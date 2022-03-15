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В Киеве введут комендантский час с вечера 15 до утра 17 марта - РИА Новости, 15.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220315/kiev-1778226223.html
В Киеве введут комендантский час с вечера 15 до утра 17 марта
В Киеве введут комендантский час с вечера 15 до утра 17 марта - РИА Новости, 15.03.2022
В Киеве введут комендантский час с вечера 15 до утра 17 марта
Комендантский час вводится в Киеве с 20.00 15 марта до 7.00 17 марта (с 21.00 до 8.00 мск), запрещено передвигаться без спецпропусков, заявил мэр города Виталий РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T12:11
2022-03-15T13:46
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
киев
виталий кличко
россия
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Комендантский час вводится в Киеве с 20.00 15 марта до 7.00 17 марта (с 21.00 до 8.00 мск), запрещено передвигаться без спецпропусков, заявил мэр города Виталий Кличко."По решению военного командования, с сегодняшнего дня – 15 марта, с 20.00 – в Киеве вводится комендантский час. Запрет передвижения по городу без спецпропусков. Выходить можно только для того, чтобы дойти до укрытия. Комендантский час будет действовать до 7 утра 17 марта", - сказал он в видеообращении. Кличко попросил всех киевлян подготовиться к тому, что двое суток придется быть дома, а по сигналу тревоги – в укрытии.Ранее глава канцелярии премьера Польши Михал Дворчик сообщил, что поезд с премьерами Польши, Чехии и Словении, направляющимися на Украину, уже пересек польско-украинскую границу. По его словам, их визит в Киев готовился в тайне много дней.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.На фоне боевых действий в большом количестве городов и сел Украины складывается гуманитарная катастрофа. Ответственность за это Минобороны РФ возлагает на киевские власти, которые отказываются согласовывать работу гуманитарных коридоров, а также местных националистов, в ряде случаев, по данным военного ведомства, удерживающих мирных жителей в качестве живого щита.
https://ria.ru/20220315/ukraina-1778175608.html
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в мире, украина, киев, виталий кличко, россия, ситуация в днр и лнр
12:11 15.03.2022 (обновлено: 13:46 15.03.2022)
 
В Киеве введут комендантский час с вечера 15 до утра 17 марта

Мэр Киева Виталий Кличко ввел комендантский час с 15 марта до 17 марта на 35 часов

© REUTERS / Umit BektasУлица в центре Киева, Украина
Улица в центре Киева, Украина - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
© REUTERS / Umit Bektas
Улица в центре Киева, Украина
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Комендантский час вводится в Киеве с 20.00 15 марта до 7.00 17 марта (с 21.00 до 8.00 мск), запрещено передвигаться без спецпропусков, заявил мэр города Виталий Кличко.
"По решению военного командования, с сегодняшнего дня – 15 марта, с 20.00 – в Киеве вводится комендантский час. Запрет передвижения по городу без спецпропусков. Выходить можно только для того, чтобы дойти до укрытия. Комендантский час будет действовать до 7 утра 17 марта", - сказал он в видеообращении. Кличко попросил всех киевлян подготовиться к тому, что двое суток придется быть дома, а по сигналу тревоги – в укрытии.
Женщина в центре Донецка, где произошел взрыв украинской ракеты Точка-У с кассетной боевой частью - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
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Взгляд из Киева: Украине реально нужна денацификация
Ранее глава канцелярии премьера Польши Михал Дворчик сообщил, что поезд с премьерами Польши, Чехии и Словении, направляющимися на Украину, уже пересек польско-украинскую границу. По его словам, их визит в Киев готовился в тайне много дней.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
На фоне боевых действий в большом количестве городов и сел Украины складывается гуманитарная катастрофа. Ответственность за это Минобороны РФ возлагает на киевские власти, которые отказываются согласовывать работу гуманитарных коридоров, а также местных националистов, в ряде случаев, по данным военного ведомства, удерживающих мирных жителей в качестве живого щита.
Сборочный цех предприятия Серийный завод АНТОНОВ, филиал компании ГП Антонов, где налажено серийное производство самолетов Антонов - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреУкраинаКиевВиталий КличкоРоссияСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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