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Белоруссия отменила запрет на вывоз кислорода - РИА Новости, 15.03.2022
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Белоруссия отменила запрет на вывоз кислорода
Белоруссия отменила запрет на вывоз кислорода - РИА Новости, 15.03.2022
Белоруссия отменила запрет на вывоз кислорода
Правительство Белоруссии отменило свое решение о запрете на вывоз из страны медицинского и технического кислорода, говорится в опубликованном на Национальном... РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T21:42
2022-03-15T21:42
в мире
белоруссия
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МИНСК, 15 мар – РИА Новости. Правительство Белоруссии отменило свое решение о запрете на вывоз из страны медицинского и технического кислорода, говорится в опубликованном на Национальном правовом интернет-портале республики постановлении Совета министров."Признать утратившим силу постановление Совета министров Республики Беларусь от 28 октября 2021 года № 616 "О введении временного запрета на вывоз отдельных видов товаров", - говорится в документе.Этим постановлением на шесть месяцев вводился запрет на вывоз из страны кислорода технического и медицинского как в газообразном состоянии, так и в жидком.В Белоруссии в последнее время снижается количество выявленных за сутки новых случаев заражения коронавирусом, ряд медицинских учреждений, ранее перепрофилированных под прием пациентов с COVID-19, возвращаются в нормальный режим работы.С начала пандемии в Белоруссии были зарегистрированы 943 027 человек с положительным тестом на COVID-19, выздоровели 937 754 пациента. За весь период распространения инфекции на территории страны умер 6 681 пациент с выявленной коронавирусной инфекцией.
https://ria.ru/20220315/belorussiya-1778277284.html
https://ria.ru/20220315/ukraina-1778267092.html
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в мире, белоруссия
21:42 15.03.2022
 
Белоруссия отменила запрет на вывоз кислорода

Правительство Белоруссии отменило запрет на вывоз кислорода

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкФлаг Белоруссии
Флаг Белоруссии - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Флаг Белоруссии
Читать ria.ru в
МИНСК, 15 мар – РИА Новости. Правительство Белоруссии отменило свое решение о запрете на вывоз из страны медицинского и технического кислорода, говорится в опубликованном на Национальном правовом интернет-портале республики постановлении Совета министров.
"Признать утратившим силу постановление Совета министров Республики Беларусь от 28 октября 2021 года № 616 "О введении временного запрета на вывоз отдельных видов товаров", - говорится в документе.
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Литва просит у Белоруссии поставить муку, гречку и соль, заявил Лукашенко
Этим постановлением на шесть месяцев вводился запрет на вывоз из страны кислорода технического и медицинского как в газообразном состоянии, так и в жидком.
В Белоруссии в последнее время снижается количество выявленных за сутки новых случаев заражения коронавирусом, ряд медицинских учреждений, ранее перепрофилированных под прием пациентов с COVID-19, возвращаются в нормальный режим работы.
С начала пандемии в Белоруссии были зарегистрированы 943 027 человек с положительным тестом на COVID-19, выздоровели 937 754 пациента. За весь период распространения инфекции на территории страны умер 6 681 пациент с выявленной коронавирусной инфекцией.
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