https://ria.ru/20220315/iran-1778255933.html
Лавров анонсировал визит в Иран
Лавров анонсировал визит в Иран - РИА Новости, 15.03.2022
Лавров анонсировал визит в Иран
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что принял приглашение министра иностранных дел Ирана Хосейна Амира Абдоллахиана посетить Тегеран. РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T14:03
2022-03-15T14:03
2022-03-15T14:50
россия
москва
мид ирана
хосейн амир абдоллахиан
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
тегеран (город)
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что принял приглашение министра иностранных дел Ирана Хосейна Амира Абдоллахиана посетить Тегеран.Глава МИД Ирана находится с визитом в Москве."Господин министр любезно пригласил меня с ответным визитом в Тегеран. Приглашение принято. Сроки мы согласуем в ближайшее время", - сказал Лавров после переговоров с главой МИД Ирана Хосейном Амиром Абдоллахианом.
https://ria.ru/20220315/iran-1778253908.html
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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14:03 15.03.2022 (обновлено: 14:50 15.03.2022)
Лавров анонсировал визит в Иран
Глава МИД Лавров заявил, что принял приглашение посетить Тегеран