04:49 15.03.2022 (обновлено: 04:52 15.03.2022)
В Китае заявили, что односторонние санкции только обострят противоречия
Глава МИД Китая Ван И заявил, что односторонние санкции только обострят противоречия
© AP Photo / Behrouz Mehri/PoolМинистр иностранных дел Китая Ван И
© AP Photo / Behrouz Mehri/Pool
Министр иностранных дел Китая Ван И
ПЕКИН, 15 мар – РИА Новости. Китай продолжит играть конструктивную роль в продвижении мирных переговоров и предотвращении гуманитарного кризиса на Украине, заявил министр иностранных дел КНР Ван И в телефонном разговоре с главой МИД Индонезии коллегой Ретно Марсуди.
Глава внешнеполитического ведомства Китая подчеркнул, что за кризисом на Украине стоит обострение противоречий в сфере европейской безопасности, накопленных за долгий период, и "для достижения долгосрочной стабильности в Европе необходимо, чтобы ЕС, НАТО и Россия вели диалог на равноправной основе и сформировали сбалансированную, эффективную и устойчивую систему безопасности".
"Односторонние санкции только усложнят ситуацию и обострят противоречия. Взаимодействие и консультации – это политическая мудрость и дипломатическая традиция восточных стран, и она на деле доказала свою эффективность", - подчеркнул Ван И.
По его словам, в нынешних условиях следует еще больше дорожить миром и стабильностью в Восточной Азии и Азиатско-Тихоокеанском регионе.
"Мы приветствуем, чтобы находящиеся за пределами региона страны играли активную роль в поддержании регионального мира и стабильности, но нельзя допускать неустойчивости и напряженности в регионе, не следует позволять, чтобы конфронтация лагерей пришла в регион, и тем более нельзя допустить, чтобы малые и средние страны стали инструментом в противостоянии крупных держав", - добавил он.
В свою очередь Марсуди по ситуации на Украине заявила, что Индонезия настаивает на уважении суверенитета и территориальной целостности других стран, призывает к скорейшему прекращению военного конфликта и призывает соответствующие стороны к диалогу ради достижения деэскалации ситуации и предотвращения гуманитарного кризиса.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". Западные страны в связи со спецоперацией ввели новые жесткие антироссийские санкции. В частности, ЕС запретил поставки в Россию гражданских самолетов и запчастей, а лизингодателей обязал до конца марта разорвать контракты с российскими авиакомпаниями. Под запретом оказались также услуги техобслуживания и страхования самолетов.