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"Воровала картошку": Лолита вспомнила о тяжелых временах - РИА Новости, 15.03.2022
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Шоубиз
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"Воровала картошку": Лолита вспомнила о тяжелых временах
"Воровала картошку": Лолита вспомнила о тяжелых временах - РИА Новости, 15.03.2022
"Воровала картошку": Лолита вспомнила о тяжелых временах
Лолита вспомнила о тяжелых временах, когда из-за нехватки денег ей пришлось воровать картошку с колхозного поля. РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T18:30
2022-03-15T18:30
шоубиз
знаменитости
лолита милявская
шоу-бизнес
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости Лолита вспомнила о тяжелых временах, когда из-за нехватки денег ей пришлось воровать картошку с колхозного поля.В интервью порталу "7 дней" она отметила, что ее поймал председатель колхоза, но отпустил, войдя в положение. По словам певицы, этой картошкой они питались с тремя однокурсниками в течение полугода.Также Милявская подтвердила, что не делала никаких хирургических вмешательств, чтобы похудеть. Она сказала, что консультировалась с эндокринологом и просто "включила силу воли".
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знаменитости, лолита милявская, шоу-бизнес
18:30 15.03.2022
 
"Воровала картошку": Лолита вспомнила о тяжелых временах

Лолита рассказала о воровстве мешка картошки из-за нехватки денег

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПевица Лолита
Певица Лолита - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости Лолита вспомнила о тяжелых временах, когда из-за нехватки денег ей пришлось воровать картошку с колхозного поля.

"Помню, я воровала с колхозного поля картошку, волокла на себе мешок, чтобы был запас на всю зиму. Хоть я и училась на отлично и получала повышенную стипендию, но денег все равно не хватало. Надо было не просто прокормиться, но и оплатить комнатку в полуподвале. Поэтому мешок ворованной картошки очень даже спасал в этих обстоятельствах. Он весил больше, чем я", – рассказала артистка.

В интервью порталу "7 дней" она отметила, что ее поймал председатель колхоза, но отпустил, войдя в положение. По словам певицы, этой картошкой они питались с тремя однокурсниками в течение полугода.
Также Милявская подтвердила, что не делала никаких хирургических вмешательств, чтобы похудеть. Она сказала, что консультировалась с эндокринологом и просто "включила силу воли".
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