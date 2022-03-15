https://ria.ru/20220315/litva-1778260220.html

Глава МИД Литвы отправится с необъявленным визитом на Украину

Глава МИД Литвы отправится с необъявленным визитом на Украину - РИА Новости, 15.03.2022

Глава МИД Литвы отправится с необъявленным визитом на Украину

Глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис во вторник отправится с необъявленным визитом на Украину, он собирается встретиться с членами украинского правительства,... РИА Новости, 15.03.2022

2022-03-15T14:20

2022-03-15T14:20

2022-03-15T15:42

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис во вторник отправится с необъявленным визитом на Украину, он собирается встретиться с членами украинского правительства, сообщает издание Politico со ссылкой на литовского чиновника.Отмечается, что визит продлится один день.Сейчас в Киев на поезде направляются премьер Польши Матеуш Моравецкий, вице-премьер, председатель Комитета по национальной безопасности и делам обороны Ярослав Качиньский, премьер Чехии Петр Фиала и премьер Словении Янез Янша. Они встретятся с Владимиром Зеленским и премьером Украины Денисом Шмыгалем.

https://ria.ru/20220315/vagony-1778214683.html

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Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, украина, владимир зеленский, киев, литва