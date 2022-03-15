https://ria.ru/20220315/memorial-1778187889.html

Бастрыкин поручил возбудить дело после осквернения мемориала в Словакии

Бастрыкин поручил возбудить дело после осквернения мемориала в Словакии - РИА Новости, 15.03.2022

Бастрыкин поручил возбудить дело после осквернения мемориала в Словакии

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту осквернения мемориала советским воинам в Словакии, сообщается... РИА Новости, 15.03.2022

2022-03-15T08:15

2022-03-15T08:15

2022-03-15T08:15

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словакия

следственный комитет россии (ск рф)

александр бастрыкин

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту осквернения мемориала советским воинам в Словакии, сообщается на сайте ведомства.Отмечается, что действия злоумышленников были направлены против интересов России в сфере сохранения исторической памяти о деятельности СССР в годы Второй мировой войны и его решающей роли в победе над фашизмом."Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил Главному следственному управлению СК России установить все обстоятельства произошедшего в рамках уголовного дела, а также запросить необходимую для расследования информацию в МИД России", - говорится в сообщении.В ночь со 2 на 3 марта на военно-мемориальном комплексе "Славин" в Братиславе был осквернен мемориал советским солдатам-освободителям. По данным СК, злоумышленники облили синей и желтой краской центральный мемориал советским воинам в Братиславе. В военно-мемориальном комплексе "Славин" покоятся 6 845 красноармейцев, погибших в Словакии в боях с фашистами.Также сообщалось, что в ночь на 9 марта неизвестными вандалами был осквернен памятник солдату-освободителю на Мемориальном кладбище солдат Советской Армии в городе Свидник на востоке Словакии. Посольство России в Словакии в своем заявлении назвало этот акт бессовестным и постыдным надругательством над памятью павших.Бои за Дуклинский перевал, где плечом к плечу с советскими солдатами сражались бойцы 1-го Чехословацкого армейского корпуса, стали самыми кровопролитными на территории Словакии за время Второй мировой войны. За освобождение Словакии на Дукле погибло около 21 тысячи красноармейцев, на мемориале в Свиднике похоронено 9 тысяч из них.

https://ria.ru/20210508/voyna-1730710834.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220314/zakharova-1778105079.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, словакия, следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин