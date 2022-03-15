https://ria.ru/20220315/kurs-1778201354.html

Курс доллара упал до 111,21 рубля

Курс доллара упал до 111,21 рубля - РИА Новости, 15.03.2022

Курс доллара упал до 111,21 рубля

Рубль растет против доллара четвертый день подряд, евро стабилен на фоне разовых сделок, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 15.03.2022

2022-03-15T10:17

2022-03-15T10:17

2022-03-15T10:17

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

московская биржа

динамика курсов валют

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Рубль растет против доллара четвертый день подряд, евро стабилен на фоне разовых сделок, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 10.05 мск падал на 2,89 рубля, до 111,21 рубля, курс евро – на 15 копеек до 119,8 рубля, следует из данных Московской биржи. Количество сделок по доллару расчетами завтра составляет около 300, по евро – 35.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

экономика, московская биржа, динамика курсов валют