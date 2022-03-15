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Бастрыкин поручил возбудить дело после осквернения мемориала в Словакии - РИА Новости, 15.03.2022
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Бастрыкин поручил возбудить дело после осквернения мемориала в Словакии
Бастрыкин поручил возбудить дело после осквернения мемориала в Словакии - РИА Новости, 15.03.2022
Бастрыкин поручил возбудить дело после осквернения мемориала в Словакии
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту осквернения мемориала советским воинам в Словакии, сообщается... РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T08:15
2022-03-15T08:15
в мире
россия
словакия
следственный комитет россии (ск рф)
александр бастрыкин
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту осквернения мемориала советским воинам в Словакии, сообщается на сайте ведомства.Отмечается, что действия злоумышленников были направлены против интересов России в сфере сохранения исторической памяти о деятельности СССР в годы Второй мировой войны и его решающей роли в победе над фашизмом."Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил Главному следственному управлению СК России установить все обстоятельства произошедшего в рамках уголовного дела, а также запросить необходимую для расследования информацию в МИД России", - говорится в сообщении.В ночь со 2 на 3 марта на военно-мемориальном комплексе "Славин" в Братиславе был осквернен мемориал советским солдатам-освободителям. По данным СК, злоумышленники облили синей и желтой краской центральный мемориал советским воинам в Братиславе. В военно-мемориальном комплексе "Славин" покоятся 6 845 красноармейцев, погибших в Словакии в боях с фашистами.Также сообщалось, что в ночь на 9 марта неизвестными вандалами был осквернен памятник солдату-освободителю на Мемориальном кладбище солдат Советской Армии в городе Свидник на востоке Словакии. Посольство России в Словакии в своем заявлении назвало этот акт бессовестным и постыдным надругательством над памятью павших.Бои за Дуклинский перевал, где плечом к плечу с советскими солдатами сражались бойцы 1-го Чехословацкого армейского корпуса, стали самыми кровопролитными на территории Словакии за время Второй мировой войны. За освобождение Словакии на Дукле погибло около 21 тысячи красноармейцев, на мемориале в Свиднике похоронено 9 тысяч из них.
https://ria.ru/20210508/voyna-1730710834.html
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в мире, россия, словакия, следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин
08:15 15.03.2022
 
Бастрыкин поручил возбудить дело после осквернения мемориала в Словакии

Глава СК Бастрыкин поручил возбудить дело после осквернения мемориала "Славин" в Словакии

© РИА Новости / Леонид СвиридовМонумент советским воинам-освободителям на горе Славин в Братиславе
Монумент советским воинам-освободителям на горе Славин в Братиславе - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
© РИА Новости / Леонид Свиридов
Монумент советским воинам-освободителям на горе Славин в Братиславе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту осквернения мемориала советским воинам в Словакии, сообщается на сайте ведомства.
Отмечается, что действия злоумышленников были направлены против интересов России в сфере сохранения исторической памяти о деятельности СССР в годы Второй мировой войны и его решающей роли в победе над фашизмом.
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"Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил Главному следственному управлению СК России установить все обстоятельства произошедшего в рамках уголовного дела, а также запросить необходимую для расследования информацию в МИД России", - говорится в сообщении.
В ночь со 2 на 3 марта на военно-мемориальном комплексе "Славин" в Братиславе был осквернен мемориал советским солдатам-освободителям. По данным СК, злоумышленники облили синей и желтой краской центральный мемориал советским воинам в Братиславе. В военно-мемориальном комплексе "Славин" покоятся 6 845 красноармейцев, погибших в Словакии в боях с фашистами.
Также сообщалось, что в ночь на 9 марта неизвестными вандалами был осквернен памятник солдату-освободителю на Мемориальном кладбище солдат Советской Армии в городе Свидник на востоке Словакии. Посольство России в Словакии в своем заявлении назвало этот акт бессовестным и постыдным надругательством над памятью павших.
Бои за Дуклинский перевал, где плечом к плечу с советскими солдатами сражались бойцы 1-го Чехословацкого армейского корпуса, стали самыми кровопролитными на территории Словакии за время Второй мировой войны. За освобождение Словакии на Дукле погибло около 21 тысячи красноармейцев, на мемориале в Свиднике похоронено 9 тысяч из них.
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В миреРоссияСловакияСледственный комитет России (СК РФ)Александр Бастрыкин
 
 
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