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Роскомнадзор продолжит блокировку VPN-сервисов в России, заявил Хинштейн - РИА Новости, 15.03.2022
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Роскомнадзор продолжит блокировку VPN-сервисов в России, заявил Хинштейн
Роскомнадзор продолжит блокировку VPN-сервисов в России, заявил Хинштейн - РИА Новости, 15.03.2022
Роскомнадзор продолжит блокировку VPN-сервисов в России, заявил Хинштейн
Порядка двух десятков популярных VPN-сервисов в России уже заблокированы, Роскомнадзор продолжит эту работу и дальше, сообщил председатель комитета Госдумы по... РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T14:47
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Порядка двух десятков популярных VPN-сервисов в России уже заблокированы, Роскомнадзор продолжит эту работу и дальше, сообщил председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.Парламентарий подчеркнул, что на сегодняшний день порядка двух десятков популярных в России сервисов VPN уже заблокированы. "Они будут блокироваться и дальше", - добавил он.Роскомнадзор 14 марта вслед за Facebook заблокировал в России Instagram. Ранее Генпрокуратура РФ обратилась в суд с иском о признании Meta (материнская компания для Facebook, Instagram, WhatsApp) экстремистской организацией за снятие ограничений для пользователей Украины на призывы к насилию в отношении россиян.
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14:47 15.03.2022 (обновлено: 15:30 15.03.2022)
 
Роскомнадзор продолжит блокировку VPN-сервисов в России, заявил Хинштейн

Депутат Хинштейн заявил, что Роскомнадзор продолжит блокировку VPN-сервисов в России

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Государственной Думы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн
Председатель комитета Государственной Думы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
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Председатель комитета Государственной Думы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Порядка двух десятков популярных VPN-сервисов в России уже заблокированы, Роскомнадзор продолжит эту работу и дальше, сообщил председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.
"Все, кто продолжают пользоваться этой сетью (Instagram - ред.), так или иначе используют VPN, то есть систему обхода маршрутизации в сети. Мне задают вопрос, что будет с VPN. Роскомнадзор эту работу ведет - VPN ежедневно блокируется. Это не такая простая задача, но она выполняется", - сказал Хинштейн в эфире "Дума ТВ" во вторник.
Парламентарий подчеркнул, что на сегодняшний день порядка двух десятков популярных в России сервисов VPN уже заблокированы. "Они будут блокироваться и дальше", - добавил он.
Роскомнадзор 14 марта вслед за Facebook заблокировал в России Instagram. Ранее Генпрокуратура РФ обратилась в суд с иском о признании Meta (материнская компания для Facebook, Instagram, WhatsApp) экстремистской организацией за снятие ограничений для пользователей Украины на призывы к насилию в отношении россиян.
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