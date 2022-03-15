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Страница правительства России во "ВКонтакте" подверглась кибератаке

Страница правительства России во "ВКонтакте" подверглась кибератаке - РИА Новости, 15.03.2022

Страница правительства России во "ВКонтакте" подверглась кибератаке

Официальная страница правительства России в соцсети "ВКонтакте" подверглась кибератаке, на ней появилось сообщение, связанное с украинской проблематикой. РИА Новости, 15.03.2022

2022-03-15T08:18

2022-03-15T08:18

2022-03-15T08:18

россия

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Официальная страница правительства России в соцсети "ВКонтакте" подверглась кибератаке, на ней появилось сообщение, связанное с украинской проблематикой.Как сообщает корреспондент РИА Новости, сообщение появилось во вторник рано утром, но через некоторое время было удалено.На прошлой неделе кабмин отказался от использования Instagram, работа соцсети была прекращена в России по решению Роскомнадзора. Официальные каналы остались в Telegram и "ВКонтакте".

https://ria.ru/20220311/rostekh-1777654600.html

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), вконтакте