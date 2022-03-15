https://ria.ru/20220315/kitay-1778193302.html

Китай будет перенаправлять рейсы из Шанхая из-за вспышки COVID-19

Китай будет перенаправлять рейсы из Шанхая из-за вспышки COVID-19 - РИА Новости, 15.03.2022

Китай будет перенаправлять рейсы из Шанхая из-за вспышки COVID-19

Авиационные власти Китая с 21 марта будут перенаправлять некоторые международные рейсы из Шанхая в другие города страны из-за новой вспышки COVID-19, сообщило... РИА Новости, 15.03.2022

2022-03-15T09:10

2022-03-15T09:10

2022-03-15T09:10

в мире

china eastern airlines

ханчжоу

тайюань

фучжоу

коронавирус covid-19

air china

шанхай

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ПЕКИН, 15 мар – РИА Новости. Авиационные власти Китая с 21 марта будут перенаправлять некоторые международные рейсы из Шанхая в другие города страны из-за новой вспышки COVID-19, сообщило во вторник управление гражданской авиации Китая.Шанхай, как и многие другие города Китая, в последние недели столкнулся с активно растущим числом заражений коронавирусной инфекции, и для того, чтобы облегчить нагрузку на город в сфере профилактики и контроля за эпидемией, было принято решение перенаправлять некоторые международные пассажирские рейсы в период с 21 марта по 1 мая в другие города.Корректировки маршрутов затронут 106 рейсов по 22 направлениям пяти китайских авиакомпаний, в частности Air China, China Eastern Airlines, Juneyao Airlines, Shanghai Airlines и Spring Airlines.Рейсы будет перенесены из международного аэропорта "Пудун" в аэропорты, расположенные в Чэнду, Даляне, Фучжоу, Ханчжоу, Куньмине, Наньчане, Нинбо, Сямэне, Тайюане, Чунцине и других городах.На протяжении всего периода пандемии власти Шанхая довольно эффективно справлялись с большим потоком въезжающих в страну из-за границы людей и товаров, обеспечивали строгий карантин и при возникновении небольших локальных вспышек быстро с ними справлялись. Всего в городе за время пандемии выявили 4,8 тысячи случаев COVID-19, за последние сутки зарегистрировано 12 локальных случаев, 9 ввозных и 133 бессимптомных. На лечении в больницах города на сегодняшний день находится 671 пациент с коронавирусом.

https://ria.ru/20201218/zapret-1589873008.html

ханчжоу

тайюань

фучжоу

шанхай

китай

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, china eastern airlines, ханчжоу, тайюань, фучжоу, коронавирус covid-19, air china, шанхай, китай