https://ria.ru/20220315/laboratorii-1778195762.html

МИД предупредил Европу об опасности биолабораторий на Украине

МИД предупредил Европу об опасности биолабораторий на Украине - РИА Новости, 15.03.2022

МИД предупредил Европу об опасности биолабораторий на Украине

Биолаборатории на Украине представляют опасность не только для России, но для всей Европы, заявил РИА Новости директор Второго департамента стран СНГ МИД... РИА Новости, 15.03.2022

2022-03-15T09:32

2022-03-15T09:32

2022-03-15T10:32

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

украина

признание днр и лнр в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0a/1777537740_0:0:3192:1796_1920x0_80_0_0_6c0a901ef004d0c035f04bcf8e63e683.jpg

МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Биолаборатории на Украине представляют опасность не только для России, но для всей Европы, заявил РИА Новости директор Второго департамента стран СНГ МИД Алексей Полищук.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Министерство обороны ранее провело презентацию, из которой следует, что США потратили более 200 миллионов долларов на работу биологических лабораторий на Украине, которые участвовали в американской военно-биологической программе. Россия в связи с фактами военной биологической деятельности США на Украине не исключает запуска механизма консультаций в рамках конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО), говорила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Официальный представитель МИД КНР Чжао Лизцянь, комментируя информацию о финансируемых США биологических лабораториях на Украине, призывал Вашингтон прояснить свою деятельность по биологической милитаризации внутри страны и за рубежом.То, что вскрылось сейчас на Украине, — это малая толика из более чем 300 биолабораторий США, которые разбросаны по миру, Россия будет представлять новые документы об их работе, заявил позже замглавы МИД Сергей Рябков.

https://ria.ru/20220315/tsirkon-1778180138.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, украина, признание днр и лнр в россии