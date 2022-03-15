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Москва поможет предприятиям найти поставщиков для импортозамещения - РИА Новости, 15.03.2022
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
https://ria.ru/20220315/importozameschenie-1778269005.html
Москва поможет предприятиям найти поставщиков для импортозамещения
Москва поможет предприятиям найти поставщиков для импортозамещения - РИА Новости, 15.03.2022
Москва поможет предприятиям найти поставщиков для импортозамещения
В Москве заработала горячая линия для поддержки промышленных предприятий, где компаниям помогут найти альтернативных поставщиков сырья и оборудования, сообщает... РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T14:55
2022-03-15T14:55
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
александр прохоров
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. В Москве заработала горячая линия для поддержки промышленных предприятий, где компаниям помогут найти альтернативных поставщиков сырья и оборудования, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).Горячая линия работает по телефону +7(495) 445-41-30 в будние дни с 9:00 до 18:00. Специалисты центра собирают вопросы и предложения промышленников по новым мерам поддержки, а также помогают в решении самых острых проблем с логистикой, уточняется в сообщении."Специалисты горячей линии помогают предприятиям восстанавливать разорванные логистические цепочки: подбирать альтернативных поставщиков и партнеров, а также предоставляют информацию о возможностях сотрудничества с правительством Москвы для импортозамещения. Сейчас город будет предоставлять землю для создания новых производств всего за 1 рубль за весь земельный участок в год, при этом мы готовы заключать долгосрочные контракты на закупку продукции. Поддержка государства должна стать одним из ключевых стимулов развития собственного производства в Москве", - отметил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений города Владимир Ефимов, слова которого приводятся в сообщении.Вице-мэр добавил, что, обратившись на горячую линию, российские производители оборудования, комплектующих и материалов, а также поставщики сервисных услуг могут разместить информацию о своей компании в реестре правительства Москвы, опубликованном на сайте Агентства промышленного развития города."Для подбора решений по модернизации производств в Москве в 2020 году был создан реестр IT-решений – "Банк технологий". Сегодня там представлено 138 технологических решений, которые могут быть внедрены на предприятиях, из них 92 решения относятся к внедрению отечественного программного обеспечения", - рассказал руководитель ДИПП Александр Прохоров.При этом предприятия города могут получить финансовую поддержку для использования решений из реестра. С прошлого года Московский Фонд поддержки промышленности и предпринимательства начал предоставлять средства в размере от одного до 300 миллионов рублей для внедрения на предприятии решений в сфере IT, в том числе из "Банка технологий". Деньги можно получить на приобретение компьютерного, серверного и сетевого оборудования, программного обеспечения для промышленных нужд, на оплату услуг системного интегратора и многое другое.
https://ria.ru/20220314/arenda-1778031280.html
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москва, александр прохоров
14:55 15.03.2022
 

Москва поможет предприятиям найти поставщиков для импортозамещения

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкМеждународный деловой центр "Москва-сити"
Международный деловой центр Москва-сити - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Международный деловой центр "Москва-сити"
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. В Москве заработала горячая линия для поддержки промышленных предприятий, где компаниям помогут найти альтернативных поставщиков сырья и оборудования, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
Горячая линия работает по телефону +7(495) 445-41-30 в будние дни с 9:00 до 18:00. Специалисты центра собирают вопросы и предложения промышленников по новым мерам поддержки, а также помогают в решении самых острых проблем с логистикой, уточняется в сообщении.
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"Специалисты горячей линии помогают предприятиям восстанавливать разорванные логистические цепочки: подбирать альтернативных поставщиков и партнеров, а также предоставляют информацию о возможностях сотрудничества с правительством Москвы для импортозамещения. Сейчас город будет предоставлять землю для создания новых производств всего за 1 рубль за весь земельный участок в год, при этом мы готовы заключать долгосрочные контракты на закупку продукции. Поддержка государства должна стать одним из ключевых стимулов развития собственного производства в Москве", - отметил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений города Владимир Ефимов, слова которого приводятся в сообщении.
Вице-мэр добавил, что, обратившись на горячую линию, российские производители оборудования, комплектующих и материалов, а также поставщики сервисных услуг могут разместить информацию о своей компании в реестре правительства Москвы, опубликованном на сайте Агентства промышленного развития города.
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"Для подбора решений по модернизации производств в Москве в 2020 году был создан реестр IT-решений – "Банк технологий". Сегодня там представлено 138 технологических решений, которые могут быть внедрены на предприятиях, из них 92 решения относятся к внедрению отечественного программного обеспечения", - рассказал руководитель ДИПП Александр Прохоров.
При этом предприятия города могут получить финансовую поддержку для использования решений из реестра. С прошлого года Московский Фонд поддержки промышленности и предпринимательства начал предоставлять средства в размере от одного до 300 миллионов рублей для внедрения на предприятии решений в сфере IT, в том числе из "Банка технологий". Деньги можно получить на приобретение компьютерного, серверного и сетевого оборудования, программного обеспечения для промышленных нужд, на оплату услуг системного интегратора и многое другое.
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыМоскваАлександр Прохоров
 
 
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