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Eli Lilly приостановила ввоз некоторых лекарств в Россию - РИА Новости, 15.03.2022
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Eli Lilly приостановила ввоз некоторых лекарств в Россию
Eli Lilly приостановила ввоз некоторых лекарств в Россию - РИА Новости, 15.03.2022
Eli Lilly приостановила ввоз некоторых лекарств в Россию
Американская фармацевтическая компания Eli Lilly приостанавливает инвестиции, клинические испытания и ввоз некоторых своих лекарств на территорию России,... РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T19:52
2022-03-15T19:52
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Американская фармацевтическая компания Eli Lilly приостанавливает инвестиции, клинические испытания и ввоз некоторых своих лекарств на территорию России, сообщается в пресс-релизе компании."Мы ... приостановили все инвестиции, рекламную деятельность и новые клинические испытания в России, а также экспорт неосновных лекарств в страну", - говорится в сообщении Eli Lilly.Отмечается, что на данный момент деятельность Eli Lilly в России сосредоточена на обеспечении больных раком и диабетом жизненно необходимыми лекарствами. Вся прибыль, полученная от продаж в России, будет направлена в организации, занимающиеся предоставлением гуманитарной помощи.Компания предпринимает ряд действий в ответ на ситуацию вокруг Украины – Elly Lilly 3 марта пожертвовала жизненно необходимые лекарства, а также делает упор на безопасности украинских сотрудников.Фармкомпания Eli Lilly была основана в 1876 году, ее штаб-квартира находится городе Индианаполис штата Индиана. Является разработчиком лекарств для пациентов, больных раком и диабетом.
https://ria.ru/20220315/levotiroksin-1778323749.html
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индиана, украина, россия, медицина, общество, здоровье - общество, в мире, сша, санкции, санкции в отношении россии
19:52 15.03.2022
 
Eli Lilly приостановила ввоз некоторых лекарств в Россию

Американская Eli Lilly приостановила инвестиции и ввоз некоторых лекарств в Россию

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкФармацевт в аптеке
Фармацевт в аптеке - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Фармацевт в аптеке
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Американская фармацевтическая компания Eli Lilly приостанавливает инвестиции, клинические испытания и ввоз некоторых своих лекарств на территорию России, сообщается в пресс-релизе компании.
"Мы ... приостановили все инвестиции, рекламную деятельность и новые клинические испытания в России, а также экспорт неосновных лекарств в страну", - говорится в сообщении Eli Lilly.
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Отмечается, что на данный момент деятельность Eli Lilly в России сосредоточена на обеспечении больных раком и диабетом жизненно необходимыми лекарствами. Вся прибыль, полученная от продаж в России, будет направлена в организации, занимающиеся предоставлением гуманитарной помощи.
Компания предпринимает ряд действий в ответ на ситуацию вокруг Украины – Elly Lilly 3 марта пожертвовала жизненно необходимые лекарства, а также делает упор на безопасности украинских сотрудников.
Фармкомпания Eli Lilly была основана в 1876 году, ее штаб-квартира находится городе Индианаполис штата Индиана. Является разработчиком лекарств для пациентов, больных раком и диабетом.
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