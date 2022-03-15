https://ria.ru/20220315/kuba-1778201268.html

Дипломаты рассказали, сколько российских туристов застряли на Кубе

Дипломаты рассказали, сколько российских туристов застряли на Кубе - РИА Новости, 15.03.2022

Дипломаты рассказали, сколько российских туристов застряли на Кубе

На Кубе остаются 290 туристов из России, у них кончаются деньги из-за блокировки банковских карт, а перспективы организованного вывоза пока нет, сообщила РИА... РИА Новости, 15.03.2022

2022-03-15T16:47

2022-03-15T16:47

2022-03-15T17:33

туризм

туризм

куба

россия

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

санкции в отношении россии

новости - туризм

аэрофлот

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МЕХИКО, 15 мар — РИА Новости. На Кубе остаются 290 туристов из России, у них кончаются деньги из-за блокировки банковских карт, а перспективы организованного вывоза пока нет, сообщила РИА Новости генеральный консул РФ в Гаване Нана Мгеладзе."К нам с просьбой о содействии в возвращении в Россию обратились 105 человек. Мы рекомендуем всем ехать самостоятельно сохраняющимися маршрутами через третьи страны", — сказала дипломат.По ее словам, из-за закрытия неба для российских самолетов в ряде стран перспектив централизованного вывоза туристов, как это происходило в случае с остановкой авиасообщения из-за пандемии, пока нет. При этом у россиян возникают сложности из-за блокировки банковских карт."Ничего нельзя купить в магазинах и оплатить гостиницу. Доллары официально здесь нигде не принимают", — рассказала генконсул.Сейчас дипломаты договариваются с гостиницами и частным сектором, чтобы туристов не выставляли на улицу до разрешения ситуации, а также подбирают более бюджетные варианты. В этой работе им помогают соотечественники, постоянно проживающие на острове."Серьезных проблем пока нет. Туроператоры уже вывезли всех "пакетников", остались только пассажиры "Аэрофлота", которые прилетели самостоятельно", — подчеркнула Мгеладзе.

https://ria.ru/20190511/1553079366.html

https://ria.ru/20190105/1548831907.html

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, куба, россия, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), санкции в отношении россии, новости - туризм, аэрофлот