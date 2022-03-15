https://ria.ru/20220315/koronavirus-1778270134.html
В России показатель заболеваемости COVID-19 за неделю снизился на 41,4%
В России показатель заболеваемости COVID-19 за неделю снизился на 41,4% - РИА Новости, 15.03.2022
В России показатель заболеваемости COVID-19 за неделю снизился на 41,4%
Заболеваемость коронавирусом в России за последнюю неделю снизилась на 41,4%, сообщается на сайте Роспотребнадзора. РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T15:00
2022-03-15T15:00
2022-03-15T15:10
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
коронавирусы
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/11/1773315267_0:46:2902:1678_1920x0_80_0_0_ef691c51c7fbb13cbd9ea98b8c8c3095.jpg
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Заболеваемость коронавирусом в России за последнюю неделю снизилась на 41,4%, сообщается на сайте Роспотребнадзора."По итогам 10 недели 2022 года в стране зарегистрировано 361 292 случая заболевания COVID-19, показатель заболеваемости составил 246,20 на 100 тысяч населения, что на -41,4% ниже, чем на прошлой неделе. В структуре заболеваемости 8,2% случаев приходится на 3 субъекта (г. Москва – 2,7%, г. Санкт-Петербург – 4,5% и Московская область – 1,0%), 91,8% соответственно приходятся на остальные субъекты страны", - говорится в сообщении.Рост заболеваемости фиксируется только в одном регионе, уточнили в ведомстве.Глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что 97% всех подтвержденных случаев заболевания протекает как ОРВИ или бессимптомно.
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/11/1773315267_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_cc0596829f8934ff923ff7f16e95ba27.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, коронавирусы, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
15:00 15.03.2022 (обновлено: 15:10 15.03.2022)
В России показатель заболеваемости COVID-19 за неделю снизился на 41,4%
Роспотребнадзор: показатель заболеваемости COVID-19 за неделю снизился на 41,4%