https://ria.ru/20220315/lekarstva-1778183185.html

Врач заявил, что скупать лекарства в аптеках бессмысленно

Врач заявил, что скупать лекарства в аптеках бессмысленно - РИА Новости, 15.03.2022

Врач заявил, что скупать лекарства в аптеках бессмысленно

Скупать лекарства из-за опасений, что возникнет их дефицит, бессмысленно, запасов на складах много, рассказал РИА Новости научный консультант Центра НТИ... РИА Новости, 15.03.2022

2022-03-15T06:02

2022-03-15T06:02

2022-03-15T10:49

общество

здоровье - общество

россия

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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Скупать лекарства из-за опасений, что возникнет их дефицит, бессмысленно, запасов на складах много, рассказал РИА Новости научный консультант Центра НТИ "Бионическая инженерия в медицине" СамГМУ, главный врач клиник университета Николай Измалков.По мнению специалиста, запасаться медикаментами нерационально и неразумно, поскольку у них ограничен срок годности."Значимых форс-мажоров по лекарственным препаратам нет. Лекарства и изделия медицинского назначения не находятся под санкциями. Пока наиболее сложный вопрос — логистика и пути доставки медикаментов. Все крупные поставщики решат этот вопрос. За то время, пока склады опустошатся, сформируются новые логистические цепочки, и поставки препаратов возобновятся. Да, возможно, изменится цена, но она будет зависеть от курса валюты, а не от логистики", — заключил Измалков.В начале марта министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что ситуация с лекарствами стабильная, сформированы значительные запасы препаратов. По его словам, иностранные производители продолжают работу с Россией, никаких заявлений об ограничений поставок из-за рубежа не появлялось.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

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