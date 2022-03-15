https://ria.ru/20220315/mintrud-1778214408.html

Котяков: меры по поддержке занятости могут быть приняты до конца недели

Котяков: меры по поддержке занятости могут быть приняты до конца недели - РИА Новости, 15.03.2022

Котяков: меры по поддержке занятости могут быть приняты до конца недели

Первый пакет мер по сохранению занятости и поддержке компаний, перестраивающих работу, может быть принят до конца недели, заявил журналистам глава Минтруда РФ... РИА Новости, 15.03.2022

2022-03-15T11:21

2022-03-15T11:21

2022-03-15T11:22

экономика

министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)

антон котяков

общество

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Первый пакет мер по сохранению занятости и поддержке компаний, перестраивающих работу, может быть принят до конца недели, заявил журналистам глава Минтруда РФ Антон Котяков."Уже до конца недели мы рассчитываем принять первый пакет мер в сфере занятости, направленный в первую очередь на сохранение занятости граждан и поддержку тех компаний, которые перестраивают работу", - сказал министр.Он также отметил, что Минтруд перевел в ежедневный режим мониторинг ситуации на рынке труда. В министерстве видят, что на текущий момент многие компании, которые приостанавливают работу, берут паузу для перенастройки производственных и логистических процессов, добавил Котяков.

https://ria.ru/20220315/oplata-1778212678.html

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

экономика, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), антон котяков, общество