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Страница правительства России во "ВКонтакте" подверглась кибератаке
Страница правительства России во "ВКонтакте" подверглась кибератаке - РИА Новости, 15.03.2022
Страница правительства России во "ВКонтакте" подверглась кибератаке
Официальная страница правительства России в соцсети "ВКонтакте" подверглась кибератаке, на ней появилось сообщение, связанное с украинской проблематикой. РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T08:18
2022-03-15T08:18
2022-03-15T08:18
россия
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
вконтакте
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Официальная страница правительства России в соцсети "ВКонтакте" подверглась кибератаке, на ней появилось сообщение, связанное с украинской проблематикой.Как сообщает корреспондент РИА Новости, сообщение появилось во вторник рано утром, но через некоторое время было удалено.На прошлой неделе кабмин отказался от использования Instagram, работа соцсети была прекращена в России по решению Роскомнадзора. Официальные каналы остались в Telegram и "ВКонтакте".
https://ria.ru/20220311/rostekh-1777654600.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), вконтакте
Страница правительства России во "ВКонтакте" подверглась кибератаке
Страницу правительства России в соцсети "ВКонтакте" атаковали хакеры