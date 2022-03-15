https://ria.ru/20220315/konstitutsiya-1778175459.html

В Белоруссии вступила в силу обновленная конституция

В Белоруссии вступила в силу обновленная конституция - РИА Новости, 15.03.2022

В Белоруссии вступила в силу обновленная конституция

В Белоруссии вступают в силу изменения и дополнения в конституцию страны, принятые в результате прошедшего 27 февраля референдума. РИА Новости, 15.03.2022

2022-03-15T00:22

2022-03-15T00:22

2022-03-15T00:22

в мире

белоруссия

александр лукашенко

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МИНСК, 15 мар – РИА Новости. В Белоруссии вступают в силу изменения и дополнения в конституцию страны, принятые в результате прошедшего 27 февраля референдума.Ранее заявление о том, что обновленная конституция вступит в силу 15 марта, сделал президент Белоруссии Александр Лукашенко, когда 4 марта подписал решение республиканского референдума. В ходе плебисцита за принятие изменений в основной закон страны высказались 82,86% от принявших участие в голосовании и 65,16% от внесенных в списки участников референдума.По словам Лукашенко, "это народный документ", и "неудивительно, что люди его поддержали". "В этой конституции отражены основные желания и чаяния нашего народа. Но скажу откровенно, если бы мы остановились на желании и чаянии только нашего народа, мы бы затормозили свое развитие, мы бы не развивались", - отметил Лукашенко, подписывая итоги референдума. По его словам, в стране "вовремя уловили … момент последовательного перехода на новый уровень общества, политической системы".Глава государства также поставил задачу, чтобы за два года все белорусское законодательство было приведено в соответствие с новой конституцией. Спикер нижней палаты парламента Владимир Андрейченко в свою очередь пояснял, что в развитие новой конституции Белоруссии депутатам страны предстоит принять около 100 законов и кодексов. В том числе во второй половине года депутаты планируют рассмотреть законопроект о Всебелорусском народном собрании, конституционный статус которого закреплен в обновленном основном законе страны. Пока такой законопроект не внесен в парламент, при разработке документа планируется провести обсуждение в округах, а также учесть предложения от граждан, поступившие в период проведения обсуждения поправок в проект конституции.Обновленная конституции Белоруссии, в частности, предполагает, что одно и то же лицо может быть президентом не более двух сроков. В соответствии с поправками, в конституции появился раздел о Всебелорусском народном собрании, которое станет высшим представительным органом народовластия в Белоруссии, будет утверждать основы внутренней и внешней политики, военную доктрину, концепцию нацбезопасности страны, принимать решение о легитимности выборов. Предусматривается, что президент может быть смещен с должности Всебелорусским народным собранием в случае систематического или грубого нарушения конституции либо совершения государственной измены или иного тяжкого преступления.При этом Белоруссия остается президентской республикой. "У главы государства будет достаточно возможностей для реализации полномочий политического лидера страны. Но другие институты власти и органы должны более смело и самостоятельно выполнять свои функции", - подчеркивал ранее Лукашенко, говоря о предусмотренном обновленной конституцией перераспределении полномочий между органами власти. По его словам, Всебелорусское народное собрание "в его современном юридическом статусе будет выполнять стабилизирующую и консолидирующую функцию в обществе, выступать страховкой от непредвиденных случаев". "По сути, на рассмотрение собрания может быть вынесен любой значимый для государства вопрос. И замечу, не только по тем направлениям, которые определены в конституции. В законе о ВНС следует предусмотреть и другие возможные полномочия данного органа ", - сказал Лукашенко.

https://ria.ru/20220311/referendum-1777663157.html

https://ria.ru/20220311/sanktsii-1777773014.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, белоруссия, александр лукашенко