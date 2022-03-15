https://ria.ru/20220315/lekarstva-1778336920.html

Eli Lilly приостановила ввоз некоторых лекарств в Россию

Eli Lilly приостановила ввоз некоторых лекарств в Россию - РИА Новости, 15.03.2022

Eli Lilly приостановила ввоз некоторых лекарств в Россию

Американская фармацевтическая компания Eli Lilly приостанавливает инвестиции, клинические испытания и ввоз некоторых своих лекарств на территорию России,... РИА Новости, 15.03.2022

2022-03-15T19:52

2022-03-15T19:52

2022-03-15T19:52

индиана

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Американская фармацевтическая компания Eli Lilly приостанавливает инвестиции, клинические испытания и ввоз некоторых своих лекарств на территорию России, сообщается в пресс-релизе компании."Мы ... приостановили все инвестиции, рекламную деятельность и новые клинические испытания в России, а также экспорт неосновных лекарств в страну", - говорится в сообщении Eli Lilly.Отмечается, что на данный момент деятельность Eli Lilly в России сосредоточена на обеспечении больных раком и диабетом жизненно необходимыми лекарствами. Вся прибыль, полученная от продаж в России, будет направлена в организации, занимающиеся предоставлением гуманитарной помощи.Компания предпринимает ряд действий в ответ на ситуацию вокруг Украины – Elly Lilly 3 марта пожертвовала жизненно необходимые лекарства, а также делает упор на безопасности украинских сотрудников.Фармкомпания Eli Lilly была основана в 1876 году, ее штаб-квартира находится городе Индианаполис штата Индиана. Является разработчиком лекарств для пациентов, больных раком и диабетом.

https://ria.ru/20220315/levotiroksin-1778323749.html

https://ria.ru/20220315/bayer-1778266071.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

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