https://ria.ru/20220315/iran-1778227214.html

Переговоры о возобновлении СВПД вышли на финишную прямую, заявил Лавров

Переговоры о возобновлении СВПД вышли на финишную прямую, заявил Лавров - РИА Новости, 15.03.2022

Переговоры о возобновлении СВПД вышли на финишную прямую, заявил Лавров

Переговоры о возобновлении Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) вышли на финишную прямую, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 15.03.2022

2022-03-15T12:17

2022-03-15T12:17

2022-03-15T12:32

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Переговоры о возобновлении Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) вышли на финишную прямую, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Уверен, перспективы еще более впечатляющие, учитывая в том числе выход на финишную прямую договоренности о возобновлении всеобъемлющего плана действия по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы", - сказал он в начале переговоров с со своим иранским коллегой.Лавров отметил, что товарооборот между Россией и Ираном уверенно растет, несмотря на внешние факторы."Отрадно, что несмотря на все известные факторы наш товарооборот уверенно растет рекордными темпами. Увеличился в прошло году почти на 80%, превысив 4 миллиарда долларов", - отметил он.Глава МИД Ирана находится с визитом в России.

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Мадина Моргоева

россия, иран, мид ирана, в мире