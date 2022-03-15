"Воровала картошку": Лолита вспомнила о тяжелых временах
Лолита рассказала о воровстве мешка картошки из-за нехватки денег
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости Лолита вспомнила о тяжелых временах, когда из-за нехватки денег ей пришлось воровать картошку с колхозного поля.
"Помню, я воровала с колхозного поля картошку, волокла на себе мешок, чтобы был запас на всю зиму. Хоть я и училась на отлично и получала повышенную стипендию, но денег все равно не хватало. Надо было не просто прокормиться, но и оплатить комнатку в полуподвале. Поэтому мешок ворованной картошки очень даже спасал в этих обстоятельствах. Он весил больше, чем я", – рассказала артистка.
В интервью порталу "7 дней" она отметила, что ее поймал председатель колхоза, но отпустил, войдя в положение. По словам певицы, этой картошкой они питались с тремя однокурсниками в течение полугода.
Также Милявская подтвердила, что не делала никаких хирургических вмешательств, чтобы похудеть. Она сказала, что консультировалась с эндокринологом и просто "включила силу воли".