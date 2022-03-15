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Врач заявил, что скупать лекарства в аптеках бессмысленно - РИА Новости, 15.03.2022
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Врач заявил, что скупать лекарства в аптеках бессмысленно
Врач заявил, что скупать лекарства в аптеках бессмысленно - РИА Новости, 15.03.2022
Врач заявил, что скупать лекарства в аптеках бессмысленно
Скупать лекарства из-за опасений, что возникнет их дефицит, бессмысленно, запасов на складах много, рассказал РИА Новости научный консультант Центра НТИ... РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T06:02
2022-03-15T10:49
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Скупать лекарства из-за опасений, что возникнет их дефицит, бессмысленно, запасов на складах много, рассказал РИА Новости научный консультант Центра НТИ "Бионическая инженерия в медицине" СамГМУ, главный врач клиник университета Николай Измалков.По мнению специалиста, запасаться медикаментами нерационально и неразумно, поскольку у них ограничен срок годности."Значимых форс-мажоров по лекарственным препаратам нет. Лекарства и изделия медицинского назначения не находятся под санкциями. Пока наиболее сложный вопрос — логистика и пути доставки медикаментов. Все крупные поставщики решат этот вопрос. За то время, пока склады опустошатся, сформируются новые логистические цепочки, и поставки препаратов возобновятся. Да, возможно, изменится цена, но она будет зависеть от курса валюты, а не от логистики", — заключил Измалков.В начале марта министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что ситуация с лекарствами стабильная, сформированы значительные запасы препаратов. По его словам, иностранные производители продолжают работу с Россией, никаких заявлений об ограничений поставок из-за рубежа не появлялось.
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общество, здоровье - общество, россия
06:02 15.03.2022 (обновлено: 10:49 15.03.2022)
 
Врач заявил, что скупать лекарства в аптеках бессмысленно

Врач Измалков заявил, что у купленных впрок лекарств может истечь срок годности

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкАптека
Аптека - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Скупать лекарства из-за опасений, что возникнет их дефицит, бессмысленно, запасов на складах много, рассказал РИА Новости научный консультант Центра НТИ "Бионическая инженерия в медицине" СамГМУ, главный врач клиник университета Николай Измалков.

"Подобные действия вызывают только нездоровый ажиотаж и искусственный дефицит. На самом деле проблемы с лекарствами отсутствуют. Дело в том, что крупные федеральные аптечные сети имеют достаточно большие склады, которые могут обеспечивать розницу препаратами на протяжении нескольких месяцев. Плюс аптечные сети могут закрыть по действующим контрактам поставки в лечебные учреждения", — сказал он.

По мнению специалиста, запасаться медикаментами нерационально и неразумно, поскольку у них ограничен срок годности.
"Значимых форс-мажоров по лекарственным препаратам нет. Лекарства и изделия медицинского назначения не находятся под санкциями. Пока наиболее сложный вопрос — логистика и пути доставки медикаментов. Все крупные поставщики решат этот вопрос. За то время, пока склады опустошатся, сформируются новые логистические цепочки, и поставки препаратов возобновятся. Да, возможно, изменится цена, но она будет зависеть от курса валюты, а не от логистики", — заключил Измалков.
В начале марта министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что ситуация с лекарствами стабильная, сформированы значительные запасы препаратов. По его словам, иностранные производители продолжают работу с Россией, никаких заявлений об ограничений поставок из-за рубежа не появлялось.
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