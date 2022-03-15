https://ria.ru/20220315/makeevka-1778358088.html

Последствия удара ВСУ по Макеевке из "Точки-У" попали на видео

Последствия удара ВСУ по Макеевке из "Точки-У" попали на видео - РИА Новости, 15.03.2022

Последствия удара ВСУ по Макеевке из "Точки-У" попали на видео

Появились кадры из Макеевки, которую украинские войска обстреляли из комплекса "Точка-У". На видеозаписи показана воронка, а также разрушения после удара. РИА Новости, 15.03.2022

2022-03-15T23:27

2022-03-15T23:27

2022-03-15T23:28

обострение ситуации в днр и лнр

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макеевка

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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Появились кадры из Макеевки, которую украинские войска обстреляли из комплекса "Точка-У". На видеозаписи показана воронка, а также разрушения после удара.Как сообщил РИА Новости представитель экстренных служб ДНР, в результате обстрела, по предварительной информации, пострадали около десяти человек. В министерстве здравоохранения республики отмечали, что среди раненых оказались два ребенка. Погибших пока не находили.Ранее штаб территориальной обороны ДНР сообщал, что средства ПВО перехватили ракету "Точка-У". Ее обломки упали в микрорайоне Макеевки.Накануне из "Точки-У" с кассетной боевой частью был обстрелян центр Донецка. Ракету также сбило ПВО. Погиб 21 человек, еще 37 пострадали, 23 из них госпитализировали.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, удары наносятся только по военной инфраструктуре и украинским войскам.

https://ria.ru/20220315/zalozhniki-1778252519.html

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Александра Покровская

Александра Покровская

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Покровская

в мире, днр, украина, донецкая народная республика, россия, макеевка