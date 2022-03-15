https://ria.ru/20220315/mks-1778180325.html
"Роскосмос" прорабатывает новые варианты эксплуатации МКС
"Роскосмос" прорабатывает новые варианты эксплуатации МКС - РИА Новости, 15.03.2022
"Роскосмос" прорабатывает новые варианты эксплуатации МКС
"Роскосмос" прорабатывает новые варианты дальнейшей эксплуатации Международной космической станции (МКС), расходы на нее приходится регулярно пересматривать,... РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T03:17
2022-03-15T03:17
2022-03-15T03:23
наука
космос - риа наука
россия
дмитрий рогозин
роскосмос
международная космическая станция (мкс)
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МОСКВА, 15 мар – РИА Новости. "Роскосмос" прорабатывает новые варианты дальнейшей эксплуатации Международной космической станции (МКС), расходы на нее приходится регулярно пересматривать, так как проект подвержен влиянию внешних обстоятельств, в том числе внеотраслевых, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы "Роскосмоса" Дмитрий Струговец.Ранее "Роскосмос" определил новые приоритеты в области космических проектов. В частности, госкорпорация объявила о планах оптимизировать затраты на реализацию проекта МКС."Стоит заметить, что, как практически любой большой проект, МКС подвержена влиянию внешних, внеотраслевых обстоятельств, поэтому расходы на её обслуживание подлежат регулярному пересмотру", - добавил он.Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин на днях сообщил, что госкорпорация направит письменные требования NASA, Канадскому и Европейскому космическим агентствам о снятии с входящих в нее предприятий незаконных санкций.Позднее он уточнил, что в письмах содержатся предложения инициировать внутригосударственную проработку вопроса снятия санкций с российских предприятий и сообщить о принятом решении до конца марта. После этого Россия примет решение по срокам завершения нашего сотрудничества на МКС.
https://radiosputnik.ria.ru/20220314/rogozin-1778165551.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
космос - риа наука, россия, дмитрий рогозин, роскосмос, международная космическая станция (мкс)
03:17 15.03.2022 (обновлено: 03:23 15.03.2022)
"Роскосмос" прорабатывает новые варианты эксплуатации МКС
Представитель "Роскосмоса" Струговец: корпорация прорабатывает варианты эксплуатации МКС