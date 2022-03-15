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Глава МИД Литвы отправится с необъявленным визитом на Украину - РИА Новости, 15.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220315/litva-1778260220.html
Глава МИД Литвы отправится с необъявленным визитом на Украину
Глава МИД Литвы отправится с необъявленным визитом на Украину - РИА Новости, 15.03.2022
Глава МИД Литвы отправится с необъявленным визитом на Украину
Глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис во вторник отправится с необъявленным визитом на Украину, он собирается встретиться с членами украинского правительства,... РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T14:20
2022-03-15T15:42
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
владимир зеленский
киев
литва
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис во вторник отправится с необъявленным визитом на Украину, он собирается встретиться с членами украинского правительства, сообщает издание Politico со ссылкой на литовского чиновника.Отмечается, что визит продлится один день.Сейчас в Киев на поезде направляются премьер Польши Матеуш Моравецкий, вице-премьер, председатель Комитета по национальной безопасности и делам обороны Ярослав Качиньский, премьер Чехии Петр Фиала и премьер Словении Янез Янша. Они встретятся с Владимиром Зеленским и премьером Украины Денисом Шмыгалем.
https://ria.ru/20220315/vagony-1778214683.html
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в мире, украина, владимир зеленский, киев, литва
14:20 15.03.2022 (обновлено: 15:42 15.03.2022)
 
Глава МИД Литвы отправится с необъявленным визитом на Украину

Глава МИД Литвы Ландсбергис 15 марта отправится с необъявленным визитом на Украину

© AP Photo / Olivier DoulieryМинистр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис
Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
© AP Photo / Olivier Douliery
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис во вторник отправится с необъявленным визитом на Украину, он собирается встретиться с членами украинского правительства, сообщает издание Politico со ссылкой на литовского чиновника.
"Литовский министр иностранных дел Габриелюс Ландсбергис сегодня также отправляется на Украину с необъявленным визитом", - говорится в сообщении издания.
Отмечается, что визит продлится один день.
Сейчас в Киев на поезде направляются премьер Польши Матеуш Моравецкий, вице-премьер, председатель Комитета по национальной безопасности и делам обороны Ярослав Качиньский, премьер Чехии Петр Фиала и премьер Словении Янез Янша. Они встретятся с Владимиром Зеленским и премьером Украины Денисом Шмыгалем.
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