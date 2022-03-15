https://ria.ru/20220315/kislorod-1778350359.html

Белоруссия отменила запрет на вывоз кислорода

Белоруссия отменила запрет на вывоз кислорода - РИА Новости, 15.03.2022

Белоруссия отменила запрет на вывоз кислорода

Правительство Белоруссии отменило свое решение о запрете на вывоз из страны медицинского и технического кислорода, говорится в опубликованном на Национальном... РИА Новости, 15.03.2022

2022-03-15T21:42

2022-03-15T21:42

2022-03-15T21:42

в мире

белоруссия

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МИНСК, 15 мар – РИА Новости. Правительство Белоруссии отменило свое решение о запрете на вывоз из страны медицинского и технического кислорода, говорится в опубликованном на Национальном правовом интернет-портале республики постановлении Совета министров."Признать утратившим силу постановление Совета министров Республики Беларусь от 28 октября 2021 года № 616 "О введении временного запрета на вывоз отдельных видов товаров", - говорится в документе.Этим постановлением на шесть месяцев вводился запрет на вывоз из страны кислорода технического и медицинского как в газообразном состоянии, так и в жидком.В Белоруссии в последнее время снижается количество выявленных за сутки новых случаев заражения коронавирусом, ряд медицинских учреждений, ранее перепрофилированных под прием пациентов с COVID-19, возвращаются в нормальный режим работы.С начала пандемии в Белоруссии были зарегистрированы 943 027 человек с положительным тестом на COVID-19, выздоровели 937 754 пациента. За весь период распространения инфекции на территории страны умер 6 681 пациент с выявленной коронавирусной инфекцией.

https://ria.ru/20220315/belorussiya-1778277284.html

https://ria.ru/20220315/ukraina-1778267092.html

белоруссия

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Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, белоруссия