12:11 15.03.2022 (обновлено: 13:46 15.03.2022)
В Киеве введут комендантский час с вечера 15 до утра 17 марта
Мэр Киева Виталий Кличко ввел комендантский час с 15 марта до 17 марта на 35 часов
Улица в центре Киева, Украина
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Комендантский час вводится в Киеве с 20.00 15 марта до 7.00 17 марта (с 21.00 до 8.00 мск), запрещено передвигаться без спецпропусков, заявил мэр города Виталий Кличко.
"По решению военного командования, с сегодняшнего дня – 15 марта, с 20.00 – в Киеве вводится комендантский час. Запрет передвижения по городу без спецпропусков. Выходить можно только для того, чтобы дойти до укрытия. Комендантский час будет действовать до 7 утра 17 марта", - сказал он в видеообращении. Кличко попросил всех киевлян подготовиться к тому, что двое суток придется быть дома, а по сигналу тревоги – в укрытии.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
На фоне боевых действий в большом количестве городов и сел Украины складывается гуманитарная катастрофа. Ответственность за это Минобороны РФ возлагает на киевские власти, которые отказываются согласовывать работу гуманитарных коридоров, а также местных националистов, в ряде случаев, по данным военного ведомства, удерживающих мирных жителей в качестве живого щита.