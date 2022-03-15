https://ria.ru/20220315/meta-1778255857.html

В США конгрессмены призвали Meta противостоять "пророссийской" рекламе

В США конгрессмены призвали Meta противостоять "пророссийской" рекламе - РИА Новости, 15.03.2022

В США конгрессмены призвали Meta противостоять "пророссийской" рекламе

Группа из шести американских законодателей призывает компанию Meta более решительно противостоять государственным СМИ Китая, которые через рекламу якобы... РИА Новости, 15.03.2022

2022-03-15T14:03

2022-03-15T14:03

2022-03-15T14:03

в мире

владимир путин

донецкая народная республика

луганская народная республика

вооруженные силы рф

facebook

россия

конгресс сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/18/1765405814_0:0:3078:1732_1920x0_80_0_0_922093073dcd11182f19906e114f237b.jpg

ВАШИНГТОН, 15 мар - РИА Новости. Группа из шести американских законодателей призывает компанию Meta более решительно противостоять государственным СМИ Китая, которые через рекламу якобы продвигают пророссийскую позицию по Украине, сообщает портал Axios со ссылкой на письмо, адресованное главе Meta Марку Цукербергу.Согласно письму, "Facebook не сосредоточился на китайских государственных вещательных компаниях и связанных с ними учетных записях", которые якобы покупают рекламу и распространяют "пророссийские нарративы" о военной операции на Украине.В обращении в качестве примера приводится распространение на Facebook китайскими изданиями "ложных сведений" о том, что целью России на Украине являются американские биолаборатории. "Это... должно быть встречено решительным, скоординированным ответом государственного и частного секторов", - говорится в письме.Законодатели призвали компанию к 31 марта ответить на ряд вопросов. Они хотят узнать, какие шаги Meta предпринимает для предотвращения распространения российский "дезинформации" посредством нероссийских аккаунтов и будет ли компания расширять свои меры, которые запрещают государственным СМИ покупать рекламу по всему миру. Законодатели также хотели бы выяснить, сколько средств китайские вещательные компании потратили на рекламу и на кого она была направлена.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220313/meta-1777961498.html

https://ria.ru/20220312/meta-1777788857.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Маркова

Ольга Маркова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, facebook, россия, конгресс сша