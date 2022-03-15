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Страница правительства России во "ВКонтакте" подверглась кибератаке - РИА Новости, 15.03.2022
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Страница правительства России во "ВКонтакте" подверглась кибератаке
Страница правительства России во "ВКонтакте" подверглась кибератаке - РИА Новости, 15.03.2022
Страница правительства России во "ВКонтакте" подверглась кибератаке
Официальная страница правительства России в соцсети "ВКонтакте" подверглась кибератаке, на ней появилось сообщение, связанное с украинской проблематикой. РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T08:18
2022-03-15T08:18
россия
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
вконтакте
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Официальная страница правительства России в соцсети "ВКонтакте" подверглась кибератаке, на ней появилось сообщение, связанное с украинской проблематикой.Как сообщает корреспондент РИА Новости, сообщение появилось во вторник рано утром, но через некоторое время было удалено.На прошлой неделе кабмин отказался от использования Instagram, работа соцсети была прекращена в России по решению Роскомнадзора. Официальные каналы остались в Telegram и "ВКонтакте".
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россия
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Екатерина Зайцева
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россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), вконтакте
08:18 15.03.2022
 
Страница правительства России во "ВКонтакте" подверглась кибератаке

Страницу правительства России в соцсети "ВКонтакте" атаковали хакеры

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкСтраница социальной сети "Вконтакте" на экране смартфона
Страница социальной сети Вконтакте на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Страница социальной сети "Вконтакте" на экране смартфона
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Официальная страница правительства России в соцсети "ВКонтакте" подверглась кибератаке, на ней появилось сообщение, связанное с украинской проблематикой.
Как сообщает корреспондент РИА Новости, сообщение появилось во вторник рано утром, но через некоторое время было удалено.
На прошлой неделе кабмин отказался от использования Instagram, работа соцсети была прекращена в России по решению Роскомнадзора. Официальные каналы остались в Telegram и "ВКонтакте".
Павильон компании Ростех - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
11 марта, 13:52
"Ростех" заявил о кибератаке на свой сайт с территории Украины
 
РоссияФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)ВКонтакте
 
 
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