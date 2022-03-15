https://ria.ru/20220315/importozameschenie-1778269005.html

Москва поможет предприятиям найти поставщиков для импортозамещения

Москва поможет предприятиям найти поставщиков для импортозамещения - РИА Новости, 15.03.2022

Москва поможет предприятиям найти поставщиков для импортозамещения

В Москве заработала горячая линия для поддержки промышленных предприятий, где компаниям помогут найти альтернативных поставщиков сырья и оборудования, сообщает... РИА Новости, 15.03.2022

2022-03-15T14:55

2022-03-15T14:55

2022-03-15T14:55

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

александр прохоров

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. В Москве заработала горячая линия для поддержки промышленных предприятий, где компаниям помогут найти альтернативных поставщиков сырья и оборудования, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).Горячая линия работает по телефону +7(495) 445-41-30 в будние дни с 9:00 до 18:00. Специалисты центра собирают вопросы и предложения промышленников по новым мерам поддержки, а также помогают в решении самых острых проблем с логистикой, уточняется в сообщении."Специалисты горячей линии помогают предприятиям восстанавливать разорванные логистические цепочки: подбирать альтернативных поставщиков и партнеров, а также предоставляют информацию о возможностях сотрудничества с правительством Москвы для импортозамещения. Сейчас город будет предоставлять землю для создания новых производств всего за 1 рубль за весь земельный участок в год, при этом мы готовы заключать долгосрочные контракты на закупку продукции. Поддержка государства должна стать одним из ключевых стимулов развития собственного производства в Москве", - отметил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений города Владимир Ефимов, слова которого приводятся в сообщении.Вице-мэр добавил, что, обратившись на горячую линию, российские производители оборудования, комплектующих и материалов, а также поставщики сервисных услуг могут разместить информацию о своей компании в реестре правительства Москвы, опубликованном на сайте Агентства промышленного развития города."Для подбора решений по модернизации производств в Москве в 2020 году был создан реестр IT-решений – "Банк технологий". Сегодня там представлено 138 технологических решений, которые могут быть внедрены на предприятиях, из них 92 решения относятся к внедрению отечественного программного обеспечения", - рассказал руководитель ДИПП Александр Прохоров.При этом предприятия города могут получить финансовую поддержку для использования решений из реестра. С прошлого года Московский Фонд поддержки промышленности и предпринимательства начал предоставлять средства в размере от одного до 300 миллионов рублей для внедрения на предприятии решений в сфере IT, в том числе из "Банка технологий". Деньги можно получить на приобретение компьютерного, серверного и сетевого оборудования, программного обеспечения для промышленных нужд, на оплату услуг системного интегратора и многое другое.

https://ria.ru/20220314/arenda-1778031280.html

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москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, александр прохоров