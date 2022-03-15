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Россияне получили почти 90 миллионов рублей кешбэка за поездки в Москву
Россияне получили почти 90 миллионов рублей кешбэка за поездки в Москву - РИА Новости, 15.03.2022
Россияне получили почти 90 миллионов рублей кешбэка за поездки в Москву
Россияне получили 90 миллионов рублей за поездки в Москву в весенне-летний сезон 2021 года по программе туристического кешбэка, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T12:36
2022-03-15T12:36
2022-03-15T12:37
туризм
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Россияне получили 90 миллионов рублей за поездки в Москву в весенне-летний сезон 2021 года по программе туристического кешбэка, сообщает пресс-служба Мостуризма.По словам заммэра Натальи Сергуниной, общая стоимость купленных туров в столицу за весну и лето составила более 287,5 миллиона рублей. Из этой суммы россиянам вернулось 57,5 миллиона и еще 32,2 — за проживание в отелях."Туристический кешбэк для них составил почти 90 миллионов рублей", — сказала она.Чтобы принять участие в программе, нужно приобрести тур по России у компании-партнера и оплатить его картой "Мир". В течение пяти дней на счет вернется 20 процентов от стоимости поездки, максимальная сумма — 20 тысяч рублей.С 15 марта возобновился прием заявок: программа продлится полтора месяца — до 1 мая.Сергунина напомнила, что, кроме кешбэка, дополнительным инструментом развития отрасли является цифровой сервис Ruspass. Он объединяет туристические предложения всех регионов РФ, позволяет составить маршрут, купить билеты на самолет, поезд, в музей или театр, а также знакомит с главными достопримечательностями городов.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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новости - туризм, наталья сергунина, россия, москва, туризм, туристы, кешбэк, куда поехать, карта "мир"
12:36 15.03.2022 (обновлено: 12:37 15.03.2022)
Россияне получили почти 90 миллионов рублей кешбэка за поездки в Москву
Сергунина: за поездки в Москву в 2021-м россияне вернули почти 90 миллионов рублей кешбэка
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Россияне получили 90 миллионов рублей за поездки в Москву в весенне-летний сезон 2021 года по программе туристического кешбэка, сообщает пресс-служба Мостуризма.
По словам заммэра Натальи Сергуниной, общая стоимость купленных туров в столицу за весну и лето составила более 287,5 миллиона рублей. Из этой суммы россиянам вернулось 57,5 миллиона и еще 32,2 — за проживание в отелях.
"Туристический кешбэк для них составил почти 90 миллионов рублей", — сказала она.
Чтобы принять участие в программе, нужно приобрести тур по России у компании-партнера и оплатить его картой "Мир". В течение пяти дней на счет вернется 20 процентов от стоимости поездки, максимальная сумма — 20 тысяч рублей.
С 15 марта возобновился
прием заявок: программа продлится полтора месяца — до 1 мая.
Сергунина напомнила, что, кроме кешбэка, дополнительным инструментом развития отрасли является цифровой сервис Ruspass. Он объединяет туристические предложения всех регионов РФ, позволяет составить маршрут, купить билеты на самолет, поезд, в музей или театр, а также знакомит с главными достопримечательностями городов.