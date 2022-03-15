https://ria.ru/20220315/koronavirus-1778270134.html

В России показатель заболеваемости COVID-19 за неделю снизился на 41,4%

В России показатель заболеваемости COVID-19 за неделю снизился на 41,4% - РИА Новости, 15.03.2022

В России показатель заболеваемости COVID-19 за неделю снизился на 41,4%

Заболеваемость коронавирусом в России за последнюю неделю снизилась на 41,4%, сообщается на сайте Роспотребнадзора. РИА Новости, 15.03.2022

2022-03-15T15:00

2022-03-15T15:00

2022-03-15T15:10

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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Заболеваемость коронавирусом в России за последнюю неделю снизилась на 41,4%, сообщается на сайте Роспотребнадзора."По итогам 10 недели 2022 года в стране зарегистрировано 361 292 случая заболевания COVID-19, показатель заболеваемости составил 246,20 на 100 тысяч населения, что на -41,4% ниже, чем на прошлой неделе. В структуре заболеваемости 8,2% случаев приходится на 3 субъекта (г. Москва – 2,7%, г. Санкт-Петербург – 4,5% и Московская область – 1,0%), 91,8% соответственно приходятся на остальные субъекты страны", - говорится в сообщении.Рост заболеваемости фиксируется только в одном регионе, уточнили в ведомстве.Глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что 97% всех подтвержденных случаев заболевания протекает как ОРВИ или бессимптомно.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

общество, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, коронавирусы, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)