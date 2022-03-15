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В МИД рассказали о мерах реагирования на антироссийскую кампанию за рубежом - РИА Новости, 15.03.2022
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В МИД рассказали о мерах реагирования на антироссийскую кампанию за рубежом
В МИД рассказали о мерах реагирования на антироссийскую кампанию за рубежом - РИА Новости, 15.03.2022
В МИД рассказали о мерах реагирования на антироссийскую кампанию за рубежом
МИД РФ продолжит вырабатывать меры противодействия оголтелой кампании русофобии, агрессии, оскорблений против России и русских за рубежом, они должны быть... РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T15:22
2022-03-15T15:35
в мире
санкции в отношении россии
признание днр и лнр в россии
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. МИД РФ продолжит вырабатывать меры противодействия оголтелой кампании русофобии, агрессии, оскорблений против России и русских за рубежом, они должны быть особенными, заявил замдиректора департамента по работе с соотечественниками за рубежом МИД РФ Владимир Андреев."Правозащитники с таким уровнем агрессии не сталкивались, хотя они работают в странах Прибалтики и... на Украине. Но все-таки сейчас что-то совершенно особенное, и меры реагирования, выработанные сообща... должны быть особенными", - подчеркнул он.
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в мире, санкции в отношении россии, признание днр и лнр в россии
15:22 15.03.2022 (обновлено: 15:35 15.03.2022)
 
В МИД рассказали о мерах реагирования на антироссийскую кампанию за рубежом

МИД: меры реагирования на антироссийскую кампанию за рубежом должны быть особенными

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. МИД РФ продолжит вырабатывать меры противодействия оголтелой кампании русофобии, агрессии, оскорблений против России и русских за рубежом, они должны быть особенными, заявил замдиректора департамента по работе с соотечественниками за рубежом МИД РФ Владимир Андреев.
"Мы продолжим эту работу очень важную... вырабатывать действительно меры противодействия той оголтелой кампании русофобии, агрессии, оскорблений против России и русских, которая сейчас запущена", - сказал он в ходе видеоконференции "Массовое нарушение прав российских соотечественников за рубежом по признакам гражданства, национальности и языка: как этому противодействовать" в Общественной палате РФ.
"Правозащитники с таким уровнем агрессии не сталкивались, хотя они работают в странах Прибалтики и... на Украине. Но все-таки сейчас что-то совершенно особенное, и меры реагирования, выработанные сообща... должны быть особенными", - подчеркнул он.
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