https://ria.ru/20220315/kompaniya-1778247340.html

Компания из Казани заявила о готовности обеспечить Россию бытовой химией

Компания из Казани заявила о готовности обеспечить Россию бытовой химией - РИА Новости, 15.03.2022

Компания из Казани заявила о готовности обеспечить Россию бытовой химией

Казанская компания "Нэфис Косметикс" имеет запас по производственным мощностям, и если потребуется, то обеспечит бытовой химией не только Татарстан, но и всю... РИА Новости, 15.03.2022

2022-03-15T13:36

2022-03-15T13:36

2022-03-15T13:56

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санкции

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УФА, 16 мар – РИА Новости. Казанская компания "Нэфис Косметикс" имеет запас по производственным мощностям, и если потребуется, то обеспечит бытовой химией не только Татарстан, но и всю страну, заявила ее гендиректор Дина Лаврикова.По данным пресс-службы мэрии Казани, в компании выпускают свыше 600 наименований бытовой химии, здесь работают 2,5 тысячи человек."Компания не планирует никаких сокращений штата, напротив, думает о привлечении дополнительных специалистов. У нас есть запас по производственным мощностям, и если потребуется, то за счет огромного опыта в оперативной реализации инвестиционных проектов мы сможем обеспечить бытовой химией не только Татарстан, но и всю страну", - цитирует пресс-служба мэрии слова Лавриковой.По данным гендиректора, по итогам 9 месяцев 2021 года производительность труда в компании выросла на 24%, а среднемесячная зарплата - на 14%."Очень важно обеспечить устойчивость работы предприятия в новых условиях и импортозамещение. У нас в республике создан развитый нефтехимический кластер, что дает возможности для налаживания поставок определенных видов сырья с предприятий республики. Мы уверены, что промышленность Казани и Татарстана имеет запас прочности. Импортозамещение должно быть обеспечено в самое ближайшее время", – приводятся в сообщении слова казанского мэра Ильсура Метшина, который провел в компании выездную сессию антикризисного штаба.По справке городских властей, АО "Нэфис Косметикс" работает в Казани почти 25 лет и входит в тройку лидеров по производству и реализации бытовой химии в стране. Здесь выпускают гели для стирки и средства для мытья посуды, также предприятие изготавливает пластиковую тару для продукции.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.В ответ западные страны ввели новые антироссийские санкции, в том числе против российских банков и предприятий. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в РФ.

https://ria.ru/20220315/sanktsii-1778207976.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, казань, россия, украина, санкции