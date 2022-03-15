https://ria.ru/20220315/mariupol-1778190277.html

"Азов" обстрелял машину с покидавшими Мариуполь людьми, рассказала беженка

"Азов" обстрелял машину с покидавшими Мариуполь людьми, рассказала беженка - РИА Новости, 15.03.2022

"Азов" обстрелял машину с покидавшими Мариуполь людьми, рассказала беженка

Боевики украинского националистического полка "Азов" обстреляли машину с детьми и взрослыми, которые пытались выехать из Мариуполя, рассказала РИА Новости... РИА Новости, 15.03.2022

2022-03-15T08:48

2022-03-15T08:48

2022-03-15T10:42

в мире

мариуполь

донецкая народная республика

россия

сартана

вооруженные силы рф

владимир путин

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НОВОАЗОВСК, 15 мар — РИА Новости. Боевики украинского националистического полка "Азов" обстреляли машину с детьми и взрослыми, которые пытались выехать из Мариуполя, рассказала РИА Новости пострадавшая местная жительница.По ее словам, они с мужем и двумя детьми находились в автомобиле, когда по ним открыли огонь на поражение."Мы хотели вернуться уже назад, но начали стрелять. С двух сторон. Украинцы. Батальон "Азов" стрелял. Мы были на гражданской машине. На ней было написано "Дети". Белые веревки. Тряпки висели. Начали стрелять сильно. Сначала не попали и не ранили. А потом, когда ранили, муж упал на пол, открыл дверь и говорит: "Не стреляйте, пожалуйста! Дети раненые! Ранило детей!" И жену, кричит, ранило, пожалуйста, не стреляйте. Они достали такую большую… Не знаю, что это… Хотели из нее в машину выстрелить. Я взяла детей, вывела на дорогу, чтобы показать — пожалуйста, не надо, дети. Я кричала, и дети кричали", — рассказала собеседница агентства по имени Елена.Она добавила, что боевики подозвали их и спросили, куда они направляются и знают ли, кто там находится."Вы что, сюда на смерть пришли? Сейчас, говорит, тебя и жену твою положим здесь, а детей заберем!" Дети плакали сильно, просили: "Не стреляйте!" Они сказали: "Быстро идите туда!" — и показывают в сторону Сартаны. "Мы вам время даем! Бегите!" Как к нелюдям к нам. И мы пошли, бежали", — рассказала женщина.Россия 24 февраля начала специальную военную спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке российских военных развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал Путин.На фоне боевых действий во многих украинских городах и селах, в том числе в Мариуполе, складывается гуманитарная катастрофа. Ответственность за это российское Минобороны возлагает на киевские власти, которые отказываются согласовывать работу гуманитарных коридоров. Кроме того, по данным военного ведомства, местные националисты зачастую удерживают мирных жителей в качестве живого щита.

https://ria.ru/20220306/azov-1776894727.html

https://ria.ru/20220315/evakuatsiya-1778193727.html

мариуполь

донецкая народная республика

россия

сартана

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, мариуполь, донецкая народная республика, россия, сартана, вооруженные силы рф, владимир путин