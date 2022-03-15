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В МИД КНР призвали США задуматься о своей роли в украинском кризисе - РИА Новости, 15.03.2022
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В МИД КНР призвали США задуматься о своей роли в украинском кризисе
В МИД КНР призвали США задуматься о своей роли в украинском кризисе - РИА Новости, 15.03.2022
В МИД КНР призвали США задуматься о своей роли в украинском кризисе
США нередко безответственно распространяют дезинформацию, вместо этого им следует задуматься о своей роли в развитии украинского кризиса, заявил официальный... РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T12:30
2022-03-15T12:30
в мире
сша
китай
мид кнр
россия
вооруженные силы рф
москва
владимир путин
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ПЕКИН, 15 мар – РИА Новости. США нередко безответственно распространяют дезинформацию, вместо этого им следует задуматься о своей роли в развитии украинского кризиса, заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, комментируя сообщения СМИ о том, что Китай якобы готов оказать военную помощь России в связи со спецоперацией на Украине.Ранее Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что Россия якобы запросила у Китая военную помощь для проведения специальной военной операции на Украине. Эти сообщения опровергли как в Москве, так и в Пекине. Позже издание сообщило, что США проинформировали союзников, что Китай якобы сигнализировал о готовности оказать военную помощь России в связи со спецоперацией на Украине."США нередко создают и распространяют ложную информацию, что непрофессионально и аморально, не говоря уже о том, что это безответственно. Таким образом они лишь еще больше дискредитируют США в мире", - заявил дипломат на брифинге во вторник.По его словам, "что США следует сделать, так это глубоко поразмыслить о своей роли в развитии украинского кризиса", а также предпринять практические действия, чтобы поспособствовать деэскалации ситуации на Украине.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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в мире, сша, китай, мид кнр, россия, вооруженные силы рф, москва, владимир путин, чжао лицзянь
12:30 15.03.2022
 
В МИД КНР призвали США задуматься о своей роли в украинском кризисе

МИД КНР: США надо подумать о своей роли в украинском кризисе, а не распространять фейки

© Фото : Wikipedia/WhisperToMeМинистерство иностранных дел Китая
Министерство иностранных дел Китая - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
© Фото : Wikipedia/WhisperToMe
Министерство иностранных дел Китая
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 15 мар – РИА Новости. США нередко безответственно распространяют дезинформацию, вместо этого им следует задуматься о своей роли в развитии украинского кризиса, заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, комментируя сообщения СМИ о том, что Китай якобы готов оказать военную помощь России в связи со спецоперацией на Украине.
Ранее Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что Россия якобы запросила у Китая военную помощь для проведения специальной военной операции на Украине. Эти сообщения опровергли как в Москве, так и в Пекине. Позже издание сообщило, что США проинформировали союзников, что Китай якобы сигнализировал о готовности оказать военную помощь России в связи со спецоперацией на Украине.
Знак улицы Уолл-стрит возле Нью-Йоркской фондовой биржи - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
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В Китае рассказали о построенной в США "империи лжи"
"США нередко создают и распространяют ложную информацию, что непрофессионально и аморально, не говоря уже о том, что это безответственно. Таким образом они лишь еще больше дискредитируют США в мире", - заявил дипломат на брифинге во вторник.
По его словам, "что США следует сделать, так это глубоко поразмыслить о своей роли в развитии украинского кризиса", а также предпринять практические действия, чтобы поспособствовать деэскалации ситуации на Украине.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Уничтоженная военная техника Вооруженных сил Украины в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
01:08
В Китае раскрыли противоречия США и Европы из-за Украины
 
В миреСШАКитайМИД КНРРоссияВооруженные силы РФМоскваВладимир ПутинЧжао Лицзянь
 
 
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