https://ria.ru/20220315/konditerstvo-1778241481.html
Россия полностью обеспечена кондитерской продукцией, заявил Минсельхоз
Россия полностью обеспечена кондитерской продукцией, заявил Минсельхоз - РИА Новости, 15.03.2022
Россия полностью обеспечена кондитерской продукцией, заявил Минсельхоз
Российский рынок полностью обеспечен кондитерскими изделиями, дефицит исключен, сообщили в пресс-службе Минсельхоза. РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T13:11
2022-03-15T13:11
2022-03-15T13:58
экономика
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
россия
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Российский рынок полностью обеспечен кондитерскими изделиями, дефицит исключен, сообщили в пресс-службе Минсельхоза.Так в ведомстве прокомментировали публикацию в газете "Ведомости" о том, что производители потребовали от торговых сетей с 15 марта повысить отпускные цены на кондитерскую продукцию в среднем на 20-30 процентов."Российский рынок обеспечен кондитерской продукцией в полном объеме, риски дефицита исключены. При этом возможны корректировки ассортимента за счет изменения номенклатуры поставок и замещения отдельных позиций", — сообщили в Минсельхозе.В ведомстве напомнили, что у всех пищевых и перерабатывающих предприятий значительно выросли издержки. Это связано с колебаниями курсов валют, удорожанием упаковки, сырья, логистики и ростом тарифов. Кроме того, влияние на кондитерский рынок оказывает динамика цен на тропические масла, какао-продукты и сахар."Следует отметить, что рост цен на продовольствие — это глобальный тренд, обусловленный разрывом традиционных цепочек поставок и повышенным спросом на продукцию АПК во всем мире", — подчеркнули в Минсельхозе.Там напомнили, что на минувшей неделе правительство запретило до конца августа экспортировать сахар, а также установило тарифную льготу на ввоз сахара и сахара-сырца. Кроме того, в этом году посевы сахарной свеклы увеличат и создадут интервенционный фонд в 250 тысяч тонн белого сахара, чтобы сохранить стабильность цен в долгосрочной перспективе.
https://ria.ru/20220314/sakhar-1778077466.html
https://ria.ru/20220228/produkty-1775630360.html
https://ria.ru/20220314/tovary-1777974082.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), россия
13:11 15.03.2022 (обновлено: 13:58 15.03.2022)
Россия полностью обеспечена кондитерской продукцией, заявил Минсельхоз
Минсельхоз: рисков дефицита кондитерской продукции на российском рынке нет
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Российский рынок полностью обеспечен кондитерскими изделиями, дефицит исключен, сообщили в пресс-службе Минсельхоза.
Так в ведомстве прокомментировали публикацию в газете "Ведомости" о том, что производители потребовали от торговых сетей с 15 марта повысить отпускные цены на кондитерскую продукцию в среднем на 20-30 процентов.
"Российский рынок обеспечен кондитерской продукцией в полном объеме, риски дефицита исключены. При этом возможны корректировки ассортимента за счет изменения номенклатуры поставок и замещения отдельных позиций", — сообщили в Минсельхозе
.
В ведомстве напомнили, что у всех пищевых и перерабатывающих предприятий значительно выросли издержки. Это связано с колебаниями курсов валют, удорожанием упаковки, сырья, логистики и ростом тарифов. Кроме того, влияние на кондитерский рынок оказывает динамика цен на тропические масла, какао-продукты и сахар.
"Следует отметить, что рост цен на продовольствие — это глобальный тренд, обусловленный разрывом традиционных цепочек поставок и повышенным спросом на продукцию АПК во всем мире", — подчеркнули в Минсельхозе.
Там напомнили, что на минувшей неделе правительство запретило до конца августа экспортировать сахар, а также установило тарифную льготу на ввоз сахара и сахара-сырца. Кроме того, в этом году посевы сахарной свеклы увеличат и создадут интервенционный фонд в 250 тысяч тонн белого сахара, чтобы сохранить стабильность цен в долгосрочной перспективе.