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Курс доллара упал до 111,21 рубля - РИА Новости, 15.03.2022
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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20220315/kurs-1778201354.html
Курс доллара упал до 111,21 рубля
Курс доллара упал до 111,21 рубля - РИА Новости, 15.03.2022
Курс доллара упал до 111,21 рубля
Рубль растет против доллара четвертый день подряд, евро стабилен на фоне разовых сделок, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T10:17
2022-03-15T10:17
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
московская биржа
динамика курсов валют
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Рубль растет против доллара четвертый день подряд, евро стабилен на фоне разовых сделок, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 10.05 мск падал на 2,89 рубля, до 111,21 рубля, курс евро – на 15 копеек до 119,8 рубля, следует из данных Московской биржи. Количество сделок по доллару расчетами завтра составляет около 300, по евро – 35.
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экономика, московская биржа, динамика курсов валют
10:17 15.03.2022
 
Курс доллара упал до 111,21 рубля

Курс доллара упал до 111,21 рубля, евро — до 119,8 рубля

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкДенежные купюры
Денежные купюры - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Денежные купюры
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Рубль растет против доллара четвертый день подряд, евро стабилен на фоне разовых сделок, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 10.05 мск падал на 2,89 рубля, до 111,21 рубля, курс евро – на 15 копеек до 119,8 рубля, следует из данных Московской биржи. Количество сделок по доллару расчетами завтра составляет около 300, по евро – 35.
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаМосковская биржаДинамика курсов валют
 
 
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