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Во Франции заявили, что Макрон использует украинский кризис себе на пользу - РИА Новости, 15.03.2022
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Раскрыты истинные цели Макрона в украинском кризисе
Во Франции заявили, что Макрон использует украинский кризис себе на пользу - РИА Новости, 15.03.2022
Раскрыты истинные цели Макрона в украинском кризисе
Эммануэль Макрон использует украинский кризис для запугивания французов в преддверии выборов, пишет газета Le Figaro со ссылкой на кандидата в президенты... РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T08:55
2022-03-15T10:52
в мире
украина
россия
эммануэль макрон
франция
марин ле пен
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Эммануэль Макрон использует украинский кризис для запугивания французов в преддверии выборов, пишет газета Le Figaro со ссылкой на кандидата в президенты Франции от партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен.Ле Пен обратила внимание на то, что во время неформального саммита лидеров ЕС Макрон заявил о "пессимистичных ожиданиях" от российско-украинских переговоров, но позже говорил журналистам, что настроен оптимистично. Таким образом, считает она, Макрон пытается манипулировать общественным мнением, что сама Ле Пен находит неприемлемым.Кроме того, кандидат в президенты выступила против войны с Россией, подчеркнув, что этого "не хочет ни одна страна в мире".Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".В ответ Запад объявил о новых антироссийских санкциях. Под них попали несколько крупнейших банков, включая Сбербанк и ВТБ. Для многих госкомпаний затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции. Евросоюз, США, Канада и другие страны закрыли небо для российских самолетов.
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в мире, украина, россия, эммануэль макрон, франция, марин ле пен
08:55 15.03.2022 (обновлено: 10:52 15.03.2022)
 
Во Франции заявили, что Макрон использует украинский кризис себе на пользу

Кандидат в президенты Франции Ле Пен: Макрон запугивает французов кризисом на Украине

© REUTERS / Sarah Meyssonnier/PoolПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
© REUTERS / Sarah Meyssonnier/Pool
Президент Франции Эммануэль Макрон
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Эммануэль Макрон использует украинский кризис для запугивания французов в преддверии выборов, пишет газета Le Figaro со ссылкой на кандидата в президенты Франции от партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен.
"Глава Республики пользуется специальной военной операцией России на Украине, чтобы напугать граждан, так как рассчитывает, что страх может помочь ему в предвыборной гонке", — считает она.
Ле Пен обратила внимание на то, что во время неформального саммита лидеров ЕС Макрон заявил о "пессимистичных ожиданиях" от российско-украинских переговоров, но позже говорил журналистам, что настроен оптимистично. Таким образом, считает она, Макрон пытается манипулировать общественным мнением, что сама Ле Пен находит неприемлемым.
Кроме того, кандидат в президенты выступила против войны с Россией, подчеркнув, что этого "не хочет ни одна страна в мире".
Женщина в центре Донецка, где произошел взрыв украинской ракеты Точка-У с кассетной боевой частью - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
08:00
Взгляд из Киева: Украине реально нужна денацификация
Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
В ответ Запад объявил о новых антироссийских санкциях. Под них попали несколько крупнейших банков, включая Сбербанк и ВТБ. Для многих госкомпаний затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции. Евросоюз, США, Канада и другие страны закрыли небо для российских самолетов.
 
В миреУкраинаРоссияЭммануэль МакронФранцияМарин Ле Пен
 
 
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