Самый северный в мире McDonald's закрылся в Мурманске
Самый северный в мире McDonald's, находящийся в Мурманске, приостановил работу
Вид на Мурманск с вертолета
МУРМАНСК, 15 мар – РИА Новости. Ресторан быстрого питания McDonald's в центре Мурманска, который считается самым северным в мире, во вторник приостановил свою работу, передает корреспондент РИА Новости.
"Дорогие друзья! Мы временно останавливаем работу предприятий нашей сети. Обязательно сообщим вам о возобновлении работы нашей сети", - говорится в объявлении, вывешенном на закрытых дверях заведения.
Этот ресторан быстрого питания в пяти минутах ходьбы от железнодорожного вокзала и в паре минут от двух крупных гостиниц в городе был открыт в 2013 году. О том, что именно он является самым северным в мире McDonald's, свидетельствует латунная табличка на двери заведения, что привлекает дополнительный поток туристов, которые хотят сфотографироваться или "зачекиниться" в этом нетривиальном месте.
Ранее сообщалось, что McDonald's временно закроет в России 850 ресторанов быстрого питания с понедельника. Согласно заявлению компании, в России в McDonald's работают 62 тысячи человек. Отмечалось, что для всех сотрудников McDonald's в РФ будет сохранена заработная плата.