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СМИ: Великобритания столкнулась с новым последствием антироссийских санкций - РИА Новости, 15.03.2022
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СМИ: Великобритания столкнулась с новым последствием антироссийских санкций
СМИ: Великобритания столкнулась с новым последствием антироссийских санкций - РИА Новости, 15.03.2022
СМИ: Великобритания столкнулась с новым последствием антироссийских санкций
Ограничения на закупку российского гранулированного древесного топлива усугубляют энергетический кризис, с которым сталкивается Великобритания, пишет газета The РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T06:08
2022-03-15T11:00
в мире
великобритания
владимир путин
дмитрий песков
сша
россия
япония
украина
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Ограничения на закупку российского гранулированного древесного топлива усугубляют энергетический кризис, с которым сталкивается Великобритания, пишет газета The Daily Telegraph.До недавнего времени Россия была для Великобритании крупным поставщиком древесных гранул, но теперь британские импортеры пытаются срочно найти альтернативные источники закупок.Таким образом, новые антироссийские санкции приведут к резкому росту цен для владельцев котлов, работающих на биотопливе. Как отмечается в материале, в последние годы тысячи британских домовладельцев и бизнесменов перешли на такие отопительные системы благодаря программе правительственной поддержки.По сведениям The Daily Telegraph, гранулированное древесное топливо уже подорожало на 25-40 процентов — до 385 фунтов стерлингов за тонну. Как рассказал газете глава торговой организации UK Pellet Council Марк Лебус, сейчас срочно разрабатываются альтернативные меры по реструктуризации международной системы поставок.По его мнению, запрет на закупку российской гранулированной древесины отразится на поставках во всем мире.Он добавил, что британское правительство постарается наладить внутреннее производство древесных гранул. "Великобритания не сможет обеспечить необходимое количество топлива, поэтому нам придется импортировать значительные объемы и мы неизбежно окажемся вовлеченными в усиливающийся энергетический кризис", — заключил собеседник издания.Россия 24 февраля начала специальную военную спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".В ответ Запад объявил о новых антироссийских санкциях. Под них попали несколько крупнейших банков, включая Сбербанк и ВТБ, для многих госкомпаний затруднены возможности привлечения иностранного капитала, введены ограничения на поставки в Россию высокотехнологичной продукции. Евросоюз, США, Канада и другие страны закрыли небо для российских самолетов.По словам пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, санкции весьма серьезные, но Москва готовилась к ним заблаговременно. Он отметил также, что требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам России.
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в мире, великобритания, владимир путин, дмитрий песков, сша, россия, япония, украина, санкции в отношении россии
06:08 15.03.2022 (обновлено: 11:00 15.03.2022)
 
СМИ: Великобритания столкнулась с новым последствием антироссийских санкций

Telegraph: прекращение поставок топливных гранул из России усилит энергокризис в Британии

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкДревесные топливные гранулы
Древесные топливные гранулы - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Древесные топливные гранулы
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Ограничения на закупку российского гранулированного древесного топлива усугубляют энергетический кризис, с которым сталкивается Великобритания, пишет газета The Daily Telegraph.
До недавнего времени Россия была для Великобритании крупным поставщиком древесных гранул, но теперь британские импортеры пытаются срочно найти альтернативные источники закупок.
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Таким образом, новые антироссийские санкции приведут к резкому росту цен для владельцев котлов, работающих на биотопливе. Как отмечается в материале, в последние годы тысячи британских домовладельцев и бизнесменов перешли на такие отопительные системы благодаря программе правительственной поддержки.
По сведениям The Daily Telegraph, гранулированное древесное топливо уже подорожало на 25-40 процентов — до 385 фунтов стерлингов за тонну. Как рассказал газете глава торговой организации UK Pellet Council Марк Лебус, сейчас срочно разрабатываются альтернативные меры по реструктуризации международной системы поставок.
По его мнению, запрет на закупку российской гранулированной древесины отразится на поставках во всем мире.
"Последствия ощутят и другие страны, которые сейчас борются за лучшую продукцию одних и тех же поставщиков", — предупредил Лебус.
Он добавил, что британское правительство постарается наладить внутреннее производство древесных гранул.
"Великобритания не сможет обеспечить необходимое количество топлива, поэтому нам придется импортировать значительные объемы и мы неизбежно окажемся вовлеченными в усиливающийся энергетический кризис", — заключил собеседник издания.
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В ответ Запад объявил о новых антироссийских санкциях. Под них попали несколько крупнейших банков, включая Сбербанк и ВТБ, для многих госкомпаний затруднены возможности привлечения иностранного капитала, введены ограничения на поставки в Россию высокотехнологичной продукции. Евросоюз, США, Канада и другие страны закрыли небо для российских самолетов.
По словам пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, санкции весьма серьезные, но Москва готовилась к ним заблаговременно. Он отметил также, что требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам России.
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В миреВеликобританияВладимир ПутинДмитрий ПесковСШАРоссияЯпонияУкраинаСанкции в отношении России
 
 
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