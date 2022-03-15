https://ria.ru/20220315/michelin-1778300279.html

Компания Michelin приостановит работу в России

Компания Michelin приостановит работу в России - РИА Новости, 15.03.2022

Компания Michelin приостановит работу в России

Французская компания-производитель шин Michelin приостанавливает экспорт в РФ и производственную деятельность в стране. РИА Новости, 15.03.2022

2022-03-15T16:59

2022-03-15T16:59

2022-03-15T17:16

экономика

санкции в отношении россии

россия

украина

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ПАРИЖ, 15 мар - РИА Новости. Французская компания-производитель шин Michelin приостанавливает экспорт в РФ и производственную деятельность в стране."Michelin приостанавливает свою производственную деятельность в России, а также свои экспорты в Россию", - говорится в заявлении компании.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.В ответ западные страны ввели новые антироссийские санкции, в том числе против российских банков и предприятий. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в РФ.

https://ria.ru/20220314/bridgestone-1778029006.html

https://ria.ru/20220308/continental-1777169628.html

россия

украина

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, санкции в отношении россии, россия, украина