https://ria.ru/20220315/kherson-1778199814.html

Российские военные взяли под контроль всю Херсонскую область

Российские военные взяли под контроль всю Херсонскую область - РИА Новости, 15.03.2022

Российские военные взяли под контроль всю Херсонскую область

Российские военные в ходе специальной операции заняли Херсонскую область Украины, сообщил официальный представитель министерства обороны генерал-майор Игорь... РИА Новости, 15.03.2022

2022-03-15T10:05

2022-03-15T10:05

2022-03-15T11:11

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

россия

украина

херсонская область

херсон

министерство обороны рф (минобороны рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0c/1777806246_0:175:3072:1903_1920x0_80_0_0_a8cd61b46cd475762abff4ec55332c88.jpg

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Российские военные в ходе специальной операции заняли Херсонскую область Украины, сообщил официальный представитель министерства обороны генерал-майор Игорь Конашенков.Представитель ведомства добавил, что группировка войск ДНР, в свою очередь, продолжая наступление, прорвала оборону украинских националистов и взяла под контроль населенный пункт Пантелеймоновка и вышла на рубеж Верхнеторецкое — Новоселовка-2.Российские военные взяли под полный контроль областной центр Херсон 2 марта. После этого начались переговоры с городской администрацией по поддержанию работы социальных объектов, обеспечению правопорядка и безопасности населения. В город доставили гуманитарную помощьРоссия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.

https://ria.ru/20220315/naemniki-1778189221.html

россия

украина

херсонская область

херсон

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Маркова

Ольга Маркова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, россия, украина, херсонская область , херсон, министерство обороны рф (минобороны рф)