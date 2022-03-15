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Байден прикрылся Путиным перед простыми американцами
Американцев разозлил призыв Байдена винить Путина в росте инфляции в США - РИА Новости, 15.03.2022
Байден прикрылся Путиным перед простыми американцами
Заявление Джо Байдена о причинах рекордной инфляции в США вызвало жесткую критику со стороны читателей The Hill. РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T12:22
2022-03-15T12:22
2022-03-15T12:22
в мире
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Заявление Джо Байдена о причинах рекордной инфляции в США вызвало жесткую критику со стороны читателей The Hill.Далеко не всех пользователей удовлетворило объяснение американского президента."Нет, сэр, вторая причина заключается в том, что вы настаивали на неминуемом вступлении Украины в НАТО и ЕС", — написал Robert Red."Объясните, каким образом Путин мог вызвать инфляцию в США, если инфляция в Америке была еще до событий на Украине?" — задалась вопросом Mona Kearney."Это совсем не та причина, и вы об этом знаете", — отметил Sean Crosby."Представьте себе вирус, повышающий цены…Тогда ВИЧ и СПИД должна взять эту технику на вооружение", — иронизирует Helen van Zyl."Мы понимаем причины роста цен на газ и продукты питания, вы озвучьте лучше решение проблемы", — заключил Peter Ernest.Россия 24 февраля начала военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.В ответ Запад ввел новые антироссийские санкции. В частности, под них попали несколько крупнейших банков, включая Сбербанк и ВТБ. Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов. Для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, джо байден, россия, украина, владимир путин
Американцев разозлил призыв Байдена винить Путина в росте инфляции в США
Читатели The Hill жестко раскритиковали Байдена за обвинение Путина в росте инфляции в США
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости.
Заявление Джо Байдена о причинах рекордной инфляции в США вызвало жесткую критику со стороны читателей The Hill.
"Давайте поговорим начистоту о росте цен. Они высокие по двум причинам. Одной из них стал COVID-19 <…> и сейчас второй причиной стал Владимир Путин и цены на газ. Я не шучу", — пояснил глава Белого дома.
Далеко не всех пользователей удовлетворило объяснение американского президента.
"Нет, сэр, вторая причина заключается в том, что вы настаивали на неминуемом вступлении Украины
в НАТО и ЕС", — написал Robert Red.
"Объясните, каким образом Путин мог вызвать инфляцию в США, если инфляция в Америке
была еще до событий на Украине?" — задалась вопросом Mona Kearney.
"Это совсем не та причина, и вы об этом знаете", — отметил Sean Crosby.
"Вы заблуждаетесь. Цены выросли, потому что корпорации манипулируют рынком. Генеральные директоры наживаются за наш счет. Жадность убивает здоровый рынок", — пояснила Nita.
"Представьте себе вирус, повышающий цены…Тогда ВИЧ и СПИД должна взять эту технику на вооружение", — иронизирует Helen van Zyl.
"Мы понимаем причины роста цен на газ и продукты питания, вы озвучьте лучше решение проблемы", — заключил Peter Ernest.
Россия 24 февраля начала военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
В ответ Запад ввел новые антироссийские санкции. В частности, под них попали несколько крупнейших банков, включая Сбербанк и ВТБ. Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов. Для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции.