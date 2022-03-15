https://ria.ru/20220315/kitay-1778219633.html

В МИД КНР призвали США не вредить интересам Китая при диалоге с Россией

В МИД КНР призвали США не вредить интересам Китая при диалоге с Россией - РИА Новости, 15.03.2022

В МИД КНР призвали США не вредить интересам Китая при диалоге с Россией

Китай призывает США не наносить ущерб интересам Китая, когда Вашингтон пытается разобраться в своих отношениях с Москвой, заявил на брифинге во вторник... РИА Новости, 15.03.2022

2022-03-15T11:44

2022-03-15T11:44

2022-03-15T12:20

китай

мид кнр

чжао лицзянь

россия

москва

евросоюз

санкции в отношении россии

дмитрий песков

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ПЕКИН, 15 мар – РИА Новости. Китай призывает США не наносить ущерб интересам Китая, когда Вашингтон пытается разобраться в своих отношениях с Москвой, заявил на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.Ранее официальный представитель госдепартамента Нед Прайс заявил, что США не позволят каким-либо странам помогать России компенсировать ее экономические издержки от ситуации вокруг Украины и введенных в связи с этим санкций Запада, по его словам, Вашингтон очень четко донес это до Пекина и предостерег его о возможных последствиях возможной поддержки российской военной операции на Украине для двухсторонних отношений."Китайская сторона уже многократно выражала свою позицию относительно санкций: Пекин не одобряет применение санкций для решения проблем и тем более выступает против односторонних санкций, которые не имеют международно-правового основания", - заявил дипломат, отвечая на вопрос о том, не опасается ли Китай, что США введут санкции в отношении Пекина из-за его поддержки РФ в контексте ситуации на Украине.По его словам, практика показала, что санкции не только не решат существующих проблем, но и создадут новые проблемы, а также помешают процессу политического урегулирования."Мы призываем США не наносить ущерб законным правам и интересам Китая, когда они разбираются в своих отношениях с Россией", - подчеркнул он.Чжао Лицзянь добавил, что Китай продолжит развивать нормальное торгово-экономическое сотрудничество с Россией на основе взаимного уважения, равенства и взаимной выгоды.Ряд стран Запада ввел новые санкции против РФ из-за Украины. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.Директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский говорил РИА Новости, что реакция Москвы на санкции Запада будет оперативной и чувствительной, работа над ответными мерами идет по всем направлениям. Он отметил, что в условиях усиления рестрикций российская сторона сокращает использование доллара в валютных резервах и внешних расчетах, переключается на незападные рынки капитала, а также прилагает усилия, чтобы обезопасить инвестпроекты от внешнего негативного влияния. Дипломат подчеркнул: в Москве сожалеют, что Евросоюз развязал "тотальную экономическую войну" против России. При этом, отметил Биричевский, санкции ЕС наносят колоссальный ущерб гражданам самого Союза и причины для их введения трудно обосновать логически.В МИД РФ позже добавили, что списки ответных персональных санкций против Запада готовы.

https://ria.ru/20220315/kitay-1778181621.html

https://ria.ru/20220312/sanktsii-1777779690.html

китай

россия

москва

сша

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

китай, мид кнр, чжао лицзянь, россия, москва, евросоюз, санкции в отношении россии, дмитрий песков, дмитрий биричевский, сша, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире