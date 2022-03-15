Раскрыты истинные цели Макрона в украинском кризисе

08:55 15.03.2022 (обновлено: 10:52 15.03.2022)
Во Франции заявили, что Макрон использует украинский кризис себе на пользу
Кандидат в президенты Франции Ле Пен: Макрон запугивает французов кризисом на Украине
Президент Франции Эммануэль Макрон
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Эммануэль Макрон использует украинский кризис для запугивания французов в преддверии выборов, пишет газета Le Figaro со ссылкой на кандидата в президенты Франции от партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен.
"Глава Республики пользуется специальной военной операцией России на Украине, чтобы напугать граждан, так как рассчитывает, что страх может помочь ему в предвыборной гонке", — считает она.
Ле Пен обратила внимание на то, что во время неформального саммита лидеров ЕС Макрон заявил о "пессимистичных ожиданиях" от российско-украинских переговоров, но позже говорил журналистам, что настроен оптимистично. Таким образом, считает она, Макрон пытается манипулировать общественным мнением, что сама Ле Пен находит неприемлемым.
Кроме того, кандидат в президенты выступила против войны с Россией, подчеркнув, что этого "не хочет ни одна страна в мире".
Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
В ответ Запад объявил о новых антироссийских санкциях. Под них попали несколько крупнейших банков, включая Сбербанк и ВТБ. Для многих госкомпаний затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции. Евросоюз, США, Канада и другие страны закрыли небо для российских самолетов.