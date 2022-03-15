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В Госдуме отменили масочный режим - РИА Новости, 15.03.2022
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В Госдуме отменили масочный режим
В Госдуме отменили масочный режим - РИА Новости, 15.03.2022
В Госдуме отменили масочный режим
Масочный режим отменен в Госдуме, ограничения по посещению зданий ГД сохраняются, сообщает Telegram-канал палаты. РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T20:20
2022-03-15T20:20
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Масочный режим отменен в Госдуме, ограничения по посещению зданий ГД сохраняются, сообщает Telegram-канал палаты.Обязательный масочный режим, который действовал почти два года, отменили в Москве со вторника, 15 марта."По поручению Вячеслава Володина в Госдуме отменен масочный режим. Ранее была прекращена проверка QR-кодов, открыты буфеты и столовые", - отмечается в сообщении.Добавляется, что ограничения по посещению зданий Госдумы сохраняются, пропуска, как и прежде, могут заказывать руководители фракций и главы комитетов и комиссий."Ограничения носят временный характер и будут отменены в ближайшее время", - сказано в сообщении.
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вячеслав володин, москва, госдума рф, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса, коронавирусы, медицинские маски
20:20 15.03.2022
 
В Госдуме отменили масочный режим

В Госдуме отменили масочный режим, ограничения по посещению зданий ГД сохраняются

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗдание Государственной думы РФ в Москве
Здание Государственной думы РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Масочный режим отменен в Госдуме, ограничения по посещению зданий ГД сохраняются, сообщает Telegram-канал палаты.
Обязательный масочный режим, который действовал почти два года, отменили в Москве со вторника, 15 марта.
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"По поручению Вячеслава Володина в Госдуме отменен масочный режим. Ранее была прекращена проверка QR-кодов, открыты буфеты и столовые", - отмечается в сообщении.
Добавляется, что ограничения по посещению зданий Госдумы сохраняются, пропуска, как и прежде, могут заказывать руководители фракций и главы комитетов и комиссий.
"Ограничения носят временный характер и будут отменены в ближайшее время", - сказано в сообщении.
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