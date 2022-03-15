https://ria.ru/20220315/kreditkanikuly-1778323354.html

ПСБ запускает программу кредитных каникул для поддержки населения и бизнеса

ПСБ запускает программу кредитных каникул для поддержки населения и бизнеса - РИА Новости, 15.03.2022

ПСБ запускает программу кредитных каникул для поддержки населения и бизнеса

ПСБ запускает программу кредитных каникул для поддержки розничных заемщиков и предпринимателей, чьи доходы существенно снизились в связи со сложной... РИА Новости, 15.03.2022

2022-03-15T18:35

2022-03-15T18:35

2022-03-15T18:35

псб (банк псб)

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промсвязьбанк

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МОСКВА, 15 мар – РИА Новости. ПСБ запускает программу кредитных каникул для поддержки розничных заемщиков и предпринимателей, чьи доходы существенно снизились в связи со сложной экономической ситуацией, сообщает пресс-служба банка. В соответствии с федеральным законом 106-ФЗ, получить отсрочку платежа по кредиту на срок до 6 месяцев могут заемщики-физлица, чей доход на момент обращения за реструктуризацией снизился более чем на 30%, и клиент подтверждает это соответствующими документами.Условия программы распространяются на клиентов, которые заключили кредитный договор до 1 марта 2022 года и не имели непогашенной просроченной задолженности по состоянию на 18 февраля 2022 года. Согласно 106-ФЗ, отсрочка предоставляется по потребительским кредитам размером до 300 тысяч рублей, по кредитным картам - с задолженностью до 100 тысяч рублей, по ипотеке на жилье в Москве - до 6 миллионов рублей, на квартиры в Московской области, Санкт-Петербурге и в городах, входящих в Дальневосточный федеральный округ - до 4 миллионов рублей, по ипотеке на жилье в других регионах - до 3 миллионов рублей. Также в ПСБ действует собственная программа реструктуризации, позволяющая клиентам получить отсрочку платежа по кредитам на любые суммы без ограничений, по кредитным картам – на сумму до 1 миллион рублей. Ипотечные заемщики могут воспользоваться программой ипотечных каникул, которые доступны в соответствии с 353-ФЗ. Банк предоставит малому и среднему бизнесу кредитные каникулы в рамках собственной программы поддержки, которая будет реализовываться с учетом положений 106-ФЗ. Клиенты получат возможность переносить ближайшие погашения на срок до 6 месяцев - на даты, следующие сразу за окончанием периода кредитных каникул, при этом срок кредитного договора останется без изменений. "Как надежный партнер ПСБ всегда поддерживает клиентов, оказавшихся в сложной финансовой ситуации. В текущих экономических условиях особенно важно предоставить удобные, доступные инструменты для поддержания деятельности бизнеса и сохранения платежеспособности граждан. Возобновляя программу кредитных каникул в рамках 106-ФЗ, мы также сохраняем и собственные программы реструктуризации для розничных заемщиков и предпринимателей - это инструмент доказал свою эффективность во времена пандемийных ограничений, и я уверен, что и сейчас при поддержке банка клиенты с большей уверенностью пройдут сложный период и восстановят платежеспособность", - заявил руководитель дивизиона "Розничный, средний и малый бизнес" ПСБ Константин Басманов.

https://ria.ru/20220302/bank-1776146014.html

https://ria.ru/20220302/stavka-1776041325.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

псб (банк псб), ипотека, москва, экономика, санкт-петербург, промсвязьбанк