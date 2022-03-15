https://ria.ru/20220315/kazakhstan-1778193946.html

В Казахстане двух человек осудили за антироссийские посты в соцсетях

В Казахстане двух человек осудили за антироссийские посты в соцсетях - РИА Новости, 15.03.2022

В Казахстане двух человек осудили за антироссийские посты в соцсетях

Суд Алмалинского района Алма-Аты приговорил двух казахстанцев к пяти годам лишения свободы за посты в социальных сетях, в которых они разжигали ненависть в... РИА Новости, 15.03.2022

2022-03-15T09:16

2022-03-15T09:16

2022-03-15T09:16

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казахстан

санкции в отношении россии

признание днр и лнр в россии

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АЛМА-АТА, 15 мар - РИА Новости. Суд Алмалинского района Алма-Аты приговорил двух казахстанцев к пяти годам лишения свободы за посты в социальных сетях, в которых они разжигали ненависть в адрес лиц русской национальности, сообщила пресс-служба суда."Судом установлено, что подсудимые Б. и Н. начиная с 2018 года публиковали на своих страницах в социальной сети посты, направленные на разжигание национальной и социальной розни, оскорбление национальной чести и достоинства лиц русской национальности", - говорится в сообщении суда на его странице в Facebook.Кроме того, по информации суда, "подсудимые призывали применять физическую силу к лицам русской национальности, указывая на неполноценность граждан русской национальности по признаку их национальной и расовой принадлежности".Кроме того, один из подсудимых "призывал к изменению государственного строя, пропагандировал насильственный захват власти и насильственное изменение конституционного строя, предлагая привести к власти преступников, находящихся за пределами Республики Казахстан".По информации пресс-службы, подсудимые вину в содеянном не признали, но и не отрицали авторство данных постов в социальных сетях. "Суд признал виновными… и назначил каждому из них наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности", - отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20220313/meta-1777961498.html

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, facebook, казахстан, санкции в отношении россии, признание днр и лнр в россии