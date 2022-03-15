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В Госдуме отменили масочный режим

В Госдуме отменили масочный режим - РИА Новости, 15.03.2022

В Госдуме отменили масочный режим

Масочный режим отменен в Госдуме, ограничения по посещению зданий ГД сохраняются, сообщает Telegram-канал палаты. РИА Новости, 15.03.2022

2022-03-15T20:20

2022-03-15T20:20

2022-03-15T20:20

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Масочный режим отменен в Госдуме, ограничения по посещению зданий ГД сохраняются, сообщает Telegram-канал палаты.Обязательный масочный режим, который действовал почти два года, отменили в Москве со вторника, 15 марта."По поручению Вячеслава Володина в Госдуме отменен масочный режим. Ранее была прекращена проверка QR-кодов, открыты буфеты и столовые", - отмечается в сообщении.Добавляется, что ограничения по посещению зданий Госдумы сохраняются, пропуска, как и прежде, могут заказывать руководители фракций и главы комитетов и комиссий."Ограничения носят временный характер и будут отменены в ближайшее время", - сказано в сообщении.

https://ria.ru/20220314/maski-1778087361.html

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Владимир Лаврентьев

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