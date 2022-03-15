08:55 15.03.2022 (обновлено: 09:30 15.03.2022)
Россия наращивает импорт из дружественных стран, заявила Абрамченко
Вице-премьер Абрамченко: Россия наращивает импорт продуктов из дружественных стран
Покупатель в супермаркете. Архивное фото
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. В России нет риска появления дефицита продуктов из-за западных санкций, Москва расширяет поставки из дружественных стран, сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко.
"Никаких предпосылок для рисков дефицита или снижения ассортимента в условиях внешнего экономического давления нет. Мы переориентируем рынок и наладим выгодную взаимную торговлю, расширим партнерскую сеть с дружественными странами", — привела слова Абрамченко ее пресс-служба.
Вице-премьер подчеркнула, что санкции не приведут к изоляции агропромышленного рынка России.
"Мир не ограничивается США и Евросоюзом. Россия открывает новые рынки и заключает соглашения с новыми поставщиками", — отметила Абрамченко.
Так, по ее словам, за последние полтора месяца Россельхознадзор выдал разрешения на ввоз в Россию продукции свыше 140 зарубежных предприятий, в том числе из Турции, Индии, Китая, Белоруссии, Азербайджана, Киргизии, Казахстана. Речь идет о поставках молочной и мясной продукции, кормов и добавок, рыбной продукции и племенного материала, а также инкубационного яйца.
"Россия обеспечивает себя основными продовольственными товарами и продолжает расширять поставки импорта для насыщения рынка разной продукцией и увеличения ассортимента для российского потребителя", — заключила Абрамченко.
Москва 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. После этого США, страны ЕС и ряд других государств, включая Японию, ввели новые санкции против России и крупнейших российских организаций. Как заявлял пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, власти заблаговременно начали готовиться к новым ограничениям.