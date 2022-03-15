https://ria.ru/20220315/internet-1778266758.html

Роскомнадзор продолжит блокировку VPN-сервисов в России, заявил Хинштейн

Роскомнадзор продолжит блокировку VPN-сервисов в России, заявил Хинштейн - РИА Новости, 15.03.2022

Роскомнадзор продолжит блокировку VPN-сервисов в России, заявил Хинштейн

Порядка двух десятков популярных VPN-сервисов в России уже заблокированы, Роскомнадзор продолжит эту работу и дальше, сообщил председатель комитета Госдумы по... РИА Новости, 15.03.2022

2022-03-15T14:47

2022-03-15T14:47

2022-03-15T15:30

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Порядка двух десятков популярных VPN-сервисов в России уже заблокированы, Роскомнадзор продолжит эту работу и дальше, сообщил председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.Парламентарий подчеркнул, что на сегодняшний день порядка двух десятков популярных в России сервисов VPN уже заблокированы. "Они будут блокироваться и дальше", - добавил он.Роскомнадзор 14 марта вслед за Facebook заблокировал в России Instagram. Ранее Генпрокуратура РФ обратилась в суд с иском о признании Meta (материнская компания для Facebook, Instagram, WhatsApp) экстремистской организацией за снятие ограничений для пользователей Украины на призывы к насилию в отношении россиян.

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

общество, технологии, россия, украина, генеральная прокуратура рф, facebook, whatsapp inc.