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Россия наращивает импорт из дружественных стран, заявила Абрамченко - РИА Новости, 15.03.2022
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Россия наращивает импорт из дружественных стран, заявила Абрамченко
Россия наращивает импорт из дружественных стран, заявила Абрамченко - РИА Новости, 15.03.2022
Россия наращивает импорт из дружественных стран, заявила Абрамченко
В России нет риска появления дефицита продуктов из-за западных санкций, Москва расширяет поставки из дружественных стран, сообщила вице-премьер Виктория... РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T08:55
2022-03-15T09:30
экономика
россия
виктория абрамченко
санкции
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. В России нет риска появления дефицита продуктов из-за западных санкций, Москва расширяет поставки из дружественных стран, сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко.Вице-премьер подчеркнула, что санкции не приведут к изоляции агропромышленного рынка России."Мир не ограничивается США и Евросоюзом. Россия открывает новые рынки и заключает соглашения с новыми поставщиками", — отметила Абрамченко.Так, по ее словам, за последние полтора месяца Россельхознадзор выдал разрешения на ввоз в Россию продукции свыше 140 зарубежных предприятий, в том числе из Турции, Индии, Китая, Белоруссии, Азербайджана, Киргизии, Казахстана. Речь идет о поставках молочной и мясной продукции, кормов и добавок, рыбной продукции и племенного материала, а также инкубационного яйца."Россия обеспечивает себя основными продовольственными товарами и продолжает расширять поставки импорта для насыщения рынка разной продукцией и увеличения ассортимента для российского потребителя", — заключила Абрамченко.Москва 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. После этого США, страны ЕС и ряд других государств, включая Японию, ввели новые санкции против России и крупнейших российских организаций. Как заявлял пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, власти заблаговременно начали готовиться к новым ограничениям.
https://ria.ru/20220314/importozameschenie-1778129254.html
https://ria.ru/20220314/tovary-1777974082.html
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экономика, россия, виктория абрамченко, санкции
08:55 15.03.2022 (обновлено: 09:30 15.03.2022)
 
Россия наращивает импорт из дружественных стран, заявила Абрамченко

Вице-премьер Абрамченко: Россия наращивает импорт продуктов из дружественных стран

© РИА Новости / Дмитрий Макеев / Перейти в фотобанкПокупатель в супермаркете
Покупатель в супермаркете - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. В России нет риска появления дефицита продуктов из-за западных санкций, Москва расширяет поставки из дружественных стран, сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко.
"Никаких предпосылок для рисков дефицита или снижения ассортимента в условиях внешнего экономического давления нет. Мы переориентируем рынок и наладим выгодную взаимную торговлю, расширим партнерскую сеть с дружественными странами", — привела слова Абрамченко ее пресс-служба.
Вице-премьер подчеркнула, что санкции не приведут к изоляции агропромышленного рынка России.
"Мир не ограничивается США и Евросоюзом. Россия открывает новые рынки и заключает соглашения с новыми поставщиками", — отметила Абрамченко.
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Так, по ее словам, за последние полтора месяца Россельхознадзор выдал разрешения на ввоз в Россию продукции свыше 140 зарубежных предприятий, в том числе из Турции, Индии, Китая, Белоруссии, Азербайджана, Киргизии, Казахстана. Речь идет о поставках молочной и мясной продукции, кормов и добавок, рыбной продукции и племенного материала, а также инкубационного яйца.
"Россия обеспечивает себя основными продовольственными товарами и продолжает расширять поставки импорта для насыщения рынка разной продукцией и увеличения ассортимента для российского потребителя", — заключила Абрамченко.
Москва 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. После этого США, страны ЕС и ряд других государств, включая Японию, ввели новые санкции против России и крупнейших российских организаций. Как заявлял пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, власти заблаговременно начали готовиться к новым ограничениям.
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