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В Индии заявили, что ведут переговоры по покупке российской нефти - РИА Новости, 15.03.2022
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В Индии заявили, что ведут переговоры по покупке российской нефти
В Индии заявили, что ведут переговоры по покупке российской нефти - РИА Новости, 15.03.2022
В Индии заявили, что ведут переговоры по покупке российской нефти
Власти Индии ведут переговоры о закупках российской нефти, заявил министр нефти и газа Хардип Сингх Пури, выступая в верхней палате парламента. РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T15:00
2022-03-15T15:56
экономика
цены на нефть
россия
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китай
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НЬЮ-ДЕЛИ, 15 мар — РИА Новости. Власти Индии ведут переговоры о закупках российской нефти, заявил министр нефти и газа Хардип Сингх Пури, выступая в верхней палате парламента.Как пишет New Indian Express, так министр прокомментировал публикации в СМИ о том, что Россия предложила продавать свою нефть и другое сырье по сниженным ценам с оплатой в рупиях и рублях.Пури добавил, что уже вел беседы "на соответствующем уровне" с российскими чиновниками. По его словам, власти Индии рассмотрят все варианты.Министр также напомнил, что поставки нефти в Индию из Венесуэлы и Ирана пострадали из-за санкций, и выразил надежду на возобновление импорта из этих стран.В Нью-Дели также рассчитывают, что страны ОПЕК+ увеличат добычу, заключил министр.В последнее время цены на нефть находились на максимальных с 2008 года уровнях на фоне геополитической напряженности между Россией и Украиной. Котировки начали корректироваться в начале этой недели на опасениях по распространению коронавируса. Так, по некоторым оценкам, Китай сталкивается с одной из самых серьезных вспышек COVID-19, что может вызвать новые социально-экономические ограничительные меры и снижение глобального спроса на сырьевые товары.
https://radiosputnik.ria.ru/20220314/dollar-1778042837.html
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экономика, цены на нефть, россия, индия, дели, китай, венесуэла, опек
15:00 15.03.2022 (обновлено: 15:56 15.03.2022)
 
В Индии заявили, что ведут переговоры по покупке российской нефти

В правительстве Индии заявили, что ведут переговоры по покупке нефти у России

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкНефтяные качалки в Альметьевском районе Республики Татарстан
Нефтяные качалки в Альметьевском районе Республики Татарстан - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Нефтяные качалки в Альметьевском районе Республики Татарстан
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НЬЮ-ДЕЛИ, 15 мар — РИА Новости. Власти Индии ведут переговоры о закупках российской нефти, заявил министр нефти и газа Хардип Сингх Пури, выступая в верхней палате парламента.
"В настоящее время ведутся переговоры. Есть несколько вопросов, которые необходимо рассмотреть, например сколько нефти доступно в России, или на новых рынках, или у новых поставщиков, которые могут появиться на рынке. Также есть вопросы, связанные со страхованием, фрахтом и множеством других моментов, включая механизмы оплаты", — сказал чиновник.
Как пишет New Indian Express, так министр прокомментировал публикации в СМИ о том, что Россия предложила продавать свою нефть и другое сырье по сниженным ценам с оплатой в рупиях и рублях.
Пури добавил, что уже вел беседы "на соответствующем уровне" с российскими чиновниками. По его словам, власти Индии рассмотрят все варианты.
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Министр также напомнил, что поставки нефти в Индию из Венесуэлы и Ирана пострадали из-за санкций, и выразил надежду на возобновление импорта из этих стран.
В Нью-Дели также рассчитывают, что страны ОПЕК+ увеличат добычу, заключил министр.
В последнее время цены на нефть находились на максимальных с 2008 года уровнях на фоне геополитической напряженности между Россией и Украиной. Котировки начали корректироваться в начале этой недели на опасениях по распространению коронавируса. Так, по некоторым оценкам, Китай сталкивается с одной из самых серьезных вспышек COVID-19, что может вызвать новые социально-экономические ограничительные меры и снижение глобального спроса на сырьевые товары.
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