https://ria.ru/20220315/import-1778190955.html

Россия наращивает импорт из дружественных стран, заявила Абрамченко

Россия наращивает импорт из дружественных стран, заявила Абрамченко - РИА Новости, 15.03.2022

Россия наращивает импорт из дружественных стран, заявила Абрамченко

В России нет риска появления дефицита продуктов из-за западных санкций, Москва расширяет поставки из дружественных стран, сообщила вице-премьер Виктория... РИА Новости, 15.03.2022

2022-03-15T08:55

2022-03-15T08:55

2022-03-15T09:30

экономика

россия

виктория абрамченко

санкции

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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. В России нет риска появления дефицита продуктов из-за западных санкций, Москва расширяет поставки из дружественных стран, сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко.Вице-премьер подчеркнула, что санкции не приведут к изоляции агропромышленного рынка России."Мир не ограничивается США и Евросоюзом. Россия открывает новые рынки и заключает соглашения с новыми поставщиками", — отметила Абрамченко.Так, по ее словам, за последние полтора месяца Россельхознадзор выдал разрешения на ввоз в Россию продукции свыше 140 зарубежных предприятий, в том числе из Турции, Индии, Китая, Белоруссии, Азербайджана, Киргизии, Казахстана. Речь идет о поставках молочной и мясной продукции, кормов и добавок, рыбной продукции и племенного материала, а также инкубационного яйца."Россия обеспечивает себя основными продовольственными товарами и продолжает расширять поставки импорта для насыщения рынка разной продукцией и увеличения ассортимента для российского потребителя", — заключила Абрамченко.Москва 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. После этого США, страны ЕС и ряд других государств, включая Японию, ввели новые санкции против России и крупнейших российских организаций. Как заявлял пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, власти заблаговременно начали готовиться к новым ограничениям.

https://ria.ru/20220314/importozameschenie-1778129254.html

https://ria.ru/20220314/tovary-1777974082.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, виктория абрамченко, санкции