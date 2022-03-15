https://ria.ru/20220315/kazakhstan-1778193946.html
В Казахстане двух человек осудили за антироссийские посты в соцсетях
В Казахстане двух человек осудили за антироссийские посты в соцсетях - РИА Новости, 15.03.2022
В Казахстане двух человек осудили за антироссийские посты в соцсетях
Суд Алмалинского района Алма-Аты приговорил двух казахстанцев к пяти годам лишения свободы за посты в социальных сетях, в которых они разжигали ненависть в... РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T09:16
2022-03-15T09:16
2022-03-15T09:16
в мире
facebook
казахстан
санкции в отношении россии
признание днр и лнр в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0b/1767404534_0:262:3174:2047_1920x0_80_0_0_5c054ab505697607d4636524f4e8fdb0.jpg
АЛМА-АТА, 15 мар - РИА Новости. Суд Алмалинского района Алма-Аты приговорил двух казахстанцев к пяти годам лишения свободы за посты в социальных сетях, в которых они разжигали ненависть в адрес лиц русской национальности, сообщила пресс-служба суда."Судом установлено, что подсудимые Б. и Н. начиная с 2018 года публиковали на своих страницах в социальной сети посты, направленные на разжигание национальной и социальной розни, оскорбление национальной чести и достоинства лиц русской национальности", - говорится в сообщении суда на его странице в Facebook.Кроме того, по информации суда, "подсудимые призывали применять физическую силу к лицам русской национальности, указывая на неполноценность граждан русской национальности по признаку их национальной и расовой принадлежности".Кроме того, один из подсудимых "призывал к изменению государственного строя, пропагандировал насильственный захват власти и насильственное изменение конституционного строя, предлагая привести к власти преступников, находящихся за пределами Республики Казахстан".По информации пресс-службы, подсудимые вину в содеянном не признали, но и не отрицали авторство данных постов в социальных сетях. "Суд признал виновными… и назначил каждому из них наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности", - отмечается в сообщении.
https://ria.ru/20220313/meta-1777961498.html
казахстан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0b/1767404534_269:0:2998:2047_1920x0_80_0_0_9f7f5c0735a2f2fe56ded9a75cde1d3e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, facebook, казахстан, санкции в отношении россии, признание днр и лнр в россии
В Казахстане двух человек осудили за антироссийские посты в соцсетях
Двух казахстанцев приговорили в Алма-Ате к пяти годам за антироссийские посты в соцсетях
АЛМА-АТА, 15 мар - РИА Новости. Суд Алмалинского района Алма-Аты приговорил двух казахстанцев к пяти годам лишения свободы за посты в социальных сетях, в которых они разжигали ненависть в адрес лиц русской национальности, сообщила пресс-служба суда.
"Судом установлено, что подсудимые Б. и Н. начиная с 2018 года публиковали на своих страницах в социальной сети посты, направленные на разжигание национальной и социальной розни, оскорбление национальной чести и достоинства лиц русской национальности", - говорится в сообщении суда на его странице в Facebook
.
Кроме того, по информации суда, "подсудимые призывали применять физическую силу к лицам русской национальности, указывая на неполноценность граждан русской национальности по признаку их национальной и расовой принадлежности".
Кроме того, один из подсудимых "призывал к изменению государственного строя, пропагандировал насильственный захват власти и насильственное изменение конституционного строя, предлагая привести к власти преступников, находящихся за пределами Республики Казахстан".
По информации пресс-службы, подсудимые вину в содеянном не признали, но и не отрицали авторство данных постов в социальных сетях. "Суд признал виновными… и назначил каждому из них наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности", - отмечается в сообщении.