https://ria.ru/20220315/makron-1778191093.html

Раскрыты истинные цели Макрона в украинском кризисе

Во Франции заявили, что Макрон использует украинский кризис себе на пользу - РИА Новости, 15.03.2022

Раскрыты истинные цели Макрона в украинском кризисе

Эммануэль Макрон использует украинский кризис для запугивания французов в преддверии выборов, пишет газета Le Figaro со ссылкой на кандидата в президенты... РИА Новости, 15.03.2022

2022-03-15T08:55

2022-03-15T08:55

2022-03-15T10:52

в мире

украина

россия

эммануэль макрон

франция

марин ле пен

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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Эммануэль Макрон использует украинский кризис для запугивания французов в преддверии выборов, пишет газета Le Figaro со ссылкой на кандидата в президенты Франции от партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен.Ле Пен обратила внимание на то, что во время неформального саммита лидеров ЕС Макрон заявил о "пессимистичных ожиданиях" от российско-украинских переговоров, но позже говорил журналистам, что настроен оптимистично. Таким образом, считает она, Макрон пытается манипулировать общественным мнением, что сама Ле Пен находит неприемлемым.Кроме того, кандидат в президенты выступила против войны с Россией, подчеркнув, что этого "не хочет ни одна страна в мире".Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".В ответ Запад объявил о новых антироссийских санкциях. Под них попали несколько крупнейших банков, включая Сбербанк и ВТБ. Для многих госкомпаний затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции. Евросоюз, США, Канада и другие страны закрыли небо для российских самолетов.

https://ria.ru/20220315/ukraina-1778175608.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Икрамова

в мире, украина, россия, эммануэль макрон, франция, марин ле пен