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В США конгрессмены призвали Meta противостоять "пророссийской" рекламе - РИА Новости, 15.03.2022
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В США конгрессмены призвали Meta противостоять "пророссийской" рекламе
В США конгрессмены призвали Meta противостоять "пророссийской" рекламе - РИА Новости, 15.03.2022
В США конгрессмены призвали Meta противостоять "пророссийской" рекламе
Группа из шести американских законодателей призывает компанию Meta более решительно противостоять государственным СМИ Китая, которые через рекламу якобы... РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T14:03
2022-03-15T14:03
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
луганская народная республика
вооруженные силы рф
facebook
россия
конгресс сша
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ВАШИНГТОН, 15 мар - РИА Новости. Группа из шести американских законодателей призывает компанию Meta более решительно противостоять государственным СМИ Китая, которые через рекламу якобы продвигают пророссийскую позицию по Украине, сообщает портал Axios со ссылкой на письмо, адресованное главе Meta Марку Цукербергу.Согласно письму, "Facebook не сосредоточился на китайских государственных вещательных компаниях и связанных с ними учетных записях", которые якобы покупают рекламу и распространяют "пророссийские нарративы" о военной операции на Украине.В обращении в качестве примера приводится распространение на Facebook китайскими изданиями "ложных сведений" о том, что целью России на Украине являются американские биолаборатории. "Это... должно быть встречено решительным, скоординированным ответом государственного и частного секторов", - говорится в письме.Законодатели призвали компанию к 31 марта ответить на ряд вопросов. Они хотят узнать, какие шаги Meta предпринимает для предотвращения распространения российский "дезинформации" посредством нероссийских аккаунтов и будет ли компания расширять свои меры, которые запрещают государственным СМИ покупать рекламу по всему миру. Законодатели также хотели бы выяснить, сколько средств китайские вещательные компании потратили на рекламу и на кого она была направлена.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220313/meta-1777961498.html
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в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, facebook, россия, конгресс сша
14:03 15.03.2022
 
В США конгрессмены призвали Meta противостоять "пророссийской" рекламе

Шесть американских конгрессменов призвали Meta противостоять "пророссийской" рекламе

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЛоготипы компании Facebook и Meta на экранах смартфона и монитора
Логотипы компании Facebook и Meta на экранах смартфона и монитора - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Логотипы компании Facebook и Meta на экранах смартфона и монитора
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ВАШИНГТОН, 15 мар - РИА Новости. Группа из шести американских законодателей призывает компанию Meta более решительно противостоять государственным СМИ Китая, которые через рекламу якобы продвигают пророссийскую позицию по Украине, сообщает портал Axios со ссылкой на письмо, адресованное главе Meta Марку Цукербергу.
Согласно письму, "Facebook не сосредоточился на китайских государственных вещательных компаниях и связанных с ними учетных записях", которые якобы покупают рекламу и распространяют "пророссийские нарративы" о военной операции на Украине.
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В обращении в качестве примера приводится распространение на Facebook китайскими изданиями "ложных сведений" о том, что целью России на Украине являются американские биолаборатории. "Это... должно быть встречено решительным, скоординированным ответом государственного и частного секторов", - говорится в письме.
Законодатели призвали компанию к 31 марта ответить на ряд вопросов. Они хотят узнать, какие шаги Meta предпринимает для предотвращения распространения российский "дезинформации" посредством нероссийских аккаунтов и будет ли компания расширять свои меры, которые запрещают государственным СМИ покупать рекламу по всему миру. Законодатели также хотели бы выяснить, сколько средств китайские вещательные компании потратили на рекламу и на кого она была направлена.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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В миреВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы РФFacebookРоссияКонгресс США
 
 
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