https://ria.ru/20220315/indiya-1778269751.html

В Индии заявили, что ведут переговоры по покупке российской нефти

В Индии заявили, что ведут переговоры по покупке российской нефти - РИА Новости, 15.03.2022

В Индии заявили, что ведут переговоры по покупке российской нефти

Власти Индии ведут переговоры о закупках российской нефти, заявил министр нефти и газа Хардип Сингх Пури, выступая в верхней палате парламента. РИА Новости, 15.03.2022

2022-03-15T15:00

2022-03-15T15:00

2022-03-15T15:56

экономика

цены на нефть

россия

индия

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венесуэла

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НЬЮ-ДЕЛИ, 15 мар — РИА Новости. Власти Индии ведут переговоры о закупках российской нефти, заявил министр нефти и газа Хардип Сингх Пури, выступая в верхней палате парламента.Как пишет New Indian Express, так министр прокомментировал публикации в СМИ о том, что Россия предложила продавать свою нефть и другое сырье по сниженным ценам с оплатой в рупиях и рублях.Пури добавил, что уже вел беседы "на соответствующем уровне" с российскими чиновниками. По его словам, власти Индии рассмотрят все варианты.Министр также напомнил, что поставки нефти в Индию из Венесуэлы и Ирана пострадали из-за санкций, и выразил надежду на возобновление импорта из этих стран.В Нью-Дели также рассчитывают, что страны ОПЕК+ увеличат добычу, заключил министр.В последнее время цены на нефть находились на максимальных с 2008 года уровнях на фоне геополитической напряженности между Россией и Украиной. Котировки начали корректироваться в начале этой недели на опасениях по распространению коронавируса. Так, по некоторым оценкам, Китай сталкивается с одной из самых серьезных вспышек COVID-19, что может вызвать новые социально-экономические ограничительные меры и снижение глобального спроса на сырьевые товары.

https://radiosputnik.ria.ru/20220314/dollar-1778042837.html

https://ria.ru/20220310/neft-1777545708.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

экономика, цены на нефть, россия, индия, дели, китай, венесуэла, опек