https://ria.ru/20220315/intel-1778236979.html

Раскрыта дата выхода видеокарт Intel для ноутбуков

Раскрыта дата выхода видеокарт Intel для ноутбуков - РИА Новости, 15.03.2022

Раскрыта дата выхода видеокарт Intel для ноутбуков

Компания Intel готовит к выпуску свои видеокарты. Первыми на рынок попадут версии для ноутбуков, о презентации которых сообщает официальный сайт. РИА Новости, 15.03.2022

2022-03-15T12:52

2022-03-15T12:52

2022-03-15T12:52

наука

технологии

intel corporation

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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Компания Intel готовит к выпуску свои видеокарты. Первыми на рынок попадут версии для ноутбуков, о презентации которых сообщает официальный сайт.Мобильные видеокарты Arc Alchemist будут представлены раньше полноценных видеоускорителей для персональных компьютеров. Вероятно, что они будут предназначены для тонких ультрабуков, не отличаясь высокой производительностью.Самым доступным настольным вариантом в семействе видеокарт Arc, по информации инсайдеров, станет модель под кодовым названием DG2-128EU, которая получит 128 вычислительных блоков. Видеокарту представят сразу в двух версиях: для ноутбуков и настольных компьютеров. Главным отличием версий станет объем памяти GDDR6 — 4 против 6 ГБ.Подробности о первых видеокартах семейства Arc Alchemist в Intel раскроют 30 марта. В третьем квартале 2022 года компания представит профессиональные видеоускорители для рабочих станций.

https://ria.ru/20220314/videokarta-1778040049.html

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Керилл Каримов

Керилл Каримов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Керилл Каримов

технологии, intel corporation