому расходы на её обслуживание подлежат регулярному пересмотру", - добавил он.
Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин на днях сообщил, что госкорпорация направит письменные требования NASA, Канадскому и Европейскому космическим агентствам о снятии с входящих в нее предприятий незаконных санкций.
Позднее он уточнил, что в письмах содержатся предложения инициировать внутригосударственную проработку вопроса снятия санкций с российских предприятий и сообщить о принятом решении до конца марта. После этого Россия примет решение по срокам завершения нашего сотрудничества на МКС.
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
Вчера, 22:00Сказано в эфире
"Будем исходить из трех критериев". Рогозин о перспективах работы на МКС
 
НаукаКосмос - РИА НаукаРоссияДмитрий РогозинРоскосмосМеждународная космическая станция (МКС)
 
 
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