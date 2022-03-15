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Самый северный в мире McDonald's закрылся в Мурманске - РИА Новости, 15.03.2022
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Самый северный в мире McDonald's закрылся в Мурманске
Самый северный в мире McDonald's закрылся в Мурманске - РИА Новости, 15.03.2022
Самый северный в мире McDonald's закрылся в Мурманске
Ресторан быстрого питания McDonald's в центре Мурманска, который считается самым северным в мире, во вторник приостановил свою работу, передает корреспондент... РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T14:12
2022-03-15T14:12
экономика
mcdonald's corporation
россия
мурманск
санкции в отношении россии
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МУРМАНСК, 15 мар – РИА Новости. Ресторан быстрого питания McDonald's в центре Мурманска, который считается самым северным в мире, во вторник приостановил свою работу, передает корреспондент РИА Новости.Этот ресторан быстрого питания в пяти минутах ходьбы от железнодорожного вокзала и в паре минут от двух крупных гостиниц в городе был открыт в 2013 году. О том, что именно он является самым северным в мире McDonald's, свидетельствует латунная табличка на двери заведения, что привлекает дополнительный поток туристов, которые хотят сфотографироваться или "зачекиниться" в этом нетривиальном месте.Ранее сообщалось, что McDonald's временно закроет в России 850 ресторанов быстрого питания с понедельника. Согласно заявлению компании, в России в McDonald's работают 62 тысячи человек. Отмечалось, что для всех сотрудников McDonald's в РФ будет сохранена заработная плата.
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экономика, mcdonald's corporation, россия, мурманск, санкции в отношении россии
14:12 15.03.2022
 
Самый северный в мире McDonald's закрылся в Мурманске

Самый северный в мире McDonald's, находящийся в Мурманске, приостановил работу

© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкВид на Мурманск с вертолета
Вид на Мурманск с вертолета - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
© РИА Новости / Павел Львов
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Вид на Мурманск с вертолета
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МУРМАНСК, 15 мар – РИА Новости. Ресторан быстрого питания McDonald's в центре Мурманска, который считается самым северным в мире, во вторник приостановил свою работу, передает корреспондент РИА Новости.
"Дорогие друзья! Мы временно останавливаем работу предприятий нашей сети. Обязательно сообщим вам о возобновлении работы нашей сети", - говорится в объявлении, вывешенном на закрытых дверях заведения.
Этот ресторан быстрого питания в пяти минутах ходьбы от железнодорожного вокзала и в паре минут от двух крупных гостиниц в городе был открыт в 2013 году. О том, что именно он является самым северным в мире McDonald's, свидетельствует латунная табличка на двери заведения, что привлекает дополнительный поток туристов, которые хотят сфотографироваться или "зачекиниться" в этом нетривиальном месте.
Ранее сообщалось, что McDonald's временно закроет в России 850 ресторанов быстрого питания с понедельника. Согласно заявлению компании, в России в McDonald's работают 62 тысячи человек. Отмечалось, что для всех сотрудников McDonald's в РФ будет сохранена заработная плата.
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ЭкономикаMcDonald's CorporationРоссияМурманскСанкции в отношении России
 
 
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