https://ria.ru/20220315/mid-1778197141.html

Россия была вынуждена признать суверенитет ДНР и ЛНР, заявили в МИД

Россия была вынуждена признать суверенитет ДНР и ЛНР, заявили в МИД - РИА Новости, 15.03.2022

Россия была вынуждена признать суверенитет ДНР и ЛНР, заявили в МИД

Решение вопроса о возможном возвращении ДНР и ЛНР в состав Украины остается за жителями республик, сообщил в интервью РИА Новости директор Второго департамента... РИА Новости, 15.03.2022

2022-03-15T09:41

2022-03-15T09:41

2022-03-15T11:12

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безопасность

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Решение вопроса о возможном возвращении ДНР и ЛНР в состав Украины остается за жителями республик, сообщил в интервью РИА Новости директор Второго департамента стран СНГ МИД Алексей Полищук.По его словам, "на протяжении семи с половиной лет мы добивались выполнения Киевом минских соглашений, смысл которых как раз и заключался в цивилизованном возвращении Донбасса в состав Украины на условиях особого статуса и соблюдения прав и интересов граждан". "Тогда Донецк и Луганск были на это согласны", — добавил Полищук."Однако в течение этого времени Киев делал все, чтобы жители Донбасса не захотели возвращаться. Их ежедневно обстреливали, держали регион в экономической, транспортной и финансовой блокаде, отказывались объявлять амнистию в связи с конфликтом", — заметил он.При этом он напомнил, что политическая и социальная ситуация развивалась по-разному."В Донбассе продолжали жить на основе вековых ценностей, а в Киеве строили новые неонацистские и русофобские порядки. Иными словами, киевские власти сами отрезали Донбасс от остальной части Украины, а в начале этого года начали готовить его захват силой", — сказал Полищук.Сейчас же ситуация радикально изменилась, добавил он."Россия была вынуждена признать суверенитет ДНР и ЛНР. Были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, и по обращению республик начата специальная военная операция, направленная на защиту населения Донбасса, денацификацию и демилитаризацию Украины", — пояснил Полищук."Поэтому думаю, что вопрос о том, возможно ли возвращение Донецка и Луганска в состав Украины, лучше адресовать самим жителям этих республик", — добавил он.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220314/rossiya-1778171866.html

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2022

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии, безопасность