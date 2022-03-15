https://ria.ru/20220315/mid-1778275352.html

В МИД рассказали о мерах реагирования на антироссийскую кампанию за рубежом

В МИД рассказали о мерах реагирования на антироссийскую кампанию за рубежом - РИА Новости, 15.03.2022

В МИД рассказали о мерах реагирования на антироссийскую кампанию за рубежом

МИД РФ продолжит вырабатывать меры противодействия оголтелой кампании русофобии, агрессии, оскорблений против России и русских за рубежом, они должны быть... РИА Новости, 15.03.2022

2022-03-15T15:22

2022-03-15T15:22

2022-03-15T15:35

в мире

санкции в отношении россии

признание днр и лнр в россии

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. МИД РФ продолжит вырабатывать меры противодействия оголтелой кампании русофобии, агрессии, оскорблений против России и русских за рубежом, они должны быть особенными, заявил замдиректора департамента по работе с соотечественниками за рубежом МИД РФ Владимир Андреев."Правозащитники с таким уровнем агрессии не сталкивались, хотя они работают в странах Прибалтики и... на Украине. Но все-таки сейчас что-то совершенно особенное, и меры реагирования, выработанные сообща... должны быть особенными", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20220315/tiktok-1778271156.html

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2022

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, санкции в отношении россии, признание днр и лнр в россии