Украинский депутат рассказал, как Зеленский сам подписал себе приговор
Депутат Рады Кива: Зеленский сам должен сесть в тюрьму по закону о коллаборационизме
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeПрезидент Украины Владимир Зеленский во время телеобращения
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Президент Украины Владимир Зеленский во время телеобращения
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Депутат Верховной Рады Илья Кива резко прокомментировал решение Владимира Зеленского ввести уголовную ответственность за сотрудничество с Россией.
"Может смело начать с себя и своей труппы "95 квартала", зарабатывающей миллионы за прокат фильмов в России. Порошенко можно привлечь за торговлю сладостями "Рошен" по всей территории России и Белоруссии", — написал он в своем Telegram-канале.
Политик также призвал украинцев прекратить терпеть насмешки и издевательства со стороны властей, которых он назвал "клоунами и барыгами".
Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о коллаборационизме, предусматривающий тюремное заключение за сотрудничество с "государством-агрессором" сроком до 15 лет.
Россия 24 февраля начала военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
В ответ Запад ввел новые антироссийские санкции. В частности, под них попали несколько крупнейших банков, включая Сбербанк и ВТБ. Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов. Для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции.