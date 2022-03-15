Бастрыкин поручил возбудить дело после осквернения мемориала в Словакии
Глава СК Бастрыкин поручил возбудить дело после осквернения мемориала "Славин" в Словакии
Монумент советским воинам-освободителям на горе Славин в Братиславе. Архивное фото
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту осквернения мемориала советским воинам в Словакии, сообщается на сайте ведомства.
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"Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил Главному следственному управлению СК России установить все обстоятельства произошедшего в рамках уголовного дела, а также запросить необходимую для расследования информацию в МИД России", - говорится в сообщении.
В ночь со 2 на 3 марта на военно-мемориальном комплексе "Славин" в Братиславе был осквернен мемориал советским солдатам-освободителям. По данным СК, злоумышленники облили синей и желтой краской центральный мемориал советским воинам в Братиславе. В военно-мемориальном комплексе "Славин" покоятся 6 845 красноармейцев, погибших в Словакии в боях с фашистами.
Также сообщалось, что в ночь на 9 марта неизвестными вандалами был осквернен памятник солдату-освободителю на Мемориальном кладбище солдат Советской Армии в городе Свидник на востоке Словакии. Посольство России в Словакии в своем заявлении назвало этот акт бессовестным и постыдным надругательством над памятью павших.
Бои за Дуклинский перевал, где плечом к плечу с советскими солдатами сражались бойцы 1-го Чехословацкого армейского корпуса, стали самыми кровопролитными на территории Словакии за время Второй мировой войны. За освобождение Словакии на Дукле погибло около 21 тысячи красноармейцев, на мемориале в Свиднике похоронено 9 тысяч из них.