https://ria.ru/20220315/mcdonalds-1778258223.html

Самый северный в мире McDonald's закрылся в Мурманске

Самый северный в мире McDonald's закрылся в Мурманске - РИА Новости, 15.03.2022

Самый северный в мире McDonald's закрылся в Мурманске

Ресторан быстрого питания McDonald's в центре Мурманска, который считается самым северным в мире, во вторник приостановил свою работу, передает корреспондент... РИА Новости, 15.03.2022

2022-03-15T14:12

2022-03-15T14:12

2022-03-15T14:12

экономика

mcdonald's corporation

россия

мурманск

санкции в отношении россии

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МУРМАНСК, 15 мар – РИА Новости. Ресторан быстрого питания McDonald's в центре Мурманска, который считается самым северным в мире, во вторник приостановил свою работу, передает корреспондент РИА Новости.Этот ресторан быстрого питания в пяти минутах ходьбы от железнодорожного вокзала и в паре минут от двух крупных гостиниц в городе был открыт в 2013 году. О том, что именно он является самым северным в мире McDonald's, свидетельствует латунная табличка на двери заведения, что привлекает дополнительный поток туристов, которые хотят сфотографироваться или "зачекиниться" в этом нетривиальном месте.Ранее сообщалось, что McDonald's временно закроет в России 850 ресторанов быстрого питания с понедельника. Согласно заявлению компании, в России в McDonald's работают 62 тысячи человек. Отмечалось, что для всех сотрудников McDonald's в РФ будет сохранена заработная плата.

https://ria.ru/20220314/mcdonalds-1778087644.html

россия

мурманск

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, mcdonald's corporation, россия, мурманск, санкции в отношении россии