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Котяков: меры по поддержке занятости могут быть приняты до конца недели - РИА Новости, 15.03.2022
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Котяков: меры по поддержке занятости могут быть приняты до конца недели
Котяков: меры по поддержке занятости могут быть приняты до конца недели - РИА Новости, 15.03.2022
Котяков: меры по поддержке занятости могут быть приняты до конца недели
Первый пакет мер по сохранению занятости и поддержке компаний, перестраивающих работу, может быть принят до конца недели, заявил журналистам глава Минтруда РФ... РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T11:21
2022-03-15T11:22
экономика
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
антон котяков
общество
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Первый пакет мер по сохранению занятости и поддержке компаний, перестраивающих работу, может быть принят до конца недели, заявил журналистам глава Минтруда РФ Антон Котяков."Уже до конца недели мы рассчитываем принять первый пакет мер в сфере занятости, направленный в первую очередь на сохранение занятости граждан и поддержку тех компаний, которые перестраивают работу", - сказал министр.Он также отметил, что Минтруд перевел в ежедневный режим мониторинг ситуации на рынке труда. В министерстве видят, что на текущий момент многие компании, которые приостанавливают работу, берут паузу для перенастройки производственных и логистических процессов, добавил Котяков.
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экономика, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), антон котяков, общество
11:21 15.03.2022 (обновлено: 11:22 15.03.2022)
 
Котяков: меры по поддержке занятости могут быть приняты до конца недели

Глава Минтруда Котяков: пакет мер по поддержке занятости может быть принят до конца недели

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкМинистр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков
Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Первый пакет мер по сохранению занятости и поддержке компаний, перестраивающих работу, может быть принят до конца недели, заявил журналистам глава Минтруда РФ Антон Котяков.
"Уже до конца недели мы рассчитываем принять первый пакет мер в сфере занятости, направленный в первую очередь на сохранение занятости граждан и поддержку тех компаний, которые перестраивают работу", - сказал министр.
Он также отметил, что Минтруд перевел в ежедневный режим мониторинг ситуации на рынке труда. В министерстве видят, что на текущий момент многие компании, которые приостанавливают работу, берут паузу для перенастройки производственных и логистических процессов, добавил Котяков.
Здание Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
11:12
Минтруд разъяснил правила оплаты во время простоя
 
ЭкономикаМинистерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России)Антон КотяковОбщество
 
 
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