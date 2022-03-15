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Министры финансов ЕС заявили о риске продовольственного кризиса - РИА Новости, 15.03.2022
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Министры финансов ЕС заявили о риске продовольственного кризиса
Министры финансов ЕС заявили о риске продовольственного кризиса - РИА Новости, 15.03.2022
Министры финансов ЕС заявили о риске продовольственного кризиса
Министры финансов стран Евросоюза обеспокоены риском возникновения продовольственного кризиса в дополнение к нынешнему энергетическому кризису, заявил министр... РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T16:45
2022-03-15T17:23
в мире
евросоюз
франция
северная африка
россия
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БРЮССЕЛЬ, 15 мар – РИА Новости. Министры финансов стран Евросоюза обеспокоены риском возникновения продовольственного кризиса в дополнение к нынешнему энергетическому кризису, заявил министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр на пресс-конференции."Существуют искренние опасения среди министров финансов по поводу риска кризиса продовольствия в дополнение к энергетическому кризису, который у нас уже есть", - сказал он после совета министров экономики и финансов стран Евросоюза.Лэ Мэр указал, что Россия и Украина являются крупными производителями, в частности, пшеницы, ее цена выросла. Эта ситуация в сочетании с засухой в северной Африке может вызвать большие трудности у некоторых африканских государств, отметил он.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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в мире, евросоюз, франция, северная африка, россия
16:45 15.03.2022 (обновлено: 17:23 15.03.2022)
 
Министры финансов ЕС заявили о риске продовольственного кризиса

Министр финансов Франции Ле Мэр заявил о риске продовольственного кризиса в Евросоюзе

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСаммит ЕС в Брюсселе
Саммит ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Саммит ЕС в Брюсселе
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БРЮССЕЛЬ, 15 мар – РИА Новости. Министры финансов стран Евросоюза обеспокоены риском возникновения продовольственного кризиса в дополнение к нынешнему энергетическому кризису, заявил министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр на пресс-конференции.
"Существуют искренние опасения среди министров финансов по поводу риска кризиса продовольствия в дополнение к энергетическому кризису, который у нас уже есть", - сказал он после совета министров экономики и финансов стран Евросоюза.
Лэ Мэр указал, что Россия и Украина являются крупными производителями, в частности, пшеницы, ее цена выросла. Эта ситуация в сочетании с засухой в северной Африке может вызвать большие трудности у некоторых африканских государств, отметил он.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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