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В Казахстане двух человек осудили за антироссийские посты в соцсетях - РИА Новости, 15.03.2022
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В Казахстане двух человек осудили за антироссийские посты в соцсетях
В Казахстане двух человек осудили за антироссийские посты в соцсетях - РИА Новости, 15.03.2022
В Казахстане двух человек осудили за антироссийские посты в соцсетях
Суд Алмалинского района Алма-Аты приговорил двух казахстанцев к пяти годам лишения свободы за посты в социальных сетях, в которых они разжигали ненависть в... РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T09:16
2022-03-15T09:16
в мире
facebook
казахстан
санкции в отношении россии
признание днр и лнр в россии
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АЛМА-АТА, 15 мар - РИА Новости. Суд Алмалинского района Алма-Аты приговорил двух казахстанцев к пяти годам лишения свободы за посты в социальных сетях, в которых они разжигали ненависть в адрес лиц русской национальности, сообщила пресс-служба суда."Судом установлено, что подсудимые Б. и Н. начиная с 2018 года публиковали на своих страницах в социальной сети посты, направленные на разжигание национальной и социальной розни, оскорбление национальной чести и достоинства лиц русской национальности", - говорится в сообщении суда на его странице в Facebook.Кроме того, по информации суда, "подсудимые призывали применять физическую силу к лицам русской национальности, указывая на неполноценность граждан русской национальности по признаку их национальной и расовой принадлежности".Кроме того, один из подсудимых "призывал к изменению государственного строя, пропагандировал насильственный захват власти и насильственное изменение конституционного строя, предлагая привести к власти преступников, находящихся за пределами Республики Казахстан".По информации пресс-службы, подсудимые вину в содеянном не признали, но и не отрицали авторство данных постов в социальных сетях. "Суд признал виновными… и назначил каждому из них наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности", - отмечается в сообщении.
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в мире, facebook, казахстан, санкции в отношении россии, признание днр и лнр в россии
09:16 15.03.2022
 
В Казахстане двух человек осудили за антироссийские посты в соцсетях

Двух казахстанцев приговорили в Алма-Ате к пяти годам за антироссийские посты в соцсетях

© РИА Новости / Василий Крестьянинов / Перейти в фотобанкПолицейский автомобиль на одной из улиц в Алма-Ате
Полицейский автомобиль на одной из улиц в Алма-Ате - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
© РИА Новости / Василий Крестьянинов
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Полицейский автомобиль на одной из улиц в Алма-Ате
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АЛМА-АТА, 15 мар - РИА Новости. Суд Алмалинского района Алма-Аты приговорил двух казахстанцев к пяти годам лишения свободы за посты в социальных сетях, в которых они разжигали ненависть в адрес лиц русской национальности, сообщила пресс-служба суда.
"Судом установлено, что подсудимые Б. и Н. начиная с 2018 года публиковали на своих страницах в социальной сети посты, направленные на разжигание национальной и социальной розни, оскорбление национальной чести и достоинства лиц русской национальности", - говорится в сообщении суда на его странице в Facebook.
Кроме того, по информации суда, "подсудимые призывали применять физическую силу к лицам русской национальности, указывая на неполноценность граждан русской национальности по признаку их национальной и расовой принадлежности".
Кроме того, один из подсудимых "призывал к изменению государственного строя, пропагандировал насильственный захват власти и насильственное изменение конституционного строя, предлагая привести к власти преступников, находящихся за пределами Республики Казахстан".
По информации пресс-службы, подсудимые вину в содеянном не признали, но и не отрицали авторство данных постов в социальных сетях. "Суд признал виновными… и назначил каждому из них наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности", - отмечается в сообщении.
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