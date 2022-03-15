15:00 15.03.2022 (обновлено: 15:56 15.03.2022)
В Индии заявили, что ведут переговоры по покупке российской нефти
В правительстве Индии заявили, что ведут переговоры по покупке нефти у России
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкНефтяные качалки в Альметьевском районе Республики Татарстан
Нефтяные качалки в Альметьевском районе Республики Татарстан
НЬЮ-ДЕЛИ, 15 мар — РИА Новости. Власти Индии ведут переговоры о закупках российской нефти, заявил министр нефти и газа Хардип Сингх Пури, выступая в верхней палате парламента.
"В настоящее время ведутся переговоры. Есть несколько вопросов, которые необходимо рассмотреть, например сколько нефти доступно в России, или на новых рынках, или у новых поставщиков, которые могут появиться на рынке. Также есть вопросы, связанные со страхованием, фрахтом и множеством других моментов, включая механизмы оплаты", — сказал чиновник.
Как пишет New Indian Express, так министр прокомментировал публикации в СМИ о том, что Россия предложила продавать свою нефть и другое сырье по сниженным ценам с оплатой в рупиях и рублях.
Пури добавил, что уже вел беседы "на соответствующем уровне" с российскими чиновниками. По его словам, власти Индии рассмотрят все варианты.
В последнее время цены на нефть находились на максимальных с 2008 года уровнях на фоне геополитической напряженности между Россией и Украиной. Котировки начали корректироваться в начале этой недели на опасениях по распространению коронавируса. Так, по некоторым оценкам, Китай сталкивается с одной из самых серьезных вспышек COVID-19, что может вызвать новые социально-экономические ограничительные меры и снижение глобального спроса на сырьевые товары.