https://ria.ru/20220315/keshbek-1778226070.html

Россияне получили почти 90 миллионов рублей кешбэка за поездки в Москву

Россияне получили почти 90 миллионов рублей кешбэка за поездки в Москву - РИА Новости, 15.03.2022

Россияне получили почти 90 миллионов рублей кешбэка за поездки в Москву

Россияне получили 90 миллионов рублей за поездки в Москву в весенне-летний сезон 2021 года по программе туристического кешбэка, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 15.03.2022

2022-03-15T12:36

2022-03-15T12:36

2022-03-15T12:37

туризм

новости - туризм

наталья сергунина

россия

москва

туризм

туристы

кешбэк

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/01/1775733189_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_9b360728ca4d87b7b005c7faddd34b0c.jpg

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Россияне получили 90 миллионов рублей за поездки в Москву в весенне-летний сезон 2021 года по программе туристического кешбэка, сообщает пресс-служба Мостуризма.По словам заммэра Натальи Сергуниной, общая стоимость купленных туров в столицу за весну и лето составила более 287,5 миллиона рублей. Из этой суммы россиянам вернулось 57,5 миллиона и еще 32,2 — за проживание в отелях."Туристический кешбэк для них составил почти 90 миллионов рублей", — сказала она.Чтобы принять участие в программе, нужно приобрести тур по России у компании-партнера и оплатить его картой "Мир". В течение пяти дней на счет вернется 20 процентов от стоимости поездки, максимальная сумма — 20 тысяч рублей.С 15 марта возобновился прием заявок: программа продлится полтора месяца — до 1 мая.Сергунина напомнила, что, кроме кешбэка, дополнительным инструментом развития отрасли является цифровой сервис Ruspass. Он объединяет туристические предложения всех регионов РФ, позволяет составить маршрут, купить билеты на самолет, поезд, в музей или театр, а также знакомит с главными достопримечательностями городов.

https://ria.ru/20220315/tury-1778181163.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

новости - туризм, наталья сергунина, россия, москва, туризм, туристы, кешбэк, куда поехать, карта "мир"