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Расследование покажет цель работ в лабораториях на Украине, заявил Патрушев - РИА Новости, 15.03.2022
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Расследование покажет цель работ в лабораториях на Украине, заявил Патрушев
Расследование покажет цель работ в лабораториях на Украине, заявил Патрушев - РИА Новости, 15.03.2022
Расследование покажет цель работ в лабораториях на Украине, заявил Патрушев
Вашингтон всячески боится огласки ведущихся им на территории постсоветских государств исследований по разработке биологического оружия, и расследование должно... РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T16:01
2022-03-15T16:01
россия
сша
вооруженные силы рф
николай патрушев
совет безопасности рф
северо-кавказский федеральный округ
владимир путин
мария захарова
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ГРОЗНЫЙ, 15 мар - РИА Новости. Вашингтон всячески боится огласки ведущихся им на территории постсоветских государств исследований по разработке биологического оружия, и расследование должно пролить свет на истинные замыслы и последствия работ, шедших в биолабораториях на Украине при участии США, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.Он выступил во вторник в Грозном на совещании по вопросам обеспечения национальной безопасности в Северо-Кавказском федеральном округе РФ."Получены сведения, подтверждающие реализацию военно-биологических программ в биолабораториях, созданных на Украине при непосредственном участии иностранных консультантов и советников, включая их финансирование со стороны США. Именно поэтому США всячески боятся огласки проводимых ими на территории постсоветских государств исследований по разработке биологического оружия в нарушение Конвенции по запрещению биологического и токсинного оружия", - сказал Патрушев.На самой же территории США еще во времена президентства Барака Обамы был наложен мораторий на проведение биологических испытаний с опасными патогенами, напомнил секретарь Совбеза."Заместитель госсекретаря США Нуланд не случайно заявила о необходимости принятия мер по недопущению попадания к России накопленных материалов исследований и образцов патогенов. И на самом деле есть, чего опасаться", - сказал Патрушев.По его словам, неудивительно, что отмечаемые в ряде стран вспышки инфекционных заболеваний могут быть напрямую связаны с деятельностью биолабораторий на Украине."Расследование такой деятельности должно пролить свет на истинные замыслы и последствия проведения подобных исследований", - подчеркнул Патрушев.Министерство обороны РФ ранее провело презентацию, из которой следует, что США потратили более 200 миллионов долларов на работу биологических лабораторий на Украине, которые участвовали в американской военно-биологической программе. РФ в связи с фактами военной биологической деятельности США на Украине не исключает запуска механизма консультаций в рамках конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО), говорила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Официальный представитель МИД КНР Чжао Лизцянь, комментируя информацию о финансируемых США биологических лабораториях на Украине, призывал Вашингтон прояснить свою деятельность по биологической милитаризации внутри страны и за рубежом.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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россия
сша
северо-кавказский федеральный округ
украина
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россия, сша, вооруженные силы рф, николай патрушев, совет безопасности рф, северо-кавказский федеральный округ, владимир путин, мария захарова, барак обама, украина, в мире
16:01 15.03.2022
 
Расследование покажет цель работ в лабораториях на Украине, заявил Патрушев

Патрушев: расследование покажет истинные замыслы работ в биолабораториях США на Украине

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкХимическая лаборатория
Химическая лаборатория - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Химическая лаборатория
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ГРОЗНЫЙ, 15 мар - РИА Новости. Вашингтон всячески боится огласки ведущихся им на территории постсоветских государств исследований по разработке биологического оружия, и расследование должно пролить свет на истинные замыслы и последствия работ, шедших в биолабораториях на Украине при участии США, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
Он выступил во вторник в Грозном на совещании по вопросам обеспечения национальной безопасности в Северо-Кавказском федеральном округе РФ.
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"Получены сведения, подтверждающие реализацию военно-биологических программ в биолабораториях, созданных на Украине при непосредственном участии иностранных консультантов и советников, включая их финансирование со стороны США. Именно поэтому США всячески боятся огласки проводимых ими на территории постсоветских государств исследований по разработке биологического оружия в нарушение Конвенции по запрещению биологического и токсинного оружия", - сказал Патрушев.
На самой же территории США еще во времена президентства Барака Обамы был наложен мораторий на проведение биологических испытаний с опасными патогенами, напомнил секретарь Совбеза.
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"Заместитель госсекретаря США Нуланд не случайно заявила о необходимости принятия мер по недопущению попадания к России накопленных материалов исследований и образцов патогенов. И на самом деле есть, чего опасаться", - сказал Патрушев.
По его словам, неудивительно, что отмечаемые в ряде стран вспышки инфекционных заболеваний могут быть напрямую связаны с деятельностью биолабораторий на Украине.
"Расследование такой деятельности должно пролить свет на истинные замыслы и последствия проведения подобных исследований", - подчеркнул Патрушев.
Табличка на двери лаборатории - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
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В Госдепе рассказали, как США участвовали в работе украинских лабораторий
Министерство обороны РФ ранее провело презентацию, из которой следует, что США потратили более 200 миллионов долларов на работу биологических лабораторий на Украине, которые участвовали в американской военно-биологической программе. РФ в связи с фактами военной биологической деятельности США на Украине не исключает запуска механизма консультаций в рамках конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО), говорила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Официальный представитель МИД КНР Чжао Лизцянь, комментируя информацию о финансируемых США биологических лабораториях на Украине, призывал Вашингтон прояснить свою деятельность по биологической милитаризации внутри страны и за рубежом.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
 
РоссияСШАВооруженные силы РФНиколай ПатрушевСовет Безопасности РФСеверо-Кавказский Федеральный округВладимир ПутинМария ЗахароваБарак ОбамаУкраинаВ мире
 
 
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