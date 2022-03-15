https://ria.ru/20220315/kuba-1778201268.html
Дипломаты рассказали, сколько российских туристов застряли на Кубе
Дипломаты рассказали, сколько российских туристов застряли на Кубе - РИА Новости, 15.03.2022
Дипломаты рассказали, сколько российских туристов застряли на Кубе
На Кубе остаются 290 туристов из России, у них кончаются деньги из-за блокировки банковских карт, а перспективы организованного вывоза пока нет, сообщила РИА... РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T16:47
2022-03-15T16:47
2022-03-15T17:33
туризм
туризм
куба
россия
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
санкции в отношении россии
новости - туризм
аэрофлот
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МЕХИКО, 15 мар — РИА Новости. На Кубе остаются 290 туристов из России, у них кончаются деньги из-за блокировки банковских карт, а перспективы организованного вывоза пока нет, сообщила РИА Новости генеральный консул РФ в Гаване Нана Мгеладзе."К нам с просьбой о содействии в возвращении в Россию обратились 105 человек. Мы рекомендуем всем ехать самостоятельно сохраняющимися маршрутами через третьи страны", — сказала дипломат.По ее словам, из-за закрытия неба для российских самолетов в ряде стран перспектив централизованного вывоза туристов, как это происходило в случае с остановкой авиасообщения из-за пандемии, пока нет. При этом у россиян возникают сложности из-за блокировки банковских карт."Ничего нельзя купить в магазинах и оплатить гостиницу. Доллары официально здесь нигде не принимают", — рассказала генконсул.Сейчас дипломаты договариваются с гостиницами и частным сектором, чтобы туристов не выставляли на улицу до разрешения ситуации, а также подбирают более бюджетные варианты. В этой работе им помогают соотечественники, постоянно проживающие на острове."Серьезных проблем пока нет. Туроператоры уже вывезли всех "пакетников", остались только пассажиры "Аэрофлота", которые прилетели самостоятельно", — подчеркнула Мгеладзе.
https://ria.ru/20190511/1553079366.html
https://ria.ru/20190105/1548831907.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, куба, россия, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), санкции в отношении россии, новости - туризм, аэрофлот
16:47 15.03.2022 (обновлено: 17:33 15.03.2022)
Дипломаты рассказали, сколько российских туристов застряли на Кубе
Консульство России на Кубе: на острове находится около 300 российских туристов
МЕХИКО, 15 мар — РИА Новости. На Кубе остаются 290 туристов из России, у них кончаются деньги из-за блокировки банковских карт, а перспективы организованного вывоза пока нет, сообщила РИА Новости генеральный консул РФ в Гаване Нана Мгеладзе.
"К нам с просьбой о содействии в возвращении в Россию обратились 105 человек. Мы рекомендуем всем ехать самостоятельно сохраняющимися маршрутами через третьи страны", — сказала дипломат.
По ее словам, из-за закрытия неба для российских самолетов в ряде стран перспектив централизованного вывоза туристов, как это происходило в случае с остановкой авиасообщения из-за пандемии, пока нет. При этом у россиян возникают сложности из-за блокировки банковских карт.
"Ничего нельзя купить в магазинах и оплатить гостиницу. Доллары официально здесь нигде не принимают", — рассказала генконсул.
Сейчас дипломаты договариваются с гостиницами и частным сектором, чтобы туристов не выставляли на улицу до разрешения ситуации, а также подбирают более бюджетные варианты. В этой работе им помогают соотечественники, постоянно проживающие на острове.
"Серьезных проблем пока нет. Туроператоры уже вывезли всех "пакетников", остались только пассажиры "Аэрофлота", которые прилетели самостоятельно", — подчеркнула Мгеладзе.