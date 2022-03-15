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Курс доллара упал до 111,21 рубля
Курс доллара упал до 111,21 рубля - РИА Новости, 15.03.2022
Курс доллара упал до 111,21 рубля
Рубль растет против доллара четвертый день подряд, евро стабилен на фоне разовых сделок, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T10:17
2022-03-15T10:17
2022-03-15T10:17
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
московская биржа
динамика курсов валют
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Рубль растет против доллара четвертый день подряд, евро стабилен на фоне разовых сделок, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 10.05 мск падал на 2,89 рубля, до 111,21 рубля, курс евро – на 15 копеек до 119,8 рубля, следует из данных Московской биржи. Количество сделок по доллару расчетами завтра составляет около 300, по евро – 35.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, московская биржа, динамика курсов валют
Курс доллара упал до 111,21 рубля
Курс доллара упал до 111,21 рубля, евро — до 119,8 рубля