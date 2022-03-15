03:02 15.03.2022 (обновлено: 08:27 15.03.2022)
В МИД заявили, что российские военные контролируют ситуацию на ЧАЭС и ЗАЭС
Представитель МИД Полищук: российские военные контролируют ситуацию на ЧАЭС и ЗАЭС
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Российские военнослужащие контролируют ситуацию на Чернобыльской и Запорожской АЭС совместно с украинской охраной и персоналом станций, сообщил в интервью РИА Новости директор второго департамента стран СНГ МИД Алексей Полищук.
"Станции работают в штатном режиме, радиационный фон остается в норме, что подтверждается МАГАТЭ. <...> Сейчас главные усилия направлены на то, чтобы не допустить провокаций в отношении данных объектов критической инфраструктуры со стороны украинских националистических сил", — подчеркнул дипломат.
По его словам, "после их известной провокации в ночь с 3 на 4 марта в районе Запорожской АЭС данный вопрос особенно актуален".
Как сообщал официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков, в ночь на 4 марта на бойцов Росгвардии, патрулировавших прилегающую к ЗАЭС территорию, напала украинская диверсионная группа — по росгвардейцам открыли шквальный огонь с нескольких этажей учебно-тренировочного комплекса. Огневые точки подавили ответным огнем, отступая, украинские диверсанты подожгли здание.
Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.