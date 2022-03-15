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Переговоры о возобновлении СВПД вышли на финишную прямую, заявил Лавров - РИА Новости, 15.03.2022
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Переговоры о возобновлении СВПД вышли на финишную прямую, заявил Лавров
Переговоры о возобновлении СВПД вышли на финишную прямую, заявил Лавров - РИА Новости, 15.03.2022
Переговоры о возобновлении СВПД вышли на финишную прямую, заявил Лавров
Переговоры о возобновлении Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) вышли на финишную прямую, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T12:17
2022-03-15T12:32
россия
иран
мид ирана
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Переговоры о возобновлении Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) вышли на финишную прямую, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Уверен, перспективы еще более впечатляющие, учитывая в том числе выход на финишную прямую договоренности о возобновлении всеобъемлющего плана действия по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы", - сказал он в начале переговоров с со своим иранским коллегой.Лавров отметил, что товарооборот между Россией и Ираном уверенно растет, несмотря на внешние факторы."Отрадно, что несмотря на все известные факторы наш товарооборот уверенно растет рекордными темпами. Увеличился в прошло году почти на 80%, превысив 4 миллиарда долларов", - отметил он.Глава МИД Ирана находится с визитом в России.
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россия, иран, мид ирана, в мире
12:17 15.03.2022 (обновлено: 12:32 15.03.2022)
 
Переговоры о возобновлении СВПД вышли на финишную прямую, заявил Лавров

Глава МИД Лавров: переговоры о возобновлении СВПД вышли на финишную прямую

© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Переговоры о возобновлении Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) вышли на финишную прямую, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Уверен, перспективы еще более впечатляющие, учитывая в том числе выход на финишную прямую договоренности о возобновлении всеобъемлющего плана действия по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы", - сказал он в начале переговоров с со своим иранским коллегой.
Лавров отметил, что товарооборот между Россией и Ираном уверенно растет, несмотря на внешние факторы.
"Отрадно, что несмотря на все известные факторы наш товарооборот уверенно растет рекордными темпами. Увеличился в прошло году почти на 80%, превысив 4 миллиарда долларов", - отметил он.
Глава МИД Ирана находится с визитом в России.
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