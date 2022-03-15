https://ria.ru/20220315/kiva-1778237716.html

Зеленский сам подписал себе приговор

Украинский депутат рассказал, как Зеленский сам подписал себе приговор - РИА Новости, 15.03.2022

Зеленский сам подписал себе приговор

Депутат Верховной Рады Илья Кива резко прокомментировал решение Владимира Зеленского ввести уголовную ответственность за сотрудничество с Россией. РИА Новости, 15.03.2022

2022-03-15T12:54

2022-03-15T12:54

2022-03-15T12:54

в мире

украина

верховная рада украины

илья кива

владимир зеленский

россия

петр порошенко

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0f/1778210054_0:0:2778:1563_1920x0_80_0_0_8be6e0b55641fa634c1a4cea05d5532f.jpg

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Депутат Верховной Рады Илья Кива резко прокомментировал решение Владимира Зеленского ввести уголовную ответственность за сотрудничество с Россией.Политик также призвал украинцев прекратить терпеть насмешки и издевательства со стороны властей, которых он назвал "клоунами и барыгами".Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о коллаборационизме, предусматривающий тюремное заключение за сотрудничество с "государством-агрессором" сроком до 15 лет.Россия 24 февраля начала военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.В ответ Запад ввел новые антироссийские санкции. В частности, под них попали несколько крупнейших банков, включая Сбербанк и ВТБ. Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов. Для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции.

https://ria.ru/20220315/reforma-1778181314.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Икрамова

Влада Икрамова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Икрамова

в мире, украина, верховная рада украины, илья кива, владимир зеленский, россия, петр порошенко