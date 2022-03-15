https://ria.ru/20220315/iran-1778255933.html

Лавров анонсировал визит в Иран

Лавров анонсировал визит в Иран - РИА Новости, 15.03.2022

Лавров анонсировал визит в Иран

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что принял приглашение министра иностранных дел Ирана Хосейна Амира Абдоллахиана посетить Тегеран. РИА Новости, 15.03.2022

2022-03-15T14:03

2022-03-15T14:03

2022-03-15T14:50

россия

москва

мид ирана

хосейн амир абдоллахиан

в мире

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей лавров

тегеран (город)

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что принял приглашение министра иностранных дел Ирана Хосейна Амира Абдоллахиана посетить Тегеран.Глава МИД Ирана находится с визитом в Москве."Господин министр любезно пригласил меня с ответным визитом в Тегеран. Приглашение принято. Сроки мы согласуем в ближайшее время", - сказал Лавров после переговоров с главой МИД Ирана Хосейном Амиром Абдоллахианом.

https://ria.ru/20220315/iran-1778253908.html

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, москва, мид ирана, хосейн амир абдоллахиан, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, тегеран (город), иран