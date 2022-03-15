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Раскрыта дата выхода видеокарт Intel для ноутбуков - РИА Новости, 15.03.2022
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Наука
https://ria.ru/20220315/intel-1778236979.html
Раскрыта дата выхода видеокарт Intel для ноутбуков
Раскрыта дата выхода видеокарт Intel для ноутбуков - РИА Новости, 15.03.2022
Раскрыта дата выхода видеокарт Intel для ноутбуков
Компания Intel готовит к выпуску свои видеокарты. Первыми на рынок попадут версии для ноутбуков, о презентации которых сообщает официальный сайт. РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T12:52
2022-03-15T12:52
наука
технологии
intel corporation
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Компания Intel готовит к выпуску свои видеокарты. Первыми на рынок попадут версии для ноутбуков, о презентации которых сообщает официальный сайт.Мобильные видеокарты Arc Alchemist будут представлены раньше полноценных видеоускорителей для персональных компьютеров. Вероятно, что они будут предназначены для тонких ультрабуков, не отличаясь высокой производительностью.Самым доступным настольным вариантом в семействе видеокарт Arc, по информации инсайдеров, станет модель под кодовым названием DG2-128EU, которая получит 128 вычислительных блоков. Видеокарту представят сразу в двух версиях: для ноутбуков и настольных компьютеров. Главным отличием версий станет объем памяти GDDR6 — 4 против 6 ГБ.Подробности о первых видеокартах семейства Arc Alchemist в Intel раскроют 30 марта. В третьем квартале 2022 года компания представит профессиональные видеоускорители для рабочих станций.
https://ria.ru/20220314/videokarta-1778040049.html
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технологии, intel corporation
12:52 15.03.2022
 

Раскрыта дата выхода видеокарт Intel для ноутбуков

© AP Photo / Paul SakumaЛоготип компании Intel около штаб-квартиры в Санта-Кларе, США
Логотип компании Intel около штаб-квартиры в Санта-Кларе, США - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
© AP Photo / Paul Sakuma
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Компания Intel готовит к выпуску свои видеокарты. Первыми на рынок попадут версии для ноутбуков, о презентации которых сообщает официальный сайт.
Мобильные видеокарты Arc Alchemist будут представлены раньше полноценных видеоускорителей для персональных компьютеров. Вероятно, что они будут предназначены для тонких ультрабуков, не отличаясь высокой производительностью.
Самым доступным настольным вариантом в семействе видеокарт Arc, по информации инсайдеров, станет модель под кодовым названием DG2-128EU, которая получит 128 вычислительных блоков. Видеокарту представят сразу в двух версиях: для ноутбуков и настольных компьютеров. Главным отличием версий станет объем памяти GDDR6 — 4 против 6 ГБ.
Подробности о первых видеокартах семейства Arc Alchemist в Intel раскроют 30 марта. В третьем квартале 2022 года компания представит профессиональные видеоускорители для рабочих станций.
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