https://ria.ru/20220315/mintrud-1778214408.html
Котяков: меры по поддержке занятости могут быть приняты до конца недели
Котяков: меры по поддержке занятости могут быть приняты до конца недели - РИА Новости, 15.03.2022
Котяков: меры по поддержке занятости могут быть приняты до конца недели
Первый пакет мер по сохранению занятости и поддержке компаний, перестраивающих работу, может быть принят до конца недели, заявил журналистам глава Минтруда РФ... РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T11:21
2022-03-15T11:21
2022-03-15T11:22
экономика
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
антон котяков
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/02/1748296918_0:42:3071:1769_1920x0_80_0_0_c5016a98f5152617bbad9b78277629b7.jpg
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Первый пакет мер по сохранению занятости и поддержке компаний, перестраивающих работу, может быть принят до конца недели, заявил журналистам глава Минтруда РФ Антон Котяков."Уже до конца недели мы рассчитываем принять первый пакет мер в сфере занятости, направленный в первую очередь на сохранение занятости граждан и поддержку тех компаний, которые перестраивают работу", - сказал министр.Он также отметил, что Минтруд перевел в ежедневный режим мониторинг ситуации на рынке труда. В министерстве видят, что на текущий момент многие компании, которые приостанавливают работу, берут паузу для перенастройки производственных и логистических процессов, добавил Котяков.
https://ria.ru/20220315/oplata-1778212678.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/02/1748296918_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_2d151070eb39543a9a02a884a7e32d4d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), антон котяков, общество
11:21 15.03.2022 (обновлено: 11:22 15.03.2022)
Котяков: меры по поддержке занятости могут быть приняты до конца недели
Глава Минтруда Котяков: пакет мер по поддержке занятости может быть принят до конца недели