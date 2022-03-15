https://ria.ru/20220315/kurs-1778320352.html
Официальный курс доллара на среду составил 111,48 рубля
Официальный курс доллара на среду составил 111,48 рубля - РИА Новости, 15.03.2022
Официальный курс доллара на среду составил 111,48 рубля
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, снизился на 4,7821 рубля, до 122,4522 рубля, курс доллара - на 3,714 рубля, до 111,4823 рубля,... РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T18:22
2022-03-15T18:22
2022-03-15T18:22
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
динамика курсов валют
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
московская биржа
евро
доллар
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/19/1769372045_0:0:3078:1732_1920x0_80_0_0_fcea11344d23f8b996a72da4e54a2234.jpg
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, снизился на 4,7821 рубля, до 122,4522 рубля, курс доллара - на 3,714 рубля, до 111,4823 рубля, следует из данных Банка России.ЦБ РФ устанавливает официальные курсы доллара и евро к рублю в рабочие дни, используя рыночные курсы Московской биржи.
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/19/1769372045_334:0:3065:2048_1920x0_80_0_0_6af57f2f6c3b85970fcedd4db0aae0a0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
динамика курсов валют, экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), московская биржа, евро, доллар, рубль, валюта
Официальный курс доллара на среду составил 111,48 рубля
Официальный курс доллара на среду составляет 111,48 рубля, евро — 122,45 рубля