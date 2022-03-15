https://ria.ru/20220315/kosachev-1778337098.html
Россия будет денонсировать Устав Совета Европы, заявил Косачев
Россия будет денонсировать Устав Совета Европы, заявил Косачев - РИА Новости, 15.03.2022
Россия будет денонсировать Устав Совета Европы, заявил Косачев
Россия при выходе из Совета Европы будет денонсировать Устав организации, Европейскую конвенцию по правам человека, конвенции, не отвечающие интересам РФ,... РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T19:54
2022-03-15T19:54
2022-03-15T20:24
россия
совет европы
в мире
совет федерации рф
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МОСКВА, 15 мар – РИА Новости. Россия при выходе из Совета Европы будет денонсировать Устав организации, Европейскую конвенцию по правам человека, конвенции, не отвечающие интересам РФ, заявил РИА Новости во вторник вице-спикер Совфеда Константин Косачев."Россия точно будет денонсировать Устав Совета Европы, ЕКПЧ и ещё четыре Конвенции (хартии), участие в которых предусмотрено только для членов Совета Европы", - сказал политик.Плюс, вероятно, те конвенции СЕ, участие в которых возможно и для не входящих в СЕ государств, но участие в которых более не отвечает интересам Российской Федерации, добавил он. "Перечень таких соглашений будет определяться дополнительно", - сказал Косачев.
https://ria.ru/20220315/sovet-1778325157.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, совет европы, в мире, совет федерации рф
19:54 15.03.2022 (обновлено: 20:24 15.03.2022)
Россия будет денонсировать Устав Совета Европы, заявил Косачев
Сенатор Косачев: Россия будет денонсировать Устав Совета Европы и еще четыре конвенции