https://ria.ru/20220315/konditerstvo-1778241481.html

Россия полностью обеспечена кондитерской продукцией, заявил Минсельхоз

Россия полностью обеспечена кондитерской продукцией, заявил Минсельхоз - РИА Новости, 15.03.2022

Россия полностью обеспечена кондитерской продукцией, заявил Минсельхоз

Российский рынок полностью обеспечен кондитерскими изделиями, дефицит исключен, сообщили в пресс-службе Минсельхоза. РИА Новости, 15.03.2022

2022-03-15T13:11

2022-03-15T13:11

2022-03-15T13:58

экономика

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

россия

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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Российский рынок полностью обеспечен кондитерскими изделиями, дефицит исключен, сообщили в пресс-службе Минсельхоза.Так в ведомстве прокомментировали публикацию в газете "Ведомости" о том, что производители потребовали от торговых сетей с 15 марта повысить отпускные цены на кондитерскую продукцию в среднем на 20-30 процентов."Российский рынок обеспечен кондитерской продукцией в полном объеме, риски дефицита исключены. При этом возможны корректировки ассортимента за счет изменения номенклатуры поставок и замещения отдельных позиций", — сообщили в Минсельхозе.В ведомстве напомнили, что у всех пищевых и перерабатывающих предприятий значительно выросли издержки. Это связано с колебаниями курсов валют, удорожанием упаковки, сырья, логистики и ростом тарифов. Кроме того, влияние на кондитерский рынок оказывает динамика цен на тропические масла, какао-продукты и сахар."Следует отметить, что рост цен на продовольствие — это глобальный тренд, обусловленный разрывом традиционных цепочек поставок и повышенным спросом на продукцию АПК во всем мире", — подчеркнули в Минсельхозе.Там напомнили, что на минувшей неделе правительство запретило до конца августа экспортировать сахар, а также установило тарифную льготу на ввоз сахара и сахара-сырца. Кроме того, в этом году посевы сахарной свеклы увеличат и создадут интервенционный фонд в 250 тысяч тонн белого сахара, чтобы сохранить стабильность цен в долгосрочной перспективе.

https://ria.ru/20220314/sakhar-1778077466.html

https://ria.ru/20220228/produkty-1775630360.html

https://ria.ru/20220314/tovary-1777974082.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), россия