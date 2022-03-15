09:32 15.03.2022 (обновлено: 10:32 15.03.2022)
МИД предупредил Европу об опасности биолабораторий на Украине
Представитель МИД России Полищук предупредил Европу об опасности биолабораторий на Украине
© AP Photo / Patrick SemanskyКостюмы биологической защиты в лаборатории
© AP Photo / Patrick Semansky
Костюмы биологической защиты в лаборатории
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Биолаборатории на Украине представляют опасность не только для России, но для всей Европы, заявил РИА Новости директор Второго департамента стран СНГ МИД Алексей Полищук.
"Что касается биолабораторий на украинской территории, они представляют опасность не только для России, но и всей Европы. Проведение российской спецоперации на Украине нацелено в том числе и на купирование этой угрозы", — сказал он.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Министерство обороны ранее провело презентацию, из которой следует, что США потратили более 200 миллионов долларов на работу биологических лабораторий на Украине, которые участвовали в американской военно-биологической программе. Россия в связи с фактами военной биологической деятельности США на Украине не исключает запуска механизма консультаций в рамках конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО), говорила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Официальный представитель МИД КНР Чжао Лизцянь, комментируя информацию о финансируемых США биологических лабораториях на Украине, призывал Вашингтон прояснить свою деятельность по биологической милитаризации внутри страны и за рубежом.
То, что вскрылось сейчас на Украине, — это малая толика из более чем 300 биолабораторий США, которые разбросаны по миру, Россия будет представлять новые документы об их работе, заявил позже замглавы МИД Сергей Рябков.