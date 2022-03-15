https://ria.ru/20220315/iran-1778227214.html
Переговоры о возобновлении СВПД вышли на финишную прямую, заявил Лавров
Переговоры о возобновлении СВПД вышли на финишную прямую, заявил Лавров - РИА Новости, 15.03.2022
Переговоры о возобновлении СВПД вышли на финишную прямую, заявил Лавров
Переговоры о возобновлении Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) вышли на финишную прямую, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T12:17
2022-03-15T12:17
2022-03-15T12:32
россия
иран
мид ирана
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0a/1777488637_0:109:3127:1868_1920x0_80_0_0_bf1a1f8307c5e5a39b4163f982dc8f6b.jpg
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Переговоры о возобновлении Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) вышли на финишную прямую, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Уверен, перспективы еще более впечатляющие, учитывая в том числе выход на финишную прямую договоренности о возобновлении всеобъемлющего плана действия по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы", - сказал он в начале переговоров с со своим иранским коллегой.Лавров отметил, что товарооборот между Россией и Ираном уверенно растет, несмотря на внешние факторы."Отрадно, что несмотря на все известные факторы наш товарооборот уверенно растет рекордными темпами. Увеличился в прошло году почти на 80%, превысив 4 миллиарда долларов", - отметил он.Глава МИД Ирана находится с визитом в России.
https://ria.ru/20220314/irak-1777980218.html
россия
иран
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0a/1777488637_396:0:3127:2048_1920x0_80_0_0_73e58b90cd99231e6646f07d38d6478e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, иран, мид ирана, в мире
12:17 15.03.2022 (обновлено: 12:32 15.03.2022)
Переговоры о возобновлении СВПД вышли на финишную прямую, заявил Лавров
Глава МИД Лавров: переговоры о возобновлении СВПД вышли на финишную прямую
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Переговоры о возобновлении Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) вышли на финишную прямую, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Уверен, перспективы еще более впечатляющие, учитывая в том числе выход на финишную прямую договоренности о возобновлении всеобъемлющего плана действия по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы", - сказал он в начале переговоров с со своим иранским коллегой.
Лавров отметил, что товарооборот между Россией и Ираном уверенно растет, несмотря на внешние факторы.
"Отрадно, что несмотря на все известные факторы наш товарооборот уверенно растет рекордными темпами. Увеличился в прошло году почти на 80%, превысив 4 миллиарда долларов", - отметил он.
Глава МИД Ирана находится с визитом в России.