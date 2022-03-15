https://ria.ru/20220315/kontrol-1778179792.html

В МИД заявили, что российские военные контролируют ситуацию на ЧАЭС и ЗАЭС

В МИД заявили, что российские военные контролируют ситуацию на ЧАЭС и ЗАЭС - РИА Новости, 15.03.2022

В МИД заявили, что российские военные контролируют ситуацию на ЧАЭС и ЗАЭС

Российские военнослужащие контролируют ситуацию на Чернобыльской и Запорожской АЭС совместно с украинской охраной и персоналом станций, сообщил в интервью РИА... РИА Новости, 15.03.2022

2022-03-15T03:02

2022-03-15T03:02

2022-03-15T08:27

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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Российские военнослужащие контролируют ситуацию на Чернобыльской и Запорожской АЭС совместно с украинской охраной и персоналом станций, сообщил в интервью РИА Новости директор второго департамента стран СНГ МИД Алексей Полищук.По его словам, "после их известной провокации в ночь с 3 на 4 марта в районе Запорожской АЭС данный вопрос особенно актуален".Как сообщал официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков, в ночь на 4 марта на бойцов Росгвардии, патрулировавших прилегающую к ЗАЭС территорию, напала украинская диверсионная группа — по росгвардейцам открыли шквальный огонь с нескольких этажей учебно-тренировочного комплекса. Огневые точки подавили ответным огнем, отступая, украинские диверсанты подожгли здание.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.

https://ria.ru/20220310/magate-1777563059.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, россия, украина