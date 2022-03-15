https://ria.ru/20220315/laboratorii-1778285956.html

Расследование покажет цель работ в лабораториях на Украине, заявил Патрушев

Расследование покажет цель работ в лабораториях на Украине, заявил Патрушев - РИА Новости, 15.03.2022

Расследование покажет цель работ в лабораториях на Украине, заявил Патрушев

Вашингтон всячески боится огласки ведущихся им на территории постсоветских государств исследований по разработке биологического оружия, и расследование должно... РИА Новости, 15.03.2022

2022-03-15T16:01

2022-03-15T16:01

2022-03-15T16:01

россия

сша

вооруженные силы рф

николай патрушев

совет безопасности рф

северо-кавказский федеральный округ

владимир путин

мария захарова

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ГРОЗНЫЙ, 15 мар - РИА Новости. Вашингтон всячески боится огласки ведущихся им на территории постсоветских государств исследований по разработке биологического оружия, и расследование должно пролить свет на истинные замыслы и последствия работ, шедших в биолабораториях на Украине при участии США, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.Он выступил во вторник в Грозном на совещании по вопросам обеспечения национальной безопасности в Северо-Кавказском федеральном округе РФ."Получены сведения, подтверждающие реализацию военно-биологических программ в биолабораториях, созданных на Украине при непосредственном участии иностранных консультантов и советников, включая их финансирование со стороны США. Именно поэтому США всячески боятся огласки проводимых ими на территории постсоветских государств исследований по разработке биологического оружия в нарушение Конвенции по запрещению биологического и токсинного оружия", - сказал Патрушев.На самой же территории США еще во времена президентства Барака Обамы был наложен мораторий на проведение биологических испытаний с опасными патогенами, напомнил секретарь Совбеза."Заместитель госсекретаря США Нуланд не случайно заявила о необходимости принятия мер по недопущению попадания к России накопленных материалов исследований и образцов патогенов. И на самом деле есть, чего опасаться", - сказал Патрушев.По его словам, неудивительно, что отмечаемые в ряде стран вспышки инфекционных заболеваний могут быть напрямую связаны с деятельностью биолабораторий на Украине."Расследование такой деятельности должно пролить свет на истинные замыслы и последствия проведения подобных исследований", - подчеркнул Патрушев.Министерство обороны РФ ранее провело презентацию, из которой следует, что США потратили более 200 миллионов долларов на работу биологических лабораторий на Украине, которые участвовали в американской военно-биологической программе. РФ в связи с фактами военной биологической деятельности США на Украине не исключает запуска механизма консультаций в рамках конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО), говорила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Официальный представитель МИД КНР Чжао Лизцянь, комментируя информацию о финансируемых США биологических лабораториях на Украине, призывал Вашингтон прояснить свою деятельность по биологической милитаризации внутри страны и за рубежом.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220315/lavrov-1778261154.html

https://ria.ru/20220310/biolaboratorii-1777428713.html

https://ria.ru/20220311/biolaboratorii-1777574617.html

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сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, сша, вооруженные силы рф, николай патрушев, совет безопасности рф, северо-кавказский федеральный округ, владимир путин, мария захарова, барак обама, украина, в мире